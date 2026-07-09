Grafičar opet pozajmio Nigerijca iz OFK Beograda

Prošlog leta je Obasija doveo Grafičar na šestomesečnu pozajmicu i on se solidno pokazao. Na 16 mečeva je postigao tri gola, po jedan protiv Borca 1926, Tekstilca i Mačve.

19.00: (1,45) Dinamo Minsk (3,90) Sileks (7,50)

Na zimu je Nigerijac ponovo promenio klub, otišao je na pozajmicu u Smederevo 1924, ali tamo je imao manju minutažu. Na terenu je proveo ukupno 509 minuta, raspoređenih na 14 utakmica, a za to vreme je jednom zatresao mrežu Trajala.

Sada Obasi ide nazad u sredinu gde se najbolje pokazao. U narednoj sezoni će ponovo nositi ljubičasti dres.

“Obasi je ofanzivac koji pokriva pozicije napadača i bočnog napadača, a svojim kvalitetima, brzinom i napadačkim potencijalom donosi dodatne opcije u igri našeg tima. Dolaskom u Grafičar nastavlja svoj razvojni put u sredini koja je poznata po radu sa mladim i talentovanim igračima, a verujemo da će svojim igrama dati značajan doprinos ekipi u predstojećoj sezoni”, navodi se u saopštenju Grafičara.

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