Marko, sad si potreban Zvezdi

U Sombatelju se stručni štab Crvene zvezde se odlučio za Bruna Duartea kao najisturenijeg igrača, dok je Arnautović zaigrao od starta drugog poluveremena, imao jednu veliku šansu, ali nije uspeo da utiče na rezultat. Poraz od Hapoel Ber Ševe uključio je alarme na stadionu Rajko Mitić i podigao gotovost u svlačionici na maksimum, ranije nego što je planirano ovog leta. Ako Crvena zvezda želi da nastavi put ka Ligi šampiona, više nema vremena za čekanje pojedinih igrača. Oni koji nisu u željenoj formi, taj proces moraju maksimalno da ubrzaju, jer su srpskom šampionu glavni aduti potrebni odmah. Među njima se nalazi i Marko Arnautović.

Crvenoj zvezdi će u revanšu biti potrebno ono što joj je nedostajalo u prvoj utakmici, a posebno nakon što je ostala sa igračem manje. To su realizacija, ali i kvalitetan pas u završnoj trećini terena. Zbog toga se može očekivati da dođe do promena u startnih 11 u odnosu na prvi meč, odnosno da nekoliko igrača koji su zaigrali u drugom poluvremenu dobije šansu od starta utakmce. Stankoviću u revanšu ne trebaju samo trenutno najkvalitetniji i fizički najspreniji igrači, već i oni sa najjačim karakterom, koji će biti maksimalno fokusirani i sposobni da energiju sa tribina prenesu na teren. Sve su to atributi koje poseduje Marko Arnautović, pod uslovom da ne oseća nikakve fizičke posledice utakmice sa Haladaš stadiona.

Srpski šampion je u najstarijem mađarskom gradu dobio šamar od kojeg obrazi još uvek bride, poslednju opomenu ovog leta i pokazatelj da situacija nije tako idilična kao što je delovalo da jeste protiv slabašnog Larna. Snažan udarac iz Mađarske bi mogao da predstavlja i pravo otrežnjenje za sve u slačionici srpskog šampiona. Ako stručni štab Dejana Stankovića u pripremi revanša reaguje na pravi način, i veliki pritisak koji je nastao u javnosti posle lošeg izdanja u Mađarskoj uspe da pretvori u maksimalan fokus na treninzima, to bi moglo da ima pozitivan efekat na meč u Beogradu. I pored poraza u prvom meču, svima je jasno da je kvalitet na strani Crvene zvezde, a ukoliko Stanovićev tim to bude dokazao i na terenu, biće blizu velikog povratka u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a samim tim bi dobio i veliki psihološki impuls pred prvi meč plej-ofa elitnog takmičenja.