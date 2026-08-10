Uroš Nikolić održao reč i potpisao za Čukarički: Verujem u dobru sezonu
Vreme čitanja: 1min | pon. 10.08.26. | 11:48
Ugovor na godinu dana
Nije se u lepim odnosima rastao sa Vojvodinom, uprkos četiri zajedničke godine, ali to je odavno iza Uroša Nikolića (32). Iskusni ofanzivni vezista u narednih godinu dana nastupaće za Čukarički, saopštio je klub sa Banovog brda.
Biće to povratak rođenog Nišlije u Beograd posle dugo vremena, pošto je svojevremeno prošao kroz Partizanovu školu. Potom je karijeru gradio u Mađarskoj, igrajući za Videotom i Puškaš akademiju. U Srbiju se vratio 2015. i proveo jednu sezonu u Jagodini, da bi potom opet otišao preko granice - u Belorusiju (Dinamo Minsk). Dve sezone je proveo i kao član Makabija iz Tel Aviva, pre nego što je 2022. potpisao za Vojvodinu.
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Priliku da debituje za Čukarički Nikolić će imati sledeće subote protiv OFK Beograd Mozzart Beta.
"Drago mi je da sam potpisao ugovor sa Čukaričkim, iako je bilo i drugih ponuda, ali sam dao reč direktoru i ispunio sam obećanje. Došao sam u odlično organizovan klub, sa željom da doprinesem dobrim rezultatima ove sezone i da svojim iskustvom pomognem mladim igračima, a na Banovom brdu ima mnoštvo talentovanih momaka. Poznajem dosta igrača, poznajem kako ovaj klub funkcioniše i verujem da ćemo imati dobru sezonu", istakao je Uroš Nikolić posle potpisivanja jednogodišnjeg ugovora.