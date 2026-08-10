Sirijus traži zamenu za Jura, stiže bivši kapiten?

Nema sumnje da je ovo transfer rekord za ekipu iz Upsale, koja je iznenadila mnoge ove sezone. Sirijus, poput Mjelbija prošle, krupnim koracima gazi ka istorijskoj tituli, ali odlazak Jura biće teško nadomestiti.

Otuda su čelnici kluba uveliko u potrazi za novim napadačem, koji bi im pomogao da do kraja sezone ostvare veliki cilj.

19.00: (1,33) Sirijus (5,50) Bromapojkarna (8,50)

Šveđani u svojim redovima imaju već nekoliko napadača, ali problem je sa njihovim igrama. Oni su već doveli Jespera Unekena, ali Holanđanin se ovog leta muči sa povredom i nije mogao zbog toga da se nametne.

Dve preostale "devetke", Joakim Person i Noel Mileskog imali su prošlu sezonu ispod očekivanja, kao i Finli Nit koji je prošle sezone došao iz redova Malmea.

Proteklih dana, kada je bilo jasno da je odlazak 22-godišnjeg Jura neminovnost, pisalo se o nekoliko imena koja bi mogla da pojačaju Sirijus. Pre svih Kai Meriluoto iz Varnama, kao i član Aston Vile, Rori Vilson.

Ipak, čini se da je Sirijus najbliži opciji da u svoje redove vrati nekadašnjeg kapitena, iskusnog Mozesa Ogbua. On je i Sirijusu igrao još 2010. u drugoj ligi. Bio je jedan od ključnih igrača u projektu uvođenja Sirijusa u Alsvenskan pre nego što je otišao u Al Ain u Saudijsku Arabiju. Posle toga, igrao je kratko za Grimsbi, Mjelbi i nekoliko kineskih klubova. Nigerijac koji ima 35 godina je trenutno slobodan igrač, živi i trenira u Stokholmu i navodno je voljan da se vrati u Sirijus.