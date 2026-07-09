Grafičar opet pozajmio Nigerijca iz OFK Beograda
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 12:33
Prins Bendžamin Obasi (20) i naredne sezone će nastupati u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije
Mladog fudbalera iz Nigerije Prinsa Bendžamina Obasija OFK Beograd je doveo još početkom 2024. godine, ali još uvek mu nije pružio pravu šansu na Karaburmi. Prošle sezone je igrao na pozajmicama u Grafičaru i Smederevu 1924, a i naredne ćemo 20-godišnjeg napadača gledati u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije. Obasi se ponovo vratio na pozajmicu u Grafičar.
U svojoj debitantskoj godini u našem fudbalu Afrikanac koji pokriva pozicije klasičnog, ali i krilnog napadača je zabeležio dva nastupa za OFK Beograd. Protiv Vojvodine i Crvene zvezde je ulazio u nadoknadi vremena, zvanično je odigrao po minut.
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Prošlog leta je Obasija doveo Grafičar na šestomesečnu pozajmicu i on se solidno pokazao. Na 16 mečeva je postigao tri gola, po jedan protiv Borca 1926, Tekstilca i Mačve.
19.00: (1,45) Dinamo Minsk (3,90) Sileks (7,50)
Na zimu je Nigerijac ponovo promenio klub, otišao je na pozajmicu u Smederevo 1924, ali tamo je imao manju minutažu. Na terenu je proveo ukupno 509 minuta, raspoređenih na 14 utakmica, a za to vreme je jednom zatresao mrežu Trajala.
Sada Obasi ide nazad u sredinu gde se najbolje pokazao. U narednoj sezoni će ponovo nositi ljubičasti dres.
“Obasi je ofanzivac koji pokriva pozicije napadača i bočnog napadača, a svojim kvalitetima, brzinom i napadačkim potencijalom donosi dodatne opcije u igri našeg tima. Dolaskom u Grafičar nastavlja svoj razvojni put u sredini koja je poznata po radu sa mladim i talentovanim igračima, a verujemo da će svojim igrama dati značajan doprinos ekipi u predstojećoj sezoni”, navodi se u saopštenju Grafičara.
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