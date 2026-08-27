Zvanično: Ivan Ilić produžio da bi otišao

Dva su leta aktuelni bili Rusi, najviše su se pominjal Spartak i Zenit i pričalo se tada da bi Ivan Ilić mogao da ode samo za obeštećenje veće od 20.000.000 evra. Ali posle najgore sezone otkako je još 2020. u Italiji stupio na veliku scenu povremeni srpski reprezentativac morao je da sa spusti s oblaka, napravi korak unazad kako bi sutra načinio dva napred. I naredne seone 25-godišnji Ilić će nositi dres Lečea.

Danas je i zvanično zadužio žuto-crveni dres sa brojem 20 na leđima. A došao je na pozajmicu sa pravom otkupa. Pre toga je morao da sa Torinom produži ugovor do 2028. kako Bikovi ne bi ostali bez bilo kakvog obeštećenja.