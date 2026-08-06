U Banjaluci znaju recept za ML Vitepsk

Prvih 90 minuta igra se pod reflektorima u Banjaluci, gde će Borac pokušati da napravi kapital pred revanš. Upravo je domaći teren prošle sezone bio jedno od najjačih oružja crveno-plavih, pa nema dileme da će i večeras podrška sa tribina biti važan faktor.

Borac u ovaj duel ulazi sa mnogo više evropskog iskustva nego pre samo godinu ili dve. Nastupi u grupnoj fazi, veliki mečevi protiv renomiranih rivala i sve ono što je klub prošao na međunarodnoj sceni promenili su i mentalitet ekipe. Evropske utakmice više nisu nagrada – postale su ambicija.

20.30: (1,80) Borac Banjaluka (3,40) Vitepsk (4,30)

Ipak, ML Vitepsk nije ekipa koja dolazi sa belom zastavom. Belorusi igraju organizovano, disciplinovano i strpljivo čekaju grešku protivnika. Ne krasi ih spektakularan fudbal, ali upravo zbog toga mogu biti veoma neugodan rival ako im se ostavi prostor.

Šef stručnog štaba Vinko Marinović će zato od svojih igrača tražiti visok ritam, agresivan presing i strpljenje u napadu. U ovakvim utakmicama često odlučuje jedan trenutak inspiracije ili jedna greška, a Borac želi da upravo on diktira dešavanja na terenu.

"Znamo da je ML Vitepsk jedna kvalitetna ekipa, dobro organizovana, disciplinovana, sa jasnom idejom u igri. Međutim, naš fokus je na nama i na našoj igri, jer, naravno, moramo da odigramo jednu utakmicu koja mora biti na nivou evropskih. Kad to kažem, onda mislim pre svega da odgovornost, disciplina i koncentracija moraju da budu na najvišem nivou. Kao što i sami znate, svaki detalj je uvek jako bitan i može da odluči utakmicu, ali isto tako biće nam potrebno i strpljenje, sasvim sigurno. ML Vitepsk je ekipa koja ima veoma dobru tranziciju, tako da moramo da budemo izuzetno koncentrisani i pametni i, što je najbitnije, moramo da budemo konkretni i da gledamo kako da kontrolišemo utakmicu", kazao je Marinović.