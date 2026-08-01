CSKA i Igdisamov idu strojevim korakom, na redu još dva meča kod kuće

Tačnije, reč je o zameni domaćinstva. Zbog prirodne katastrofe i olujnog nevremena i orkanskog vetra, koji je napravio veliku štetu na Rostov areni, odlučeno je da se domaćinstva zamene, pa će tako Rosov gostovati u trećem, a domaćin CSKA biti u 18. kolu.

Trava na objektu je u veoma lošem stanju, a velika šteta naneta je i medijskom bloku na stadionu, pa se ovih dana objekat restaurira po ubrzanom tempu. Ipak, oba kluba su smatrala da je najbolje rešenje da Rostov u narednom kolu gostuje i to je prihvaćeno.

15.15: (1,50) CSKA Moskva (4,30) Krilja Sovjetov (6,50)

Što se tiče CSKA, on je u prvom kolu pobedio Baltiku kod kuće sa 2:1. Pruža mu se prilika da nastavi sa pobedama, a kako prva tri meča igra kod kuće, to je odlična prilika da žestoko startuje.

Inače, trener Dmitrij Igdisamov, koji je pred kraj prošle sezone zamenio na kormilu Fabija Selestinija, je tek drugi trener u istoriji moskovskog kluba koji je pobedio u prve tri utakmice na kormilu kluba. To je pre njega uspeo samo Valerij Gazajev kojem je to pošlo za rukom 2002. kada je naređao pet uzastopnih pobeda.

Čini se da CSKA, koji je u pripremama igrao dosta bledo, još nije pronašao željenu igru, ali Igdisamov ipak uspeva da ostvaruje ciljeve u važnim momentima. Moskovska štampa puna je hvale za njegov rad, a čini se da ima veliku podršku i igrača CSKA.

Dmitrij Barinov, koji je zimus stigao u CSKA iz redova Lokomotive, prokomentarisao je promenu na mestu trenera uz nadu da će to doneti željeni pravac i bolje rezultate u ovoj sezoni.

"Ponekad je ekipi potrebno da se razdrma. Dmitrij Igdisamov je već bio deo stručnog tima, razumeo je situaciju savršeno, tako da nije pokušao ništa da pokida. Odmah je rekao, 'nastavljamo da radimo po uobičajenom ritmu'. Nemoguće je izgraditi tim za dva ili tri dana, posebno jer nam je dolazio meč sa Spartakom. Ipak, uspeo je da nam da neku dozu uzbuđenja. Stalno je pričao mladim igračima da se ne plaše, da igraju smelije. To je bilo jako važno", kaže Barinov.

CSKA je prošlu sezonu završio na petoj poziciji, daleko je to od onog što u klubu žele. Igdisamov je nedavno komentarisao činjenicu da sve više da se osloni na neke mlađe igrače.

"Možemo li da kažemo da je Enrike Karmo naš adut sa klupe? Da, imajući u vidu njegove kvalitete i dribling u situacijama jedan na jedan. To je model koji funkcioniše", rekao je Igdisamov.

Kada je reč o Krilja Sovjetov, oni su u prvom kolu odigrali 0:0 sa Dinamom iz Moskve. Dugo se pričalo o tome da bi mogli da angažuju iskusnog napadača, 37-godišnjeg Artjoma Dzjubu, ali su od toga odustali.

Član upravnog odbora kluba Maksim Simonov je objasnio zašto nisu doveli Dzjubu.

"Igrači kalibra Dzjube su sami sebi treneri. Možda mu je vreme da razmisli o trenerskoj karijeri. Dolazak takvog igrača uvek kreira takmičarski duh u svlačionici. Mi gradimo tim po ukusu našeg trenera, uvek je teško integrisati takve igrače. Da je Dzjuba bio tako koristan, verovatno bi ga Akron zadržao. Mnogi eksperti kažu da je Akron završio u plej-autu baš zato što im je igra pravljena prema Dzjubi. Njihova brzina igre je bila u padu. Stariji igrači imaju mnogo slabosti, a mi ubuduće želimo da se fokusiramo na mlađe snage", rekao je Simonov.

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RUSIJA, 2. KOLO

Petak

Rodina - Rostov 2:4 (1:1)

/Poco 4, Sako 74ag - Komarov 16p, Krizan 52ag, Langovič 56, Šantali 90/

Subota

13.00: (2,85) Akron (3,20) Rubin (2,55)

15.15: (1,50) CSKA Moskva (4,30) Krilja Sovjetov (6,50)

17.30: (3,45) Dinamo Mahačkala (3,35) Lokomotiva (2,15)

19.45: (2,95) Baltika (3,259 Dinamo Moskva (2,45)

Nedelja

15.00: (8,00) Orenburg (4,60) Zenit (1,40)

17.15: (1,33) Krasnodar (5,00) Fakel (10,0)

19.30: (3,80) Ahmat (3,45) Spartak Moskva (2,00)

***kvote su podložne promenama