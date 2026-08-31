Čuka dovela Estonca iz PAOK-a, igrao je i za Benfiku
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Vreme čitanja: 1min | pon. 31.08.26. | 13:27
Karel Mustma na jednogodišnjoj pozajmici na Banovom brdu
Kroz težak period prolazi Čukarički u poslednjih nekoliko sedmica. Igrački kadar oskaćen brojnim povredama i suspenzijama nije bio kadar da iznese težinu mečeva protiv Crvene zvezde i Vojvodine.
Tim Marka Jakšića doživeo je dva poraza uz gol razliku 0:9. Delovalo je nekako da su Brđani kratki sa igračkim kadrom i ta spoznaja naterala je čelnike kluba da reaguju.
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Prema informacijama Mozzart Sporta Čukarički je od danas jači za Estonca rođenog 2001. godine Karela Mustma. Krilni fudbaler, koji može da igra i kao špic, stiže na Banovo brdo na jednogodišnju pozajmicu iz redova PAOK-a. Iako ga je solunski klub doveo iz Benfike B, Mustma je u prethodnoj takmičarskoj godini igrao za drugi tim PAOK-a. U prošloj sezoni odigrao je 24 utakmice za drugi tim kluba sa Tumbe i postigao četiri gola uz pet asistencija.
PAOK ga je doveo iz mladog tima Benfike. Zanimljivo je da je Mustma prošao gotovo kompletnu školu lisabonskog velikana. Stigao je u tim do 17 godina iz estonskog Harjua.
Zanmiljivo je da je Mustama prošao sve mlađe kategorije Estonije. Za seniorsku reprezentaciju je odigrao pet mečeva i postigao jedan gol.