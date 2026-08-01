Lejkersi stavili ispred Kuminge 45.000.000 dolara
Vreme čitanja: 2min | sub. 01.08.26. | 10:19
Čeka se odluka krilnog igrača
Los Anđeles Lejkersi ne gube vreme u prelaznom roku. Kako prenose dobro obavešteni izvori iz SAD, čelnici slavne franšize su poslali zvaničnu ponudu za jedno od najtraženijih krila ovog leta, Džonatana Kumingu.
Prema saznanjima NBA insajder Evana Sajderija, tim iz Kalifornije nudi Kumingi trogodišnji ugovor vredan oko 45.000.000 dolara, a čitav posao bi bio realizovan putem takozvanog "sign and trade" mehanizma.
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Lejkersi bi u pravcu Džordžije poslali Džereda Vanderbilta i pikove sa predstojećih draftova, dok bi Kuminga morao da stavi paraf na najmanje trogodišnju vernost.
Pored Lejkersa, ozbiljan interes za atletski dominantno krilo pokazuju i Klivlend Kavalirsi, pa je jasno da nas očekuje uzbudljiva trka za njegov potpis. Ipak, adut Los Anđelesa jeste mesto u startnoj petorci u timu koji je formiran oko prve zvezde Luke Dončića i njegovog Robina, Ostina Rivsa.
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Uprava kluba iz Los Anđelesa traži svestranog igrača. Nekoga ko može da zaključa protivničke napadače na više pozicija, trči kontre i da u napadu može da igra i sa i bez lopte.
Međutim, pregovori još uvek traju jer dve strane traže zajednički jezik oko finansija i same dužine ugovora. Ponuda Lejkersa iznosi oko 15.000.000 dolara po sezoni na tri godine, dok bi Kuminga ugovor na četiri godine, kao i veću platu.
Nakon što su Atlanta Hoksi odbili da aktiviraju timsku opciju od 24.300.000 dolara za sezonu 2026/27, Kuminga je postao neograničeno slobodan agent. Iako ponuda Lejkersa deluje kao finansijski korak unazad u odnosu na taj iznos, mlada zvezda bi mogla da prihvati i kraći ugovor na godinu dana sa igračkom opcijom i već za godinu ili dve ponovo proba ozbiljnije da se naplati.
Podsećanja radi, nekadašnji sedmi pik sa drafta stigao je u Atlantu u februaru 2026. godine, nakon što je prve četiri i po sezone proveo u Golden Stejt Voriorsima, sa kojima je kao ruki osvojio i šampionski prsten 2022. godine. U protekloj sezoni 2025/26. beležio je prosečno 12,2 poena, 5,6 skokova i 2,3 asistencije.