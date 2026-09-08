Dembeleu se drma tron! Poznato ko napada Zlatnu loptu: Kejn, Rodri, Mesi, Jamal...
Vreme čitanja: 3min | uto. 08.09.26. | 17:00
Skraćen spisak kandidata za najboljeg igrača godine, kao i trenera, golmana i najveću nadu
Odigrano je Svetsko prvenstvo, prošlo je leto, a sezona 2026/27 se zahuktava. Od utorka kreće i Liga šampiona, pa sve to znači da se godina bliži kraju. Odnosno, da se bližimo proglašenju najboljih pojedinaca u tekućoj godini.
Pitanje u čijim će rukama završiti Zlatna lopta sve češće se postavlja, a danas je objavljena i lista od 30 kandidata. Usman Dembele brani trofej i sa još jednim peharom Lige šampiona u džepu, kao i osvojenim prvenstvom Francuske, ima dobru početnu poziciju. Ipak, deluje da će glasanje biti veoma neizvesno, jer Dembele sa reprezentacijom Francuske nije uspeo da postane prvak sveta, a ipak je Mundijal bio centraln događaj u ovoj kalendarskoj godini. Zato se smatra su da su najveći konkurenti napadau PSŽ-a Rodri, Lamin Jamal i Fabijan Ruis, koji su sa Crvenom furijom pokorili planetu, a ne bi trebalo smetnuti s uma ni sjajan individualni učinak Harija Kejna i Majkla Olisea u dresu Bajerna, kao ni način na koji je Lionel Mesi blistao na turniru na teritoroiji Severne Amerike... Među kandidatima, ali sa manjim šansama od nabroijanih, nalaze se još: Džud Belingem, Pau Kubarsi, Mark Kukurelja, Luis Dijas, Bruno Fernandeš, Erling Haland, Gabrijel, Ašraf Hakimi, Hviča Kvarachelija, Markinjos, Sadio Mane, Lautaro Martines, Nuno Mendeš, Žoao Neveš, Vilijan Paćo, Deklan Rajs, Hulijan Kinjones, Feran Tores, Vilijam Saliba, Dajo Upamekano, Vinisijus Žunior i Vitinja.
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Očekivano ili ne, četvrtu godinu uzastopno u najužem izboru nema Kristijana Ronalda, što se ovoga puta tumači činjenicom da sa reprezentzacijom Portugala nije ostvario zapažen rezultat na Mundijalu, gde je, na primer, Lionel Mesi, sa ipak skromnom reprezentacijom Argentine stigao do ginala, pa je u konkurenciji. Mada, teško je razumeti kako je u top 30 završio Meksikanac Hulijan Kvinjones ili otkud tamo Dajo Upamekano, pa i Vinisijus Žunior, jer nije baš da su se proslavili u 2026.
Konačan izbor saznaćemo na svečanosti 26. oktobra, koja će za razliku od uobičajenog Pariza ovaj put biti održana u Londonu. Razlog je to što Zlatna lopta obeležava jubilarnih 70 godina, a prvi put je dodeljena u engleskoj prestonici, kada su novinari Frans fudbala otišli da uruče trofej Stenliju Metjuzu.
U najužoj konkurenciji trenera nalaze se čak četvorica Španaca i jedan Belgijanac. Čast "ostatka sveta" brani Vensan Kompani, koji je sa Bajernom osvojio tripletu u Nemačkoj. Luis Enrike je uspeo sa Pari Sen Žermenom da osvoji Ligu šampiona dvaput zaredom (kao i prvenstvo Francuske), a sada će probati i da sačuva priznanje za najboljeg trenera. Kandidati su još Mikel Artera koji je vratio Arsenal na tron engleskog fudbala, šampion sveta sa Španijom Luis De La Fuente i Unai Emeri koji je Aston Vili doneo pehar Lige Evrope, dok je u prvenstvu Engleske klub iz Birmingema bio četvrti.
Kandidata za najboljeg golmana ostalo je 10, a prvi put ih trojica dolazi sa afričkog kontinenta. Tu su Jasin Bono (Maroko, Al Hilal), Tibo Kurtoa (Belgija, Real Madrid), Švajcarac Gregor Kobel (Švajcarska, Borusija Dortmund), Đoan Garsija (Španija, Barselona), Emilijano Martinez (Argentina, Aston Vila/Čelsi), Vozinja (Zelenortska Ostrva, Šaves/Kolo Kolo), David Raja (Španija, Arsenal), Matvej Safonov (Rusija, Monako), Unai Simon (Španija, Atletik Bilbao) i Eduar Mendi (Senegal, Al Ahli).
U izboru za najveću mladu nadu našli su se Kerim Alajbegović (BiH, Salcburg/Juventus), Ajub Buadi (Maroko, Lil/Mančester Siti), Pau Kubarsi (Španija, Barselona), Jan Diomande (Obala Slonovače, RB Lajpcig/Real Madrid), Lenart Karl (Nemačka, Bajern Minhen), Eli Žunior Krupi (Francuska, Bornmut), Lamin Jamal (Španija, Barselona), Johan Manzambi (Švajcarska, Frajburg/Aston Vila), Ibrahim Maza (Alžir, Bajer Leverkuzen) i Voren Zair-Emeri (Francuska, PSŽ).