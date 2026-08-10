Uroš Nikolić održao reč i potpisao za Čukarički: Verujem u dobru sezonu

Nije se u lepim odnosima rastao sa Vojvodinom, uprkos četiri zajedničke godine, ali to je odavno iza Uroša Nikolića (32). Iskusni ofanzivni vezista u narednih godinu dana nastupaće za Čukarički, saopštio je klub sa Banovog brda.

Biće to povratak rođenog Nišlije u Beograd posle dugo vremena, pošto je svojevremeno prošao kroz Partizanovu školu. Potom je karijeru gradio u Mađarskoj, igrajući za Videotom i Puškaš akademiju. U Srbiju se vratio 2015. i proveo jednu sezonu u Jagodini, da bi potom opet otišao preko granice - u Belorusiju (Dinamo Minsk). Dve sezone je proveo i kao član Makabija iz Tel Aviva, pre nego što je 2022. potpisao za Vojvodinu.