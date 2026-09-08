Makalister razočaran: Soboslaju i Gravenberhu produžetak, a meni? Veoma sam tužan
Vreme čitanja: 3min | uto. 08.09.26. | 16:46
„Postojala je opcija da odem ovog leta“, kaže vezista Liverpula
Ima stvari oko kojih nije postojala ama baš nikakva dilema. Znali su na Enfildu šta im je činiti. Tamo s početka marta osvanulo je: Rajan Gravenberh 2032! Došao je jul i urađeno je slično sa još jednim vezistom: Dominik Soboslaj 2031! I verovatno da su pristalice Liverpula, pa i oni koji to nisu, očekivali da idući produžetak ugovora bude sa Aleksisom Makalisterom, ali…
Toga nema. Ni u naznakama. Nadao se Argentinac da će mu Liverpul ponuditi produžetak saradnje, međutim, to se nije desilo. Do njega ne stižu ni pozitivni signali da bi do tako nečega moglo da dođe, što ga je razočaralo.
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Liverpul će sutra na startu Lige šampiona ugostiti Atletiko Madrid, a dan pred duel se vezista zapitao: Soboslaju i Gravenberhu produžetak, a meni? Između redova. Zle krvi nema, mada mu teško pada što je tako.
„Vidim da Dominik i Rajan obnavljaju ugovore i to me čini veoma srećnim, jeru su to zaslužili, ali me u isto vreme čini i pomalo tužnim što ja nisam dobio novi. Znam da duvek ima vemena za to, a navijači nen moraju da brinu, jer ću davati 100 odsto do poslednjeg dana ovde“, rekao je Aleksis Makalister.
Bez ikakvog uvijanja je potvrdio da je već mogao da napusti klub.
„Postojala je opcija da odem ovog leta. Ali, mislim da sam trenutno u pravom klubu“.
Saopšteno mu je da Liverpul za sada nije u mogućnosti da mu usliši želje.
„Obavešten sam da klub nije u poziciji da mi ponudi novi ugovor, što me čini veoma, veoma tužnim. Svi vide da dajem 100 mogućnosti za ovaj fudbalski klub, svakoga dana na treningu i utakmicama. Naravno, nekada odigram dve dobre utakmice, ali i loše, kao i svi drugi. Ali, uvek dajem sve od sebe“.
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Postavljena su mu i dva vrlo direktna pitanja: Prvo je glasilo: da li su pregovori o novom ugovoru u toku? A drugo: da li ti je dat razlog zašto nema novog ugovora?
„Možda, ne znam. Oni donose odluke, nadam se da će promeniti mišljenje“, odgovorio je Mak na prvo, a potom i na drugo pitanje:
„Ne baš. Nije bilo direktnog razgovora sa mnom, samo sa mojim agentom“.
Kada je „rešetanje“ prestalo, iskoristio je priliku Argentinac da ponovo naglasi koliko mu je lepo u Liverpulu…
„Zaista je tužno, zajedno smo osvojili Premijer ligu, prošli kroz teška vremena. Ovaj klub je neverovatan, ovaj grad ima nešto posebno i volim što sam ovde“.
Nije bilo razgovora „jedan na jedan“ sa nekim iz klupskog rukovodstva, a ni sa Andonijem Iraolom o temi koja ga muči, moglo bi se reći i izjeda.
„Nisam razgovarao sa njim o tome“, kazao je Aleksis Makalister i ta kraj dodao:
„Dobar je trener, dobro zna šta želi da uradi i mi pokušavamo da ga ispratimo. Otkako sam došao na pripreme i radio pod Andonijem, mogao sam da vidim nešto posebno“.