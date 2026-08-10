Zvezda i Partizan po redu vožnje: Nema odlaganja u 5. kolu
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Vreme čitanja: 1min | pon. 10.08.26. | 11:04
Svi mečevi Mozzart Bet Superlige već zakazani
Kako god da prođe protiv Hapoela Ber Ševe, Crvena zvezda će svakako igrati plej-of rundu nekog evropskog takmičenja. Samim tim ima pred sobom „džokera“ da može da odloži još jednu utakmicu Mozzart Bet Superlige.
Velike su šanse da će tog aduta u rukavu imati i Partizan. Potrebno mu je da u Kazahstanu u četvrtak odbrani tri gola prednosti iz prvog meča protiv Tobola.
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Ali, dva naša najveća kluba tog „džokera“ neće iskoristiti za 5. kolo šampionata, koje je na programu sledećeg vikenda. Sve utakmice koje su na programu – igraće se. Što znači da bi Zvezda i Partizan mogli, eventualno, da odlože mečeve šeste runde.
U sledećem kolu Crvenu zvezdu čeka evropski derbi protiv Železničara u Pančevu, dok će Partizan u Humskoj ugostiti Radnički iz Kragujevca.
Što se tiče 6. kola, Zvezda će dočekati Čukarički, dok će Partizan igrati u Lučanima protiv Mladosti.
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