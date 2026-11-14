Nikad gora Rumunija: Hadži u problemu, na meti kritika i selektorov sin
Vreme čitanja: 3min | sub. 14.11.26. | 11:10
Posle nule na kontu posle četiri meča Lige nacija, B divizije, naše istočne komšije dočekuju Poljsku (20.45) u Bukureštu
Rumunski fudbal proživljava žestoku krizu, kao uostalom i srpski, kako klupski, tako i reprezentativni. Naše istočne komšije su u nikad gorem trenutku. Ubedljivo su poslednji u Grupi 4 B divizije sa sva četiri poraza. Pre manje od mesec i po, poraženi su u Varšavi sa 6:0, a sada u Bukureštu imaju priliku protiv Poljske da poprave utisak i da pokušaju da ostanu u „drugoj evropkjoj ligi”.
Ni najveće ime rumunskog fudbala u istoriji George Hadži nije uspeo da zaustavi kola koja su krenula nizbrdo. Iskusni stručnjak je pod baražnom vatrom medija. Nacija je ljuta zbog posrtanja prethodnog meseca. Popularni Đika ima problem i sa povredama ključnih igrača pred duel sa Poljacima (20.45).
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Naime, otkazali su Jonut Radu, Nikolae Stančiu i Valentin Mihaila. Uz to, jedan od najboljih igrača, vezista AEK-a Razvan Marin je suspendovan zbog kartona. U napadu bi najistureniji trebalo da bude Danijele Birligea, a iza će da dejstvuju Florinel Koman, Aleksandru Kikaldau i Denis Man.
20.45: (3,90) Rumunija (3,80) Poljska (1,85)
Na meti kritika je i Hadžijev sin Janis, koji je kapiten selekcije.
“Janis je bio je jedan od protagonista i kapiten tima koji je doveo Rumuniju na Evropsko prvenstvo. Igra za Rumuniju od 14. godine, zna šta znači igranje za reprezentaciju”, rekao je Hadži senior i dodao:
„Morate da znate kako da prebrodite teška vremena”.
Iako je nacija razočarana izdanjima plavo-žutih očekuje se oko 40.000 navijača na Nacionalnom stadionu u rumunskom glavnom gradu.
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Neće ni Poljaci da budu kompletni. Virus je pogodio selekciju prethodne nedelje. Pod znakom pitanja biće vezista Intera Pjotr Zjelinski, kao i mladi Marsel Regula.
“Ne mogu da garantujem da će biti dostupni za meč”, rekao je selektor Poljske Jan Urban.
20.45: (1,40) Švedska (5,00) Bosna i Hercegovina (7,00) MOZZART RELAX
Ni Poljaci nisu briljirali u Ligi nacija, samo četiri boda, poraz od Velsa (3:1) i Bosne i Hercegovine prošlog meseca. U napadu je i dalje veteran Robert Levandovski, koji je postigao tri gola Rumunima u Varšavi. Ukupno je osam puta pogađao mrežu današnjeg rivala. Nekada as Borusije Dortmund, Bajerna i Barselone je u top formi i u dresu Čikaga, koga ovog meseca čeka plej-of u MLS-u. Na poslednje dve utakmice je popularni Leva dao čak tri gola, pre četiri dana je dvaput zatresao mrežu Kolumbusa.
Selektor Urban bi mogao značajno da promeni odbranu u odnosu na prošli mesec. Od poslednjeg izdanja protiv Bosne i Hercegovine i poraza u Zenici (0:1), od golmana i četvorice defanzivaca mogli bi da ostanu samo dvojica, Jakub Kivior i Meti Keš. Štoper Jan Bednarek je suspendovan zbog kartona.
LIGA NACIJA,B DIVIZIJA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO
Petak
GRUPA 1
Škotska - Makedonija 2:1 (0:0)
/Mekgin 54, 74pen - Rastoder 57/
Slovenija - Švajcarska 0:0
Subota
GRUPA 2
18.00: (3,00) Gruzija (3,20) Mađarska (2,45)
GRUPA 3
15.00: (1,72) Tzv. Kosovo (3,90) Izrael (4,60)
20.45: (1,57) Austrija (4,20) Republika Irska (5,50) MOZZART RELAX
GRUPA 4
20.45: (3,90) Rumunija (3,80) Poljska (1,85)
20.45: (1,40) Švedska (5,00) Bosna i Hercegovina (7,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama