Nikad gora Rumunija: Hadži u problemu, na meti kritika i selektorov sin

Naime, otkazali su Jonut Radu, Nikolae Stančiu i Valentin Mihaila. Uz to, jedan od najboljih igrača, vezista AEK-a Razvan Marin je suspendovan zbog kartona. U napadu bi najistureniji trebalo da bude Danijele Birligea, a iza će da dejstvuju Florinel Koman, Aleksandru Kikaldau i Denis Man.

20.45: (3,90) Rumunija (3,80) Poljska (1,85)

Na meti kritika je i Hadžijev sin Janis, koji je kapiten selekcije.

“Janis je bio je jedan od protagonista i kapiten tima koji je doveo Rumuniju na Evropsko prvenstvo. Igra za Rumuniju od 14. godine, zna šta znači igranje za reprezentaciju”, rekao je Hadži senior i dodao:

„Morate da znate kako da prebrodite teška vremena”.

Iako je nacija razočarana izdanjima plavo-žutih očekuje se oko 40.000 navijača na Nacionalnom stadionu u rumunskom glavnom gradu.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao.

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Neće ni Poljaci da budu kompletni. Virus je pogodio selekciju prethodne nedelje. Pod znakom pitanja biće vezista Intera Pjotr Zjelinski, kao i mladi Marsel Regula.

“Ne mogu da garantujem da će biti dostupni za meč”, rekao je selektor Poljske Jan Urban.

20.45: (1,40) Švedska (5,00) Bosna i Hercegovina (7,00) MOZZART RELAX

Ni Poljaci nisu briljirali u Ligi nacija, samo četiri boda, poraz od Velsa (3:1) i Bosne i Hercegovine prošlog meseca. U napadu je i dalje veteran Robert Levandovski, koji je postigao tri gola Rumunima u Varšavi. Ukupno je osam puta pogađao mrežu današnjeg rivala. Nekada as Borusije Dortmund, Bajerna i Barselone je u top formi i u dresu Čikaga, koga ovog meseca čeka plej-of u MLS-u. Na poslednje dve utakmice je popularni Leva dao čak tri gola, pre četiri dana je dvaput zatresao mrežu Kolumbusa.

Selektor Urban bi mogao značajno da promeni odbranu u odnosu na prošli mesec. Od poslednjeg izdanja protiv Bosne i Hercegovine i poraza u Zenici (0:1), od golmana i četvorice defanzivaca mogli bi da ostanu samo dvojica, Jakub Kivior i Meti Keš. Štoper Jan Bednarek je suspendovan zbog kartona.

LIGA NACIJA,B DIVIZIJA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Petak

GRUPA 1

Škotska - Makedonija 2:1 (0:0)

/Mekgin 54, 74pen - Rastoder 57/

Slovenija - Švajcarska 0:0