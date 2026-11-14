Dan odluke za Hezonjin ostanak u Klivlendu: U Evroligi već ima zainteresovanih

Sudeći po minutaži koju je dobijao na početku sezone, za mnoge bi bilo iznenađenje da ga Kavsi ne zadrže. Od starta je bio standardan član rotacije, a sa prosečno 18,2 minuta po utakmici trenutno zauzima deveto mesto u timu po vremenu provedenom na parketu.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Ipak, upravo u danima kada se odlučuje o njegovoj budućnosti, provodi vidno manje vremena na terenu. U poslednja dva susreta, protiv Njujorka i Majamija, igrao je prosečno samo osam minuta, a to su ujedno bile i prve dve utakmice ove sezone u kojima je na parketu proveo manje od deset minuta.

Na 13 odigranih utakmica ove sezone Hezonja prosečno beleži 7,5 poena, 5,3 skoka i 1,4 asistencije. Najbolju partiju pružio je protiv Filadelfije, kada je upisao 15 poena i deset skokova.