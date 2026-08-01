Još jedan odlazak iz Asvela: Tajs blizu Makabija

Nazire se krah Asvelovog projekta i pre nego što je počeo. Silven Fransisko je već digao sidro i otišao u Panatianikos, dok se priča kako bi Vilerban mogli da napuste i ostali igrači. Odavno se šuška da je za Armonija Bruksa zainteresovan Real Madrid, a na izlaznim vratima su Nik Vajler Beb, Bot Gač i Danijel Tajs, koji je vrlo blizu toga da nađe novi angažman.

Kako javlja specijalizovani sajt Basket News, nemački reprezentativac blizu je potpisa za Makabi iz Tel Aviva.