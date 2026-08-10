Zvezda i Partizan po redu vožnje: Nema odlaganja u 5. kolu

Kako god da prođe protiv Hapoela Ber Ševe, Crvena zvezda će svakako igrati plej-of rundu nekog evropskog takmičenja. Samim tim ima pred sobom „džokera“ da može da odloži još jednu utakmicu Mozzart Bet Superlige.

Velike su šanse da će tog aduta u rukavu imati i Partizan. Potrebno mu je da u Kazahstanu u četvrtak odbrani tri gola prednosti iz prvog meča protiv Tobola.