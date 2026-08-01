Nema titule tri godine, ali Red Bulova mašina i dalje štancuje talente i prodaje za velike pare
Vreme čitanja: 2min | sub. 01.08.26. | 10:54
Salcburg je opet bitno promenio tim, prodao za oko 65.000.000, kupio za 33.000.000, a ove subote (19.30) u Mocartovom gradu počinje austrijsku Bundesligu protiv Hartberga
Velikom Erlingu Halandu, jednom od najboljih napadača današnjice, Salcburg je bio prolazna stanica do kasnije Borusije Dortmunda i sada Mančester Sitija. Red Bulovo čedo iz Mocartovog grada godinama je bilo sinonim za fudbal u Austriji. I dalje radi fabrika talenata, klub posluje u “debelom” plusu, ali trpe rezultati.
Već tri godine pehar ne dolazi u Salcburg. Posle dve godine vladavine Šturma iz Graca, prošle sezone je iznenađujući šampionski trofej otišao je u Linc, u vitrine LASK-a. Lajpcig ima prioritet u hijerarhiji brenda Red Bula. Salcburg je pao, ali svako leto odlično posluje. Strategija se ne menja - štancuju se mladi igrači i prodaju u lige petice za velike pare.
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Lutalo se poslednjih godina sa trenerima posle odlaska Matijasa Jajslea u bogati saudijski Al Ahli. Nova sezona – novi trener. Kormilo je dato u ruke mladom nemačkom stručnjaku Deniju Rolu (37), koji se nije proslavio u Glazgov Renžersu prošle sezone, a pre toga je imao odlične rezultate u Šefild Venzdeju. Potpisao je ugovor do juna 2029. Cilj je povratak na austrijski tron, a premijera novog šampionata je na Red Bul areni ove subote (19.30) protiv Hartberga.
19.30: (1,33) Salcburg (5,50) Hartberg (8,50)
Skoro 65.000.000 evra je prihodovano od transfera ovog leta, a oba mlada štopera su završila u ligama petice: devetnaestogodišnji Francuz Žoa Gadu je otišao u Borusiju iz Dortmunda za 19.500.000, a Austrijanac Janik Šuster u Brentford za 18.000.000. Bajer iz Leverkuzena je otkupio Kerima Alajbegovića za samo 8.000.000 i prodaće ga sigurno za mnogo veću sumu, možda već ovog leta. Pominje se Juventus kao naredna destinacija za reprezentativca Bosne i Hercegovine.
Polovina zarađene sume uložena je u novajlije, oko 33.000.000 evra, a najviše je plaćen Francuz, štoper iz portugalskog Estorila Kevin Boma - 7.000.000. Pojačanje je i mladi Srbin iz Čukaričkog Filip Matijašević, koji je stigao ta 4.000.000 evra. Jedan od iskusnih igrača u timu je srpski levi bek, reprezentativac Aleksa Terzić.
17.00: (3,90) Tirol (3,50) Šturm (1,95)
Prošle sezone su Bikovi dobili dva puta današnjeg rivala, uz po jedan poraz i remi. U poslednjem odmeravanju snaga ovih timova, Hartberg je iznenadio u finišu šampionata Salcburg i pobedio ga na njegovom terenu sa 3:1.
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AUSTRIJA 1 – 1. KOLO
Petak
LASK - GAK 3:0 (2:0)
/Adeniran 20, 29pen, Lang 79/
Subota
17.00: (3,90) Tirol (3,50) Šturm (1,95)
19.30: (1,33) Salcburg (5,50) Hartberg (8,50)
Nedelja
17.00: (2,65) Austrija Lustenau (3,15) Rid (2,80)
17.00: (2,35) Volfzberger (3,40) Austrija Beč (3,00)
Ponedeljak
19.00: (1,85) Rapid Beč (3,50) Altah (4,40)
***Kvote su podložne promenama