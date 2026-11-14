Dan odluke za Hezonjin ostanak u Klivlendu: U Evroligi već ima zainteresovanih
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 11:37
Kavsi do 15. novembra moraju da odluče hoće li dati garantovani ugovor hrvatskom košarkašu
Posle šest godina od odlaska iz NBA lige, Mario Hezonja ovog leta vratio se u najjaču ligu na svetu, a danas je za njega dan odluke. U narednim satima biće poznato da li će ostati u Klivlendu ili će morati u potragu za novim klubom.
Hezonja je sa Kavsima u julu potpisao negarantovani ugovor, a rok da klub odluči hoće li ga zadržati ističe 15. novembra. Ukoliko odluče da nastave saradnju, Hrvat će dobiti garantovani ugovor do kraja sezone, dok bi u suprotnom ponovo postao slobodan igrač.
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Sudeći po minutaži koju je dobijao na početku sezone, za mnoge bi bilo iznenađenje da ga Kavsi ne zadrže. Od starta je bio standardan član rotacije, a sa prosečno 18,2 minuta po utakmici trenutno zauzima deveto mesto u timu po vremenu provedenom na parketu.
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Ipak, upravo u danima kada se odlučuje o njegovoj budućnosti, provodi vidno manje vremena na terenu. U poslednja dva susreta, protiv Njujorka i Majamija, igrao je prosečno samo osam minuta, a to su ujedno bile i prve dve utakmice ove sezone u kojima je na parketu proveo manje od deset minuta.
Na 13 odigranih utakmica ove sezone Hezonja prosečno beleži 7,5 poena, 5,3 skoka i 1,4 asistencije. Najbolju partiju pružio je protiv Filadelfije, kada je upisao 15 poena i deset skokova.
Hezonja je već u nekoliko navrata isticao da želi da ostane u NBA ligi i nastavi da se dokazuje među najboljima. Međutim, prema pisanju grčke Gazete, ukoliko Kavsi odluče da ga ne zadrže, za hrvatskog košarkaša već postoji veliko interesovanje evroligaških klubova, koji su spremni da mu ponude višemilionske ugovore.
Sve bi trebalo da bude poznato u narednim satima, kada će Klivlend morati da preseče i odluči da li Hezonja ostaje deo ekipe ili će se otvoriti mogućnost njegovog povratka u evropsku košarku.
NBA (petak na subotu)
Indijana - Njujork 106:104
/Siakam 19 - Branson 33/
Orlando - Milvoki 107:99
/Vagner 35 - Hakez 22/
Čikago - Atlanta 125:117
/Pauel 33 - Džonson 27/
Majami - Klivlend 133:121
/Adebajo, Adetokunbo 37 - Mičel 25/
Nju Orleans - Memfis 111:142
/Bej 30 - Grent 22/
Hjuston - Juta 125:118
/Šengun 43 - Piterson 28/
San Antonio - Golden Stejt 123:85
/Kesl 32 - Krajer 20/
Sakramento - Portland 107:120
/Hanter 24 - Avdija 34/
Los Anđeles Klipers - Oklahoma 113:112
/Lopez 26 - Gildžes Aleksander 40/