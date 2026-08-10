Sirijus traži zamenu za Jura, stiže bivši kapiten?
Vreme čitanja: 3min | pon. 10.08.26. | 11:07
Lider prvenstva Švedske mora da reaguje brzo
Čelnici Sirijusa usred sezone našli su se u problemu, ali to nije bilo neočekivano. Znalo se da će golovi Robija Jura kao na traci privući interesovanje brojnih stranih klubova i to se konačno i dogodilo.
Škotski napadač, koji je na 15 mečeva postigao isti broj golova, trebalo bi da tokom dana ili najkasnije sutra stigne u Sevilju, gde bi trebalo da potpiše ugovor na pet godina, dok će Sirijus kao obeštećenje dobiti 9.200.000 evra.
Izabrane vesti
Nema sumnje da je ovo transfer rekord za ekipu iz Upsale, koja je iznenadila mnoge ove sezone. Sirijus, poput Mjelbija prošle, krupnim koracima gazi ka istorijskoj tituli, ali odlazak Jura biće teško nadomestiti.
Otuda su čelnici kluba uveliko u potrazi za novim napadačem, koji bi im pomogao da do kraja sezone ostvare veliki cilj.
19.00: (1,33) Sirijus (5,50) Bromapojkarna (8,50)
Šveđani u svojim redovima imaju već nekoliko napadača, ali problem je sa njihovim igrama. Oni su već doveli Jespera Unekena, ali Holanđanin se ovog leta muči sa povredom i nije mogao zbog toga da se nametne.
Dve preostale "devetke", Joakim Person i Noel Mileskog imali su prošlu sezonu ispod očekivanja, kao i Finli Nit koji je prošle sezone došao iz redova Malmea.
Proteklih dana, kada je bilo jasno da je odlazak 22-godišnjeg Jura neminovnost, pisalo se o nekoliko imena koja bi mogla da pojačaju Sirijus. Pre svih Kai Meriluoto iz Varnama, kao i član Aston Vile, Rori Vilson.
Ipak, čini se da je Sirijus najbliži opciji da u svoje redove vrati nekadašnjeg kapitena, iskusnog Mozesa Ogbua. On je i Sirijusu igrao još 2010. u drugoj ligi. Bio je jedan od ključnih igrača u projektu uvođenja Sirijusa u Alsvenskan pre nego što je otišao u Al Ain u Saudijsku Arabiju. Posle toga, igrao je kratko za Grimsbi, Mjelbi i nekoliko kineskih klubova. Nigerijac koji ima 35 godina je trenutno slobodan igrač, živi i trenira u Stokholmu i navodno je voljan da se vrati u Sirijus.
Ekipu večeras od 19.00 očekuje okršaj kod kuće sa Bromapojkarnom. Pobedi li, Sirijus će imati čak 14 bodova prednosti nad Hamarbijem. Bila bi im to peta uzastopna pobeda.
I dok je neizvesno da li će Jur nastupiti, ono što je sigurno je da se posle meča suspenzije u tim vraća jedan od ključnih igrača tima, Melker Hejer. Prošle sezone je propustio samo jedan meč, redovan je starter.
"Propustio sam jednu utakmicu prošle sezone, rekao bih da nije bilo mnogo onih na kojima nisam igrao. Verovatno je to jedan meč po sezoni. Malo mi je čudno kad ne igram. Nadao sam se da ću videti uzbudljiv meč sa Halmštadom, ali on je bio takav samo 20 minuta, posle mi je bilo dosadno na tribinama", priznao je Hejer.
Što se tiče gostiju, ekipe Bromapojkarne, oni su u nizu od šest utakmica bez pobede. Imaju tri remija i tri poraza, a pre sedam dana izgubili su od Malmea kod kuće sa 1:2.
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁
ALSVENSKAN, 16. KOLO
Subota
Ergrite - AIK 3:4 (2:1)
/Kristoferson 13, Andreasom 32, Tibling 90+7 - Karlstrand 30, 84, Gustafson 74, Gejger 87/
Mjelbi - Elfsborg 0:1 (0:1)
/Olson 22/
Nedelja
Malme - Degerforš 1:2 (0:1)
/Garsija 48 - Vukojević 18, 70/
Hamarbi - Heken 3:0 (2:0)
/Reneke 29, Lind 38, Abraham 56/
Geteborg - Kalmar 3:2 (1:1)
/Kruse 13, Larson 77p, Boren 81 - Rozenkvist 9, Sagoe 84/
Halmštad - GAIS 0:2 (0:0)
/Salter 65, 77/
Ponedeljak
19.00: (4,60) Vesteras (3,60) Jurgorden (1,80)
19.00: (1,33) Sirijus (5,50) Bromapojkarna (8,50)
*** kvote su podložne promenama