PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Pokušaj s dvojkom na Odenze!
Vreme čitanja: 1min | pon. 10.08.26. | 11:17
Pročitajte nekoliko predloga za 10. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Santa Klara deluje spremno za predstojeći zadatak. Imali su impresivan predsezonski period u kojem su ostali neporaženi na pet mečeva, uz četiri pobede, uključujući i trijumf od 3:0 protiv Aruke u poslednjoj proveri. Istorija nedavnih međusobnih susreta takođe ne pruža mnogo ohrabrenja Nasionalu, s obzirom na to da crno-beli nisu pobedili ni u jednom od poslednja tri meča protiv Santa Klare. Dakle, naš izbor je kec, uz dodatnu napomenu da na meču ne očekujemo da dođe do cepanja mreža.
Konačan ishod
S obzirom na ogroman pritisak pod kojim se nalaze oba kluba zbog lošeg starta, ni jedni ni drugi neće previše rizikovati. Poslednji duel u Voronježu završen je bez golova (0:0). Ako želite malo jaču kvotu, ovo je odličan izbor jer Fakel u proseku postiže preko 1 gola po meču kada igra pred domaćom publikom, a Ahmatova odbrana u gostima redovno kapitulira. Vođeni tom logikom, idemo na makar jedan gol domaćina, svesni da bi tip na konačan ishod bio rizik koji u ovom trenutku teško možemo da opravdamo bilo kakvim egzaktnim činjenicama.
Tim 1 daje gol
Pobeda Plimuta uz najmanje dva gola na meču miriše na odličan izbor jer je domaćin u strašnoj formi, neporažen još od aprila i pun samopouzdanja ulazi u ovaj meč pred svojim navijačima, dok je Ekseter potpuno potonuo nakon ispadanja iz lige, promenio trenera i gubio čak i od amatera tokom priprema. Za nas je ovo situacija, u kojoj nemamo šta previše da sabiramo i oduzimamo, pa kombinovanje toplo preporučujemo kao igru koja po zakonima fudbalske logike ima najviše smisla.
Mozzart kombinazzije
I jedni i drugi do sada imaju po jednu pobedu, a ono što goste muči u prva tri kola jeste loš učinak napadača koji su postigli tek jedan gol. Po logici stvari, ovde bi kec bio realan, ali pošto nismo pronašli podatak koji će izdvojiti Union Santa Fe kao tim koji ima potencijal koji ruši goste lagano, svesni smo da bi tip na konačan ishod bio rizičniji nego što to kvote same po sebi govore. Uostalom, Sentral Kordoba je dobila tri od poslednjih pet mečeva para, pa inkliniramo ka zaobilaženju keca. Klausura je takva kakva jeste, mogli smo da predložimo i duplu šansu, ali smo se ipak odlučili za negaciju keca kao tipa koji je za preporuku.
Konačan ishod
Silkeborg je na samo jednom osvojenom bodu posle dve utakmice, dok su gosti posle lošeg uvoda u sezonu i poraza uspeli da dođu do pobede pa bi na osnovu toga možda moglo da se razmišlja o pobedi gostiju. S drge strane, informacije koje kažu da je atmosfera u svlačionici domaćina na najnižem nivou, odnosno da ima netrpeljivosti vuče nas ka dvojci, jer gde nema sloge, nema ni pobedničke igre. Zato smo se odlučili da pokušamo s tipom na Odenze, a vi ako vam ovo zvuči previše rizično, možete i da svedete stvar na X2 tip, koji u ovom momentu nosi kvotu 1,47.
Konačan ishod
Odlično je Spartak Varna započela šampionat, pa do sada ima pobede nad Černim Morem, Lokomotivom Plovdiv i remi sa CSKA 1948. Botev Plovdiv tradicionalno ima prednost domaćeg terena i kvalitetan igrački kadar na papiru. Odlučili smo da ne igramo na konačan ishod, već da se latimo tipovanja na golove. Igra 1-3 nam zvuči primamljivo, pa je i predlažemo kao opciju koja može da donese dobitak.
Ukupno golova
Iako su odigrana samo tri kola. Oba tima su poprilično razočarala i zato su već u zoni ispadanja. Domaćin ima samo jedan osvojen bod do sada, a ni Slavija nije nešto previše bolja jer je došla do ukupno dva boda. Oni su često umeli da remiziraju, a u poslednja dva navrata nije bilo više od dva gola po meču. Kako bilo, mi smo ovde odlučili da odigramo jednu od sigurnijih partija, pa biramo 2+ igru kao optimalnu, uz kvotu koja je umerena, a opet dovoljno jaka da može da oplemeni ma koji tiket.
Ukupno golova
E ovo je derbi. Okršaj prvoplasiranog i drugplasiranog. Ipak, Domaćin je u seriji od dva poraza i dopustio je da mu protivnici sada dišu za vratom, dok su gosti u seriji od tri pobede pa nema dileme da nas očekuje veoma zanimljiv duel. Naš izbor je kec, ma kako vama to sada delovalo možda i napadno, hazarderski...
Konačan ishod