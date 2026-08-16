Cvetković diže prašinu, posle asistencije protiv PAOK-a u red stao i Galatasaraj

Pozivajući se na izvore iz Turske, belgijski mediji prenose da je Galatasaraj poslao ponudu Anderlehtu za Cvetkovića. Iako se ne pominje o kojoj sumi se radi, jasno je da belgijski klub je u poziciji da tvrdi pazar.

Cvetković je stigao prošle godine iz Čukaričkog i potpisao ugovor na četiri godine. Već u prvoj sezoni je pokazao da na njega mogu ozbiljno da računaju, postigavši deset golova na 35 utakmica. Ove sezone je na pet utakmica, od čega su četiri bile evropske, postigao dva gola.

Anderleht je svestan da svakim novim golom, Cvetković sebi diže cenu, ali oni nisu voljni da ga puste da ode bez velikog obeštećenja. Pominje se da je Galatasaraj požurio sa ponudom, jer je svestan da postoji interesovanje i drugih klubova, poput Ajntrahta iz Frankfurta i Lajpciga.

Ajntraht je navodno bio spreman da ponudi više od 10.000.000 evra, pa je jasno da u Briselu očekuju da ponuda iz Istanbula bude još veća.

13.30: (3,25) Beveren (3,45) Anderleht (2,20)

U svakom slučaju, Cvetković je u centru pažnje, ali to ne znači da u Anderlehtu već ne traže moguću zamenu. Naprotiv, veruje se da je klub sa Loto parka ozbiljno zainteresovan da u svojim redovima vidi 23-godišnjeg napadača Herte iz Berlina, Martina Vinklera.

Reč je o napadaču koji uglavnom igra po desnoj krilnoj poziciji i koji ima ugovor sa Hertom do leta 2027. U prva dva kola u novoj sezoni Cvajte postigao je gol uz dve asistencije, a njegova tržišna vrednost procenjuje se na 2.000.000 evra.

I to nije sve, jer se čelnici Anderlehta interesuju i za igrače sredine terena. Na meti im je vezista Torina, Gvidas Gineitis, čija je cena po Transfermarktu 5.500.000 evra. Čini se da će ona biti znatno veće jer su iz Torina već poručili čelnicima Rendžersa, da Gineitisa neće pustiti za manje od 14.000.000. Za ovog igrača takođe se raspituju i Kristal Palas i Salcburg.

Kada je reč o nastavku sezone, u Anderlehtu su veoma zadovoljni zbog plasmana u plej-of za Ligu Evrope. Posle eliminacije PAOK-a, sledi im dvomeč sa Kairatom, ali pre toga treba osvojiti bodove protiv povratnika u ligu, Beverena.

Otkako je trener Vitor Bruno preuzeo kormilo Anderlehta, ne zna za poraz. Na devet pripremnih i evropskih utakmica upisao je sedam pobeda uz dva remija.

Ključni, treći gol u pobedi nad PAOK-om od 3:2 postigao je Danilo Sikan, ali na asistenciju Cvetkovića, kog je Vitor Bruno posebno pohvalio.

"Taj gol pokazuje kakav je ovo tim. Svi rade izuzetno naporno i to svakog dana. Gol je svakako bio lep, ali postao je moguć zahvaljujući pre svega tome što je Cvetković verovao da može da stigne loptu", poručio je Bruno.

Beveren je na premijeri poražen od Antverpena sa 2:1, dok je u pripremama ostvario tri pobede uz tri poraza.

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BELGIJA, 2. KOLO

Petak

Serkl Briž - Sint Trojden 3:3 (1:2)

/Engura 28, Nunješ 82, Soh 90+3ag - Merlen 1, 37, Išivatari 47/

Subota

Union Sen Žiloaz - Varagem 0:0

Kortrajk - Antverpen 0:3 (0:1)

/Valensija 31, 65, Van Helden 80/

Genk - Vesterlo 3:2 (2:2)

/Durosinmi 41p, Hejnen 43, Bibu 79 - Urega 6, Smets 13ag/

Leven - Klub Briž 0:3 (0:1)

/Diakon 26, Mehele 60, Tresoldi 83/

Nedelja

13.30: (3,25) Beveren (3,45) Anderleht (2,20)

16.00: (2,90) La Luvjer (3,30) Gent (2,45)

18.30: (2,75) Mehelen (3,30) Standard (2,60)

19.15: (3,30) Lomel (3,40) Šarlroa (2,20)

*** kvote su podložne promenama