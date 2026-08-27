Zvanično: Ivan Ilić produžio da bi otišao
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 10:25
Naredne sezone biće član Lečea
Dva su leta aktuelni bili Rusi, najviše su se pominjal Spartak i Zenit i pričalo se tada da bi Ivan Ilić mogao da ode samo za obeštećenje veće od 20.000.000 evra. Ali posle najgore sezone otkako je još 2020. u Italiji stupio na veliku scenu povremeni srpski reprezentativac morao je da sa spusti s oblaka, napravi korak unazad kako bi sutra načinio dva napred. I naredne seone 25-godišnji Ilić će nositi dres Lečea.
Danas je i zvanično zadužio žuto-crveni dres sa brojem 20 na leđima. A došao je na pozajmicu sa pravom otkupa. Pre toga je morao da sa Torinom produži ugovor do 2028. kako Bikovi ne bi ostali bez bilo kakvog obeštećenja.
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Ako Leče odluči da ga na kraju sezone otkupi, moraće da to zadovoljstvo plati 5.000.000 evra. Preduslov da se to desi jeste da Ilić povrati formu koja ga je krasila dok je nosio dres Verone, pa i Torina u prve dve i po godine.
Ova prošla je zaista bila za zaborav. Samo osam utakmica i 415 minuta uz ime Ivana Ilića. Istina, isrekle su ga povrede, prvo kolena, pa leđa zbog čega je u kalendarskoj 2026. sakupio samo 22 minuta. Sada nova selidba, novo privikavanje. Ali nadamo se i svetlija budućnost u timu u kome bi Ilićevi kvaliteti zaista morali da dođu do izražaja.