Dembeleu se drma tron! Poznato ko napada Zlatnu loptu: Kejn, Rodri, Mesi, Jamal...

Odigrano je Svetsko prvenstvo, prošlo je leto, a sezona 2026/27 se zahuktava. Od utorka kreće i Liga šampiona, pa sve to znači da se godina bliži kraju. Odnosno, da se bližimo proglašenju najboljih pojedinaca u tekućoj godini.

Pitanje u čijim će rukama završiti Zlatna lopta sve češće se postavlja, a danas je objavljena i lista od 30 kandidata. Usman Dembele brani trofej i sa još jednim peharom Lige šampiona u džepu, kao i osvojenim prvenstvom Francuske, ima dobru početnu poziciju. Ipak, deluje da će glasanje biti veoma neizvesno, jer Dembele sa reprezentacijom Francuske nije uspeo da postane prvak sveta, a ipak je Mundijal bio centraln događaj u ovoj kalendarskoj godini. Zato se smatra su da su najveći konkurenti napadau PSŽ-a Rodri, Lamin Jamal i Fabijan Ruis, koji su sa Crvenom furijom pokorili planetu, a ne bi trebalo smetnuti s uma ni sjajan individualni učinak Harija Kejna i Majkla Olisea u dresu Bajerna, kao ni način na koji je Lionel Mesi blistao na turniru na teritoroiji Severne Amerike... Među kandidatima, ali sa manjim šansama od nabroijanih, nalaze se još: Džud Belingem, Pau Kubarsi, Mark Kukurelja, Luis Dijas, Bruno Fernandeš, Erling Haland, Gabrijel, Ašraf Hakimi, Hviča Kvarachelija, Markinjos, Sadio Mane, Lautaro Martines, Nuno Mendeš, Žoao Neveš, Vilijan Paćo, Deklan Rajs, Hulijan Kinjones, Feran Tores, Vilijam Saliba, Dajo Upamekano, Vinisijus Žunior i Vitinja.