Feđa Dudić: Ako je neko zaslužio da vrati Partizan u grupnu fazu, onda je to Saša Ilić

“Iskoristio bih ovu priliku da čestitam Partizanu i mom kolegi Saši Iliću plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu konferencija. Nadam se da će ući u grupnu fazu. Pre svega, Sašu Ilića jako cenim i kao čoveka i kao trenera, ceo život je posvetio Partizanu. Ako je neko zaslužio da vrati Partizan u grupnu fazu, to je sigurno on i u četvrtak mu želim sreću protiv Hetafea”, kazao je temperamentni stručnjak, pa nastavio:

“Sada smo na različitim stranama, svi želimo da pobedimo, i mi i oni. Ono što nas sigurno raduje je to što smo sve kompletniji, igrači koji su bili povređeni, Ristić i Isa Ba, imaju iza sebe još sedam novih dana treninga. Vratio se i Mićo Kuzmanović, konačno je u sastavu. Novi igrač Mo je trenirao sa nama sedam-osam dana i odlučili smo da može da nam pomogne, pogotovo u ovih prvih mesec dana do oporavka Nemanje Miletića i drago nam je što je odlučio da ostane tu sa nama. Polako se kompletiramo, polako to sve ide u željenom smeru. Pobeda protiv Zemuna nam je dala potreban mir pred ovu sedmicu, spremali smo se u dobrom raspoloženju i sa ambicijama idemo na JNA.”

S obzirom na to da Radnilki u 2026. godini još nema pobedu u gostima, jasno je i stručnjaku iz Sarajeva da su crno-beli favoriti:

“Ulogu favorita prepuštamo Partizanu na njihovom terenu, ali od kada sam ja u Kragujevcu, volim da igram na JNA. Bilo je odličnih partija i puno golova na našim utakmicama, bili smo više puta blizu pobede. Kamo sreće i niko srećniji od mene ne bi bio da konačno pobedimo i taj Partizan. Nadam se da će biti što više publike, volim da igram u fudbalskom ambijentu, nadam se da će i naši navijači doći u velikom broju. Još pet domaćih utakmica nam je ostalo do isteka kazne. Ovako kad se kaže još pet, deluje kao da je još malo, ali nije, no šta da se radi.”