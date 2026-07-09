Kusturica ide u NCAA: Oprostio se od Barselone, čeka se konačna odluka

U međuvremenu, oprostio se od Barselone na društvenim mrežama i zatvorio je jedno poglavlje. "Nikada nije lako reći zbogom, ali danas želim da se zahvalim svim ljudima koji su bili deo ovog neverovatnog puta. Bile su to tri nezaboravne godine, ispunjene učenjem, napretkom i trenucima koje ću zauvek nositi u srcu. Odlazim sa srcem punim uspomena. Ovo je bio prvi veliki korak u mojoj karijeri, moj prvi veliki klub i prvi koji je verovao u mene i pružio mi priliku da rastem, zbog čega ću zauvek biti zahvalan. Hvala svim mojim trenerima, saigračima i svima u klubu. Pomogli ste mi da postanem ne samo bolji igrač, već i bolji čovek. Ovde sam naučio vrednost napornog rada, discipline, posvećenosti i svakodnevnog truda – lekcije koje ću nositi sa sobom celog života. Barselona će zauvek biti moj klub i uvek ću je podržavati, gde god da budem. Ovaj klub će zauvek imati posebno mesto u mom srcu. Nadam se da će nam se putevi jednog dana ponovo ukrstiti. Hvala na svemu!" , napisao je Kusturica .

Iako su španski mediji pisali koji su konkretno univerziteti u pitanju, ništa još nije odlučio talentovani srpski igrač. Prema informacijama Mozzart Sporta, odluka još nije doneta jer je Nikola Kusturica zatražio nekoliko dana odmora posle napornog Svetskog prvenstva. Za njega je zainteresovano nekoliko univerziteta i ima ponude na stolu, pregovori su i definitivno zatvoreni, tako da se samo čeka šta će na kraju prelomiti i za koji koledž će igrati od naredne sezone.

Nikola Kusturica imao je blistave tri godine u Barseloni, u koju je došao posle igranja za novosadske timove KK Difens i KK Star. Pamtiće se da je u septembru 2025. godine protiv Andore postao najmlađi igrač u istoriji Barselone na jednoj zvaničnoj utakmici, kada je debitovao sa 16 godina i prestigao Erika Vilu. Bio je to meč u katalonskoj ligi, dok je u španskoj ACB ligi odigrao nekoliko sekundi mesec dana kasnije i postao najmlađi igrač Barselone i u tom takmičenju. Ujedno je i najmlađi igrač u istoriji kluba koji je postigao poene u domaćem šampionatu, kada je protiv Manrese na gostovanju ubacio 11 poena. Da se zaokruže sva dostignuća, debitovao je u decembru prošle godine i u Evroligi, pa je i tu najmlađi košarkaš koji je nastupao za Barselonu u elitnom takmičenju. Sve je uspeo, a u mlađim kategorijama je tek dominirao. Ove godine je osvojio sa Barselonom juniorsku Evroligu, gde je u finalu dao 20 poena Real Madridu i bio najbolji strelac.

Na nedavno završenom Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina bio je jedan od najboljih igrača šampionata i završio je u idealnoj petorci. Srbiju je do srebrne medalje vodio sa 24,6 poena, 6,9 skokova i 2,7 asistencija u proseku. Na putu do finala je zatrpavao protivničke koševe - Novom Zelandu dao je 37 poena, Litvaniji 30, Turskoj 25 i u poslednjoj utakmici Sjedinjenim Američkim Državama čak 37 poena, uz devet skokova i dve asistencije.

Još nije ni zakoračio u Sjedinjene Američke Države, nije još ni izabrao na kojem će koledžu igrati, ali Amerikanci mu se već dive. Trenutno se pominje kao jedan od glavnih kandidata za sam vrh NBA drafta 2028. godine. Pojedine projekcije svrstavaju ga među tri prva pika, zajedno sa talentima Si Džejem Roserom i Markusom Spirsom Džuniorom. To dovoljno govori o kakvom se igraču radi i kakav će tek igrač biti.

Nije ni jedini iz Barselone koji ide u Sjedinjene Američke Države. Pored Kusturice, Barselonu će napustiti još trojica juniora. Žoakim Bumtje-Bumtje prelazi na univerzitet Djuk, Sajon Keita odlazi na koledž Severna Karolina, dok će njegov brat Mo Keita karijeru nastaviti u Spajer akademiji, koja predstavlja pripremni korak ka NCAA.

Samo još da se vidi na kom će koledžu igrati najveći talenat srpske košarke, pa da od naredne sezone pratimo taj koledž i razvoj - nadamo se i dominaciju - ovog fantastičnog igrača.