Čuka dovela Estonca iz PAOK-a, igrao je i za Benfiku

Prema informacijama Mozzart Sporta Čukarički je od danas jači za Estonca rođenog 2001. godine Karela Mustma. Krilni fudbaler, koji može da igra i kao špic, stiže na Banovo brdo na jednogodišnju pozajmicu iz redova PAOK-a. Iako ga je solunski klub doveo iz Benfike B, Mustma je u prethodnoj takmičarskoj godini igrao za drugi tim PAOK-a. U prošloj sezoni odigrao je 24 utakmice za drugi tim kluba sa Tumbe i postigao četiri gola uz pet asistencija.

PAOK ga je doveo iz mladog tima Benfike. Zanimljivo je da je Mustma prošao gotovo kompletnu školu lisabonskog velikana. Stigao je u tim do 17 godina iz estonskog Harjua.

Zanmiljivo je da je Mustama prošao sve mlađe kategorije Estonije. Za seniorsku reprezentaciju je odigrao pet mečeva i postigao jedan gol.