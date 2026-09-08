Makalister razočaran: Soboslaju i Gravenberhu produžetak, a meni? Veoma sam tužan

Liverpul će sutra na startu Lige šampiona ugostiti Atletiko Madrid, a dan pred duel se vezista zapitao: Soboslaju i Gravenberhu produžetak, a meni? Između redova. Zle krvi nema, mada mu teško pada što je tako. „Vidim da Dominik i Rajan obnavljaju ugovore i to me čini veoma srećnim, jeru su to zaslužili, ali me u isto vreme čini i pomalo tužnim što ja nisam dobio novi. Znam da duvek ima vemena za to, a navijači nen moraju da brinu, jer ću davati 100 odsto do poslednjeg dana ovde“ , rekao je Aleksis Makalister .

Bez ikakvog uvijanja je potvrdio da je već mogao da napusti klub.

„Postojala je opcija da odem ovog leta. Ali, mislim da sam trenutno u pravom klubu“.

Saopšteno mu je da Liverpul za sada nije u mogućnosti da mu usliši želje.

„Obavešten sam da klub nije u poziciji da mi ponudi novi ugovor, što me čini veoma, veoma tužnim. Svi vide da dajem 100 mogućnosti za ovaj fudbalski klub, svakoga dana na treningu i utakmicama. Naravno, nekada odigram dve dobre utakmice, ali i loše, kao i svi drugi. Ali, uvek dajem sve od sebe“.

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO

Postavljena su mu i dva vrlo direktna pitanja: Prvo je glasilo: da li su pregovori o novom ugovoru u toku? A drugo: da li ti je dat razlog zašto nema novog ugovora?

„Možda, ne znam. Oni donose odluke, nadam se da će promeniti mišljenje“, odgovorio je Mak na prvo, a potom i na drugo pitanje:

„Ne baš. Nije bilo direktnog razgovora sa mnom, samo sa mojim agentom“.

Kada je „rešetanje“ prestalo, iskoristio je priliku Argentinac da ponovo naglasi koliko mu je lepo u Liverpulu…

„Zaista je tužno, zajedno smo osvojili Premijer ligu, prošli kroz teška vremena. Ovaj klub je neverovatan, ovaj grad ima nešto posebno i volim što sam ovde“.