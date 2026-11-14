Berluskoni 2.0 i transformacija Milana: Nikada ga neću prodati! Uvešću klub u novu eru

Kakvu će korist Milan imati od osnivanja ove holding kompanije? „Pokretačka snaga ovakvih poslova jeste da se Milanu obezbedi finansijska moć potrebna za takmičenje na transfer tržištu i dovođenje najboljih igrača na svetu. Transformisaću finansijski profil kluba resursima koji će doći od stadiona, arene u San Donatu i drugih aktivnosti na kojima radimo, poput NBA Evrope. Činim sve što mogu da osiguram da, kada budemo želeli nekog igrača, niko ne može da mi kaže: „Ne možete da ga dovedete, jer ne možete da ga priuštite“. Trenutno su samo klubovi iz Premijer lige u stanju da ulažu takve sume i obezbede vrhunske igrače. Ako želim da vratim Milan u sam vrh evropskih takmičenja, ne samo u Italiji, moramo da pronađemo način da se takmičimo sa najboljim klubovima sveta“.

I upravo to bio je povod za intervju Gerija Kardinalea za Gazzetu dello Sport. Želi da pobeđuje i u Seriji A i u Evropi, da vrati Milan u Ligu šampiona, te da ga učini moćnim kao u vreme Silvija Berluskonija , čoveka sa kojim se svojevremeno uporedio…

Ovaj projekat potvrđuje da je Vaša posvećenost Milanu dugoročna…

„Da. Nikada neću prodati Milan. Nikada. I ovo je projekat da ga vratimo na pobednički put. Nisam spreman na to da prođe mnogo vremena dok to ne postignemo. Želim to da uradim što je pre moguće. Videćemo koliko brzo... Moj cilj je da u kontinuitetu osvajamo skudeto i, naravno, da se vratimo u Ligu šampiona. Milan Sports & Entertainment predstavlja temelj koji će sve ovo učiniti mogućim“.

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„Ovo je nasleđe koje ćemo ostaviti u Milanu. Stadion, očigledno, predstavlja ogromno nasleđe koje će transformisati naš finansijski profil, ali tu je i razvojni projekat u San Donatu i sve ostalo. Ako želimo da Milan ponovo postane veliki, moramo da smanjimo jaz u prihodima u odnosu na klubove Premijer lige. Kada sam kupio klub pre četiri godine, upotrebio sam izraz „Berluskoni 2.0“ i niko nije razumeo šta sam time mislio. Sada možda počinjemo to da vidimo“.

(©Reuters)

Objasnite nam to malo bolje…

„Svi su mislili da pravim arogantno, egocentrično poređenje između sebe i Berluskonija, ali to nije bila moja poenta. Ono što sam pokušavao da objasnim jeste da, baš kao što je Berluskoni transformisao Milan i Seriju A, mi želimo da kroz naše vlasništvo uvedemo klub u novu eru u kojoj živimo. I moramo to da uradimo na isti način na koji je to uradio Berluskoni, na nov način. Navikao sam da radim na određeni način jer tako radim stvari na najvišem nivou širom sveta i u Americi“.

Da li bi taj „recept“ mogao da važi i za Seriju A?

„Naravno, čak i za Seriju A. Po mom mišljenju, ne bi bio dobar posao da je prodato 30 odsto međunarodnih komercijalnih prava kada je stigla ponuda JP Morgana. To nije način na koji se Serija A može vratiti u vrh Evrope. To mora da se uradi kroz poslovno planiranje i stvaranje svake prilike za generisanje novih prihoda. Kao što ćemo mi uraditi sa kompanijom Milan Sports & Entertainment. Bićemo prvi koji će izgraditi stadion (zajedno sa Interom, prim. aut.) još od 2011. godine, i to je ogromno dostignuće. Počeo sam da radim na tome kada sam kupio Milan, i konačno je došao pravi trenutak“.

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Šta mislite, koliko će vremena biti potrebno da se završe ostali projekti koji će biti deo novog holdinga?

„NBA pregovara sa Evroligom, ali na ovaj ili onaj način, čak i ako ne postignu dogovor, NBA Evropa će, ipak, biti pokrenuta. Možda će prva grupa novih franšiza za Evropu biti objavljena krajem godine ili početkom 2027. Videćemo kada će se to dogoditi... Mi smo vlasnici zemljišta u San Donatu, i ako dobijem franšizu za Milan, moći ću da započnem izgradnju prilično brzo jer već imamo građevinsku dozvolu za arenu od 20.000 mesta. Takođe ćemo nastaviti da istražujemo mogućnosti i vodimo razgovore u svetu tenisa kako bismo organizovali turnir u Milanu“.