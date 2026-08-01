Lejkersi stavili ispred Kuminge 45.000.000 dolara

Lejkersi bi u pravcu Džordžije poslali Džereda Vanderbilta i pikove sa predstojećih draftova, dok bi Kuminga morao da stavi paraf na najmanje trogodišnju vernost.

Pored Lejkersa, ozbiljan interes za atletski dominantno krilo pokazuju i Klivlend Kavalirsi, pa je jasno da nas očekuje uzbudljiva trka za njegov potpis. Ipak, adut Los Anđelesa jeste mesto u startnoj petorci u timu koji je formiran oko prve zvezde Luke Dončića i njegovog Robina, Ostina Rivsa.

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Uprava kluba iz Los Anđelesa traži svestranog igrača. Nekoga ko može da zaključa protivničke napadače na više pozicija, trči kontre i da u napadu može da igra i sa i bez lopte.

Međutim, pregovori još uvek traju jer dve strane traže zajednički jezik oko finansija i same dužine ugovora. Ponuda Lejkersa iznosi oko 15.000.000 dolara po sezoni na tri godine, dok bi Kuminga ugovor na četiri godine, kao i veću platu.

Nakon što su Atlanta Hoksi odbili da aktiviraju timsku opciju od 24.300.000 dolara za sezonu 2026/27, Kuminga je postao neograničeno slobodan agent. Iako ponuda Lejkersa deluje kao finansijski korak unazad u odnosu na taj iznos, mlada zvezda bi mogla da prihvati i kraći ugovor na godinu dana sa igračkom opcijom i već za godinu ili dve ponovo proba ozbiljnije da se naplati.

Podsećanja radi, nekadašnji sedmi pik sa drafta stigao je u Atlantu u februaru 2026. godine, nakon što je prve četiri i po sezone proveo u Golden Stejt Voriorsima, sa kojima je kao ruki osvojio i šampionski prsten 2022. godine. U protekloj sezoni 2025/26. beležio je prosečno 12,2 poena, 5,6 skokova i 2,3 asistencije.