Marko, sad si potreban Zvezdi

Vreme čitanja: 3min | čet. 06.08.26. | 10:31
Ako Crvena zvezda želi da nastavi put ka Ligi šampiona, više nema vremena za čekanje pojedinih igrača. Oni koji nisu u željenoj formi, taj proces moraju maksimalno da ubrzaju, jer su srpskom šampionu glavni aduti potrebni odmah. Među njima se nalazi i iskusni golgeter
Ostvario je Marko Arnautović najveći deo svojih snova od dolaska u Crvenu zvezdu. Osvojio duplu krunu, postigao gol u večitom derbiju, bio strelac dva pogotka u Ligi Evrope. Međutim, generalan utisak u zvezdaškoj javnost je takav da je reprezentativac Austrije u najmanju ruku ostao nedorečen. Da je pružio daleko manje od onoga što se očekvalo od golgetra takvog renomena. Razlozi za to su donekle i objektivni, jer se pre svega se tiču njegovog fizičkog stanja. O tome je na kraju prošle sezone govorio u podkastu “2x45” govorio i Dejan Stanković, otkrivši da je iskusnom napadaču posle mečeva na veštačkom terenu potrebno nekoliko dana za oporavak. Jasno je da ga takve stvari, uz druge sitne probleme, sprečavaju da igra u kontinuitetu i dođe do prave forme.
Ono što je ključno, a za stručni štab Crvene zvezde najvažnije, jeste da kod Marka Arnautovića ne postoji izostanak motivacije. Kakav odnos ima prema dresu koji nosi pokazao je i odlukom da se ekipi pridruži odmah po završetku obaveza u reprezentaciji Austrije na Svetskom prvenstvu. Ipak, Stanković ga je poštedeo na početku sezone, pa je u prve tri zvanične utakmice najduže na terenu proveo pola sata, dok je protiv Larna u Beogradu bio na terenu svih 90 minuta i postigao dva gola.
”Marko je samo pokazao ono što može. Mene to ne čudi. Mare kad se spremi, to je Marko Arnautović, daće ti sve na terenu – 100 odsto će ti dati sve na terenu”, rekao je Stanković posle eliminacije prvaka Severne Irske.
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U Sombatelju se stručni štab Crvene zvezde se odlučio za Bruna Duartea kao najisturenijeg igrača, dok je Arnautović zaigrao od starta drugog poluveremena, imao jednu veliku šansu, ali nije uspeo da utiče na rezultat. Poraz od Hapoel Ber Ševe uključio je alarme na stadionu Rajko Mitić i podigao gotovost u svlačionici na maksimum, ranije nego što je planirano ovog leta. Ako Crvena zvezda želi da nastavi put ka Ligi šampiona, više nema vremena za čekanje pojedinih igrača. Oni koji nisu u željenoj formi, taj proces moraju maksimalno da ubrzaju, jer su srpskom šampionu glavni aduti potrebni odmah. Među njima se nalazi i Marko Arnautović.
Crvenoj zvezdi će u revanšu biti potrebno ono što joj je nedostajalo u prvoj utakmici, a posebno nakon što je ostala sa igračem manje. To su realizacija, ali i kvalitetan pas u završnoj trećini terena. Zbog toga se može očekivati da dođe do promena u startnih 11 u odnosu na prvi meč, odnosno da nekoliko igrača koji su zaigrali u drugom poluvremenu dobije šansu od starta utakmce. Stankoviću u revanšu ne trebaju samo trenutno najkvalitetniji i fizički najspreniji igrači, već i oni sa najjačim karakterom, koji će biti maksimalno fokusirani i sposobni da energiju sa tribina prenesu na teren. Sve su to atributi koje poseduje Marko Arnautović, pod uslovom da ne oseća nikakve fizičke posledice utakmice sa Haladaš stadiona.
Srpski šampion je u najstarijem mađarskom gradu dobio šamar od kojeg obrazi još uvek bride, poslednju opomenu ovog leta i pokazatelj da situacija nije tako idilična kao što je delovalo da jeste protiv slabašnog Larna. Snažan udarac iz Mađarske bi mogao da predstavlja i pravo otrežnjenje za sve u slačionici srpskog šampiona. Ako stručni štab Dejana Stankovića u pripremi revanša reaguje na pravi način, i veliki pritisak koji je nastao u javnosti posle lošeg izdanja u Mađarskoj uspe da pretvori u maksimalan fokus na treninzima, to bi moglo da ima pozitivan efekat na meč u Beogradu. I pored poraza u prvom meču, svima je jasno da je kvalitet na strani Crvene zvezde, a ukoliko Stanovićev tim to bude dokazao i na terenu, biće blizu velikog povratka u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a samim tim bi dobio i veliki psihološki impuls pred prvi meč plej-ofa elitnog takmičenja.