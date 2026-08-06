U Banjaluci znaju recept za ML Vitepsk
Vreme čitanja: 4min | čet. 06.08.26. | 10:08
Crveno-plavi večeras od 21:00 na Gradskom stadionu dočekuju beloruskog prvaka u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Sarajeva)
Evropa ponovo kuca na vrata Gradskog stadiona. Borac je preživio prva dva izazova, izbacio Petrokub i izborio još najmanje dve evropske utakmice, ali apetit u Banjaluci raste iz dana u dan. Pred šampionom BiH sada je novi ispit – dvomeč sa beloruskim ML Vitepskom, ekipom koja možda nije zvučno ime evropskog fudbala, ali jeste protivnik koji zaslužuje maksimalan respekt.
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Prvih 90 minuta igra se pod reflektorima u Banjaluci, gde će Borac pokušati da napravi kapital pred revanš. Upravo je domaći teren prošle sezone bio jedno od najjačih oružja crveno-plavih, pa nema dileme da će i večeras podrška sa tribina biti važan faktor.
Borac u ovaj duel ulazi sa mnogo više evropskog iskustva nego pre samo godinu ili dve. Nastupi u grupnoj fazi, veliki mečevi protiv renomiranih rivala i sve ono što je klub prošao na međunarodnoj sceni promenili su i mentalitet ekipe. Evropske utakmice više nisu nagrada – postale su ambicija.
20.30: (1,80) Borac Banjaluka (3,40) Vitepsk (4,30)
Ipak, ML Vitepsk nije ekipa koja dolazi sa belom zastavom. Belorusi igraju organizovano, disciplinovano i strpljivo čekaju grešku protivnika. Ne krasi ih spektakularan fudbal, ali upravo zbog toga mogu biti veoma neugodan rival ako im se ostavi prostor.
Šef stručnog štaba Vinko Marinović će zato od svojih igrača tražiti visok ritam, agresivan presing i strpljenje u napadu. U ovakvim utakmicama često odlučuje jedan trenutak inspiracije ili jedna greška, a Borac želi da upravo on diktira dešavanja na terenu.
"Znamo da je ML Vitepsk jedna kvalitetna ekipa, dobro organizovana, disciplinovana, sa jasnom idejom u igri. Međutim, naš fokus je na nama i na našoj igri, jer, naravno, moramo da odigramo jednu utakmicu koja mora biti na nivou evropskih. Kad to kažem, onda mislim pre svega da odgovornost, disciplina i koncentracija moraju da budu na najvišem nivou. Kao što i sami znate, svaki detalj je uvek jako bitan i može da odluči utakmicu, ali isto tako biće nam potrebno i strpljenje, sasvim sigurno. ML Vitepsk je ekipa koja ima veoma dobru tranziciju, tako da moramo da budemo izuzetno koncentrisani i pametni i, što je najbitnije, moramo da budemo konkretni i da gledamo kako da kontrolišemo utakmicu", kazao je Marinović.
Ulog je ogroman. Prolazak u plej-of kvalifikacija značio bi da je evropska jesen udaljena samo jedan korak. Osim sportskog prestiža, svaki novi evropski uspeh donosi i značajnu finansijsku dobit, ali i dodatno jača klupski koeficijent, što može biti od velike važnosti u narednim sezonama, stoga se može i očekivati izuzetno velika posećenost.
"Zahvalio bih se navijačima koji su nas pratili i u Moldaviji, prešli su zaista dalek put. Naravno, pozivam i sada navijače da nas podrže, jer sasvim sigurno uz njihovu podršku igrači dobijaju dodatnu energiju i sigurno da je to jedan drugi vetar u leđa kad imamo navijače. Nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu, na kraju ostvariti pozitivan rezultat i obradovati ih", jasan je Marinović.
Dakle, večeras nema kalkulacija. Borac želi prednost pre revanša, želi da evropski san potraje i da još jednom pokaže kako Banjaluka postaje ozbiljna evropska adresa. Prvih 90 minuta možda neće rešiti pitanje putnika dalje, ali mogu odrediti smer čitavog dvomeča.
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)
Utorak
Auda – Dinamo Siti 1:0 (0:0)
/Diediu 68/
Sreda
Bran - Apolon Limasol 0:1 (0:1)
/Ožbolt 22/
Panatinaikos - CSKA Sofija 1948 1:1 (1:1)
/Jagušić 21 – Rusev 31/
Četvrtak
17.00: (1,95) Inter Turku (3,45) Vaduz (3,60)
18.00: (1,70) Jablonec (3,50) RFS (4,80)
18.00: (2,40) Helsinki (3,30) Madervel (2,75)
18.00: (2,85) Noa (3,30) Sion (2,35)
18.00: (11,0) Paide (6,25) Rapid Beč (1,20)
19.00: (2,80) Kluž (3,30) Tromse (2,40)
19.00: (4,50) Debrecin (3,50) Kopenhagen (1,75)
19.00: (2,20) Rakov (3,30) Hamarbi (3,10)
19.00: (3,20) Geteborg (3,30) Gent (2,15)
19.00: (3,60) Žalgiris (3,45) Hajduk (1,95)
19.00: (2,05) Dinamo Kijev (3,35) Karabag (3,40)
19.00: (1,95) Inter Eskaldes (3,35) Flora (3,70)
19.00: (2,10) Riga (3,30) Đer (3,30)
19.00: (3,80) Šerif (3,45) Sankt Galen (1,90)
19.30: (2,30) Beitar Jerusalim (3,30) Austrija Beč (2,90)
20.00: (2,15) Hapoel Tel Aviv (3,30) Katovice (3,20)
20.00: (1,05) Ajaks (12,0) Šelburn (22,0)
20.00: (1,18) Tvente (6,50) Dunajska Streda (13,0)
20.30: (9,50) Valur (5,70) Nordsjeland (1,25)
20.30: (1,10) Braga (8,50) Dinamo Minsk (18,0)
20.30: (1,80) Borac Banjaluka (3,40) Vitepsk (4,30)
20.30: (1,08) Lugano (10,5) Rinavik (17,0)
20.45: (7,25) Bohemijans (4,40) Midtjland (1,40)
20.45: (1,13) Rijeka (7.50) Ilves (16,0)
21.00: (10,0) Tre Flori (5,00) Drita Gnjilane (1,28)
21.00: (1,33) Partizan (5,00) Tobol (10,0)
21.00: (1,45) Hibernijan (4,00) Škendija (7,00)
***kvote su podložne promenama