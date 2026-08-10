Čukarički sa Izraelcima za pregovaračkim stolom – tema Srđan Mijailović

Isti izvor navodi da ukoliko Čukarički definitivno prihvati ponudu, Mijailović bi već u narednih nekoliko dana trebalo da stigne u Izrael na lekarske preglede i potpisivanje ugovora. Želja Hapoelovog rukovodstva je da se oformi tim što je brže moguće, pošto prvenstvo počinje za manje od dve nedelje. Pored defanzivnog veziste tim koji je prošle sezone igrao u drugoj ligi želi da dovede još po jednog defanzivca i napadača. I svi će biti stranci.

Mijailović nikada nije igrao u Izraelu, ali taj deo sveta za njega nije toliko stran. Četiri godine je proveo u Turskoj, gde je igrao za Kajseri, dok je u sezoni 2024/2025 nastupao za Al Vasl iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. U inostranstvu je igrao još u Rusiji, za Krilja Sovjetov, u periodu od 2017. do 2020. godine.

20.15: (1,60) Botev Plovdiv (3,70) Spartak Varna (5,40)

Mijailoviću je ovo drugi mandat u Čukaričkom, za koji je odigrao ukupno 89 mečeva, uz učinak od tri gola i sedam asistencija. Ima sa Brđanima ugovor do leta 2029. godine, ali kod Jakšića ima epizodnu ulogu. Prvo kolo sa IMT-om (0:1) je propustio, protiv Radničkog iz Niša (2:0) je odigrao poslednjih 31 minuta, protiv kragujevačkog Radničkog (3:0) celo drugo poluvreme, dok je u nedelju protiv Mladosti u Lučanima (2:2) ušao u igru tek u 71. minutu umesto Marka Docića.

Zato, posle svega toga selidba momka sa osam nastupa za reprezentaciju Srbije u Izrael deluje kao vrlo realna opcija...

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