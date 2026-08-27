Srpski stadion je uvek srpski stadion
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 10:42
Mundo Deportivo veruje u rutinski prolaz Hetafea, piše o problemima Partizana, ali i upozorava...
Španci očekuju siguran prolazak Hetafea večeras. Madriđani imaju dva gola prednosti iz prve utakmice (3:1), deluje da su u boljoj formi od Partizana, imaju veću specifičnu težinu gledajući ligu iz koje dolaze...
Na sve to kada se dodaju problemi koji su opkolili stadion u Humskoj 1, nije čudo što Španci deluje da je Hetafeu ostalo samo da „završi posao“, kako stoji u naslovu teksta lista Mundo Deportivo, u kojem se najavljuje meč u Beogradu.
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„Hetafe je na korak, i to veoma mali, od ligaške faze Lige konferencijske. Plavi tim je na samom pragu prolaska kvalifikacija za to takmičenje, čime bi osigurao četvrto učešće u evropskim kupovima u svojoj istoriji. Nakon pobede nad Partizanom od 3:1 prošlog četvrtka, ovog četvrtka gostuje u Beogradu sa ciljem da završi posao protiv ekipe koja se nalazi u primetnoj rezultatskoj i institucionalnoj krizi“, piše Mundo Deportivo.
Španski list smatra da je Hetafeova dodatna šansa u tome što je Partizan u krizi na svim nivoima.
„Više nego mutna reka, Partizanova je nabujala i bez najmanjeg nagoveštaja da bi uskoro mogla da dođe do mirne luke. Nakon poraza od 3:1 na gostovanju Mladosti prošle nedelje, trener Saša Ilić čak je razmišljao o ostavci, ali to za sada nije učinio i večeras će sedeti na klupi. Ipak, neuspeh bi mogao da označi njegov konačni odlazak, a potvrđeno je da će predsednik, generalni i sportski direktor kluba napustiti funkcije nakon poslednjeg zvižduka“.
Ali, tu je i zanimljiva poruka za španski tim:
„Uprkos svemu navedenom, Hetafe ne sme previše da se opusti, jer će se na tribinama stadiona Partizana naći više od 25.000 navijača koji obećavaju da će napraviti pravu paklenu atmosferu. Na kraju krajeva, igrači su ti koji igraju, ali srpski stadion je uvek srpski stadion“, poručuje novinar Mundo Deportiva.