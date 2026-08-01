Još jedan odlazak iz Asvela: Tajs blizu Makabija
Vreme čitanja: 2min | sub. 01.08.26. | 10:30
Navodi specijalizovani portal Basket News
Nazire se krah Asvelovog projekta i pre nego što je počeo. Silven Fransisko je već digao sidro i otišao u Panatianikos, dok se priča kako bi Vilerban mogli da napuste i ostali igrači. Odavno se šuška da je za Armonija Bruksa zainteresovan Real Madrid, a na izlaznim vratima su Nik Vajler Beb, Bot Gač i Danijel Tajs, koji je vrlo blizu toga da nađe novi angažman.
Kako javlja specijalizovani sajt Basket News, nemački reprezentativac blizu je potpisa za Makabi iz Tel Aviva.
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Pomenuti izvor navodi da je iskusni centar na radaru većeg broja timova, ali da je Ponos Izraela najkonkretniji u tome da angažuje nekadašnjeg igrača Monaka. Šestostruki prvak Evrope trenutno ima prioritet da dovede igrača na poziciji broj pet. Makabi je pokušao Barseloni da preotme Džoša Niba, ali nije uspeo u toj nameri, pa su se sada u Tel Avivu okrenuli drugim rešenjima.
Makabi u Tajsu vidi čoveka koji će da im donese širinu u igri, kao i nekog ko bi se idealno uklopio u stil igre koji zagovara Oded Kataš. Prošle godine je u dresu Monaka u Evroligi u proseku beležio 9,7 poena i pet skokova, dok je u francuskom šampionatu imao učinak od 9,4 poena, četiri skoka i 1,5 asistencija.
Kada je reč o Makabiju, tim iz Tel Aviva ozvaničio je dolaske Jama Madara i Bonzija Kolsona, dok su ugovori produženi Džajlenu Hordu, Džimiju Klarku, Ošeju Brisetu, Ifeu Lundbergu i Džonu Dibartolomeu. Naredna destinacija Lonija Vokera nije poznata, ali se zna da neće ostati u izraelskom velikanu.