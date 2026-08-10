Atletiko krenuo po napadača, a nije Vlahović

Klub sa Metropolitana već je poslao zvaničnu ponudu na stadion Pjer Moro, koja iznosi oko 35.000.000 evra sa bonusima. U Lilu je trenutno revidiraju i verovatno će pokušati da izvuku još više novca za momka čiji ugovor važi do leta 2029. godine.

Pre nekoliko dana, predsednik Lila Olivije Letang je za francuski L'Ekip koji donosi ovu vest, pričao uprao i o 21-godišnjem napadaču: "Matijas ima još tri godine ugovora i njegov odlazak nije tema. Računamo na njega, on to zna i uvek smo bili vrlo jasni u razgovoraima sa njim", bile su reči prvog čoveka Doga pre nego što je Atletiko krenuo u napad.

Španac sa belgijskim pasošem nije stoprocentno klasična devetka, ali se odično snalazi na svi pozicijama u navali. Može da napada sa oba krila, a proletos se nadavao golova u Ligi 1 kao špic.

Kada je reč o napadu Atletika, još ništa nije konačno, niti definivno, jer budućnost Hulijana Alvareza tek treba da bude razrešena. Argentinac se danas vratio među saigrače i obavio neophodne lekarske preglede, a sa Dijegom Simeoneom neće uspeti da razgovara pre srede.

Atletiko je ovog leta potrošio 102.000.000 evra na pojačanja. Po 40.000.000 platio je Kang In Lija i Mortena Hjulmanda, dok je Alehandro Grimaldo koštao 22.000.000 evra.