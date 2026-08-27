Vlahović u Kaunasu prvi put starter

Vlahović je u toj prvoj utakmici odigrao poslednjih pola sata, ali tada je meč već bio rešen. Kada je kročio na teren već je stajalo na semaforu tih 3:0.

Bivši špic Juventusa je potom pre četiri dana proveo približno isto minuta na terenu i u Superligi Turske protiv Alanje. Nije pomogao Bešiktašu da izbegne poraz – 0:1. Mada, kasnije je njegov klub izdao saopštenje protiv glavnog sudije tog meča Adnana Deniza Kajatepea, zato što po mišljenju čelnika nije dosudio očigledan penal baš nad Vlahovićem.

19.00: (9,50) Kauno Žalgiris (4,90) Bešiktaš (1,35) - prvi meč 0:3

Kako bilo, Italijanovi izabranici sada imaju obavezu prema navijačima da odigraju dobro i ne zakomplikuju revanš u Litvaniji, da se njihov plasman u Ligu Evrope ne dovodi u pitanje.

Mada, tim za koji nastupa Marko Konatar je imao malo više vremena da se pripremi za večerašnji meč. Nije igrao za vikend utakmicu u prvenstvu Litvanije, za razliku od Bešiktaša koji se ipak trošio u Alanji.

Vredi napomenuti i to da su Turci u Kaunas doputovali bez Leandra Trosara, kojeg je Italijano ostavio u Istanbulu jer je procenio da mu je potreban neki slobodan dan da se odmori i uhvati bolji ritam.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – PLEJ-OF (REVANŠI)

Četvrtak

18.00: (3,35) Ararat Jermenija (3,35) Univerzitatea Krajova (2,20) - prvi meč 1:1

18.00: (3,50) Iberija 1999 (3,45) Jagjelonija (2,10) - prvi meč 0:4

19.00: (9,50) Kauno Žalgiris (4,90) Bešiktaš (1,35) - prvi meč 0:3

19.00: (1,48) Lilestrem (4,00) Egnatija (6,50) - prvi meč 0:0

19.00: (2,05) Omonija (3,40) Sint Trojden (3,70) - prvi meč 0:1

19.00: (2,25) Viktorija Plzenj (3,50) Crvena zvezda (3,10) - prvi meč 0:3

19.00: (1,25) Salcburg (6,50) Mjelbi (10,5) - prvi meč 1:0

20.00: (7,00) Orhus (4,50) Benfika (1,45) - prvi meč 1:3

20.00: (1,48) CSKA Sofija (4,20) OFI Krit (7,25) - prvi meč 0:3

20.00: (2,85) Tun (3,50) Leh (2,40) - prvi meč 0:7

20.30: (1,42) Anderleht (4,50) Kairat (7,75) - prvi meč 3:0

20.30: (3,30) Ferencvaroš (3,40) Trabzon (2,20) - prvi meč 1:0

***Kvote su podložne promenama