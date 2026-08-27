Vlahović u Kaunasu prvi put starter
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 10:42
Turski mediji očekuju da će srpski reprezentativac od prvog minuta predvoditi napad Bešiktaša protiv Kauno Žalgirisa (četvrtak, 19) u revanš meču plej-ofa za Ligu Evrope
Posle dva ulaska sa klupe, vreme je da srpski fudbaler Dušan Vlahović po prvi put bude starter za Bešiktaš. Kako javljaju turski mediji, očekuje se da 26-godišnjeg napadača trener Vinčenco Italijano pošalje od prvog minuta na teren u Kaunasu, u revanš meču plej-ofa za Ligu Evrope protiv Kauno Žalgirisa (četvrtak, 19).
Svakako, očekuje se da to bude utakmica slabijeg intenziteta, bez prevelikog stresa za istanbulske Orlove. Pre nedelju dana Bešiktaš je rutinski savladao Litvance sa 3:0, pa bi sada trebalo samo da lagano sačuva prednost protiv objektivno daleko slabijeg protivnika.
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Vlahović je u toj prvoj utakmici odigrao poslednjih pola sata, ali tada je meč već bio rešen. Kada je kročio na teren već je stajalo na semaforu tih 3:0.
Bivši špic Juventusa je potom pre četiri dana proveo približno isto minuta na terenu i u Superligi Turske protiv Alanje. Nije pomogao Bešiktašu da izbegne poraz – 0:1. Mada, kasnije je njegov klub izdao saopštenje protiv glavnog sudije tog meča Adnana Deniza Kajatepea, zato što po mišljenju čelnika nije dosudio očigledan penal baš nad Vlahovićem.
19.00: (9,50) Kauno Žalgiris (4,90) Bešiktaš (1,35) - prvi meč 0:3
Kako bilo, Italijanovi izabranici sada imaju obavezu prema navijačima da odigraju dobro i ne zakomplikuju revanš u Litvaniji, da se njihov plasman u Ligu Evrope ne dovodi u pitanje.
Mada, tim za koji nastupa Marko Konatar je imao malo više vremena da se pripremi za večerašnji meč. Nije igrao za vikend utakmicu u prvenstvu Litvanije, za razliku od Bešiktaša koji se ipak trošio u Alanji.
Vredi napomenuti i to da su Turci u Kaunas doputovali bez Leandra Trosara, kojeg je Italijano ostavio u Istanbulu jer je procenio da mu je potreban neki slobodan dan da se odmori i uhvati bolji ritam.
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – PLEJ-OF (REVANŠI)
Četvrtak
18.00: (3,35) Ararat Jermenija (3,35) Univerzitatea Krajova (2,20) - prvi meč 1:1
18.00: (3,50) Iberija 1999 (3,45) Jagjelonija (2,10) - prvi meč 0:4
19.00: (9,50) Kauno Žalgiris (4,90) Bešiktaš (1,35) - prvi meč 0:3
19.00: (1,48) Lilestrem (4,00) Egnatija (6,50) - prvi meč 0:0
19.00: (2,05) Omonija (3,40) Sint Trojden (3,70) - prvi meč 0:1
19.00: (2,25) Viktorija Plzenj (3,50) Crvena zvezda (3,10) - prvi meč 0:3
19.00: (1,25) Salcburg (6,50) Mjelbi (10,5) - prvi meč 1:0
20.00: (7,00) Orhus (4,50) Benfika (1,45) - prvi meč 1:3
20.00: (1,48) CSKA Sofija (4,20) OFI Krit (7,25) - prvi meč 0:3
20.00: (2,85) Tun (3,50) Leh (2,40) - prvi meč 0:7
20.30: (1,42) Anderleht (4,50) Kairat (7,75) - prvi meč 3:0
20.30: (3,30) Ferencvaroš (3,40) Trabzon (2,20) - prvi meč 1:0
***Kvote su podložne promenama