Nema titule tri godine, ali Red Bulova mašina i dalje štancuje talente i prodaje za velike pare

Velikom Erlingu Halandu, jednom od najboljih napadača današnjice, Salcburg je bio prolazna stanica do kasnije Borusije Dortmunda i sada Mančester Sitija. Red Bulovo čedo iz Mocartovog grada godinama je bilo sinonim za fudbal u Austriji. I dalje radi fabrika talenata, klub posluje u “debelom” plusu, ali trpe rezultati.

Već tri godine pehar ne dolazi u Salcburg. Posle dve godine vladavine Šturma iz Graca, prošle sezone je iznenađujući šampionski trofej otišao je u Linc, u vitrine LASK-a. Lajpcig ima prioritet u hijerarhiji brenda Red Bula. Salcburg je pao, ali svako leto odlično posluje. Strategija se ne menja - štancuju se mladi igrači i prodaju u lige petice za velike pare.