Srpski stadion je uvek srpski stadion

„Hetafe je na korak, i to veoma mali, od ligaške faze Lige konferencijske. Plavi tim je na samom pragu prolaska kvalifikacija za to takmičenje, čime bi osigurao četvrto učešće u evropskim kupovima u svojoj istoriji. Nakon pobede nad Partizanom od 3:1 prošlog četvrtka, ovog četvrtka gostuje u Beogradu sa ciljem da završi posao protiv ekipe koja se nalazi u primetnoj rezultatskoj i institucionalnoj krizi“, piše Mundo Deportivo.

Španski list smatra da je Hetafeova dodatna šansa u tome što je Partizan u krizi na svim nivoima.

„Više nego mutna reka, Partizanova je nabujala i bez najmanjeg nagoveštaja da bi uskoro mogla da dođe do mirne luke. Nakon poraza od 3:1 na gostovanju Mladosti prošle nedelje, trener Saša Ilić čak je razmišljao o ostavci, ali to za sada nije učinio i večeras će sedeti na klupi. Ipak, neuspeh bi mogao da označi njegov konačni odlazak, a potvrđeno je da će predsednik, generalni i sportski direktor kluba napustiti funkcije nakon poslednjeg zvižduka“.