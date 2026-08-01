Harts slomljenog srca na Pitodriju

Belgijancu će ovo biti demi u škotskoj ligi, a čini se da test nije mogao da bude interesantniji s obzirom na činjenicu da Harts nije slavio na Pitodriju jako dugo.

"Radujem se ovom meču. Za početak imamo teško gostovanje, jer tamo nismo pobedili koliko čujem deset godina ili tako nešto. Naš cilj mora da bude da prekinemo tu statistiku, moramo da verujemo da smo u stanju da tamo pobedimo. Uveren sam u to zbog igrača. Radim sa njima svaki dan i vidim kako reaguju na sve što se dešava", kaže trener Hartsa Vuter Vranken.

18.30: (3,15) Aberdin (3,45) Harts (2,25)

Protiv Šturma u kvalifikacijama za Ligu šampiona u dva meča nisu postigli gol (ukupno 0:6), ali Vranken kaže da ovaj tim Hartsa ima dosta potencijala.

"Kada se neki igrači budu bolje upoznali kako funkcionišu na terenu, biće još bolje. Mi u stručnom timu smo tu da ih podržimo i guramo da iskažu pun potencijal. I oni sami sebe teraju da idu do krajnjih granica. Uvek je sve u rezultatu i pokazivanju kvaliteta. U fudbalu ne postoji nešto dugoročno. Uvek se sve svodi na kratak period i šta možete da uradite u sledećem meču. Sad mislimo samo o tome kako da napravimo dobar rezultat i kako da pobedimo, to je cilj", poručio je Vranken.

Što se tiče Aberdina, on je u prošloj sezoni bio daleko od željenih rezultata. Vezista Konor Ronan, koji je prošle sezone stigao iz MLS, tačnije iz redova Kolorado Rapidsa, očekuje dobar meč sa Hartsom.

"Uvek je uzbudljivo kada ste domaćini na premijeri. Predsezona se pomalo razvukla i uvek imate na umu taj meč prvog kola. Dolazi nam Harts koji je bio dobar prošle sezone. To daje nešto dodatno ovom susretu, ali trudimo se da razmišljamo o njemu kao i o svakom drugom meču. Znam da svi žele dobar start, ali sezona je duga. Ako pobedimo, pojačaće nam se samopouzdanje i pokazaće se gde smo napredovali. Ipak, to je samo jedan meč u dugoj sezoni", poručio je Ronan.

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ŠKOTSKA 1, 1. KOLO

Petak

Dandi Junajted - Rendžers 1:1 (1:0)

/Rouz 38 - Asgard 56/

Subota

16.00: (2,05) Falkirk (3,45) Sent Miren (3,60)

18.30: (3,15) Aberdin (3,45) Harts (2,25)

Nedelja

15.00: (2,25) Sent Džonston (3,45) Kilmarnok (3,15)

17.30: (2,30) Hibernijan (3,40) Madervel (3,10)

Ponedeljak

20.30: (1,22) Seltik (7,00) Dandi (11,0)

*** kvote su podložne promenama