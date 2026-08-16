Feđa Dudić: Ako je neko zaslužio da vrati Partizan u grupnu fazu, onda je to Saša Ilić
Vreme čitanja: 4min | ned. 16.08.26. | 10:51
“Imamo nekih povređenih igrača koji bi sigurno bili u startnih 11, ali ne bih otkrivao karte; vreme je da Hilu dobije minute, a i Mićo Kuzmanović je konačno sa nama”, istakao strateg Kragujevčana pred gostovanje u Humskoj
Puno je velikih stvari u srpskom fudbalu postigao Feđa Dudić, ali ima nešto što još nije: jedini klub u Mozzart Bet Superligi protiv kojeg je vodio Radnički, a da nikada nije pobedio jeste – Partizan. Bilo je šest duela – po tri remija i poraza. Sva tri remija zabeležena su u Humskoj, od toga su dva puta Kragujevčani vodili sa po 2:0, ali nisu uspeli da odnesu sva tri boda za Šumadiju.
Novo poglavlje tih okršaja donosi derbi nekompletnog petog kola Mozzart Bet Superlige, u koji i jedni i drugi ulaze osokoljeni. Radnički je u prethodnom kolu protiv Zemuna konačno razbio maler u novoj sezoni, dok su se crno-beli duplom pobedom nad Tobolom plasirali u plej-of Lige konferencije. I, upravo je od evropskog rezultata Partizana Dudić počeo najavu večerašnjeg duela:
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“Iskoristio bih ovu priliku da čestitam Partizanu i mom kolegi Saši Iliću plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu konferencija. Nadam se da će ući u grupnu fazu. Pre svega, Sašu Ilića jako cenim i kao čoveka i kao trenera, ceo život je posvetio Partizanu. Ako je neko zaslužio da vrati Partizan u grupnu fazu, to je sigurno on i u četvrtak mu želim sreću protiv Hetafea”, kazao je temperamentni stručnjak, pa nastavio:
“Sada smo na različitim stranama, svi želimo da pobedimo, i mi i oni. Ono što nas sigurno raduje je to što smo sve kompletniji, igrači koji su bili povređeni, Ristić i Isa Ba, imaju iza sebe još sedam novih dana treninga. Vratio se i Mićo Kuzmanović, konačno je u sastavu. Novi igrač Mo je trenirao sa nama sedam-osam dana i odlučili smo da može da nam pomogne, pogotovo u ovih prvih mesec dana do oporavka Nemanje Miletića i drago nam je što je odlučio da ostane tu sa nama. Polako se kompletiramo, polako to sve ide u željenom smeru. Pobeda protiv Zemuna nam je dala potreban mir pred ovu sedmicu, spremali smo se u dobrom raspoloženju i sa ambicijama idemo na JNA.”
S obzirom na to da Radnilki u 2026. godini još nema pobedu u gostima, jasno je i stručnjaku iz Sarajeva da su crno-beli favoriti:
“Ulogu favorita prepuštamo Partizanu na njihovom terenu, ali od kada sam ja u Kragujevcu, volim da igram na JNA. Bilo je odličnih partija i puno golova na našim utakmicama, bili smo više puta blizu pobede. Kamo sreće i niko srećniji od mene ne bi bio da konačno pobedimo i taj Partizan. Nadam se da će biti što više publike, volim da igram u fudbalskom ambijentu, nadam se da će i naši navijači doći u velikom broju. Još pet domaćih utakmica nam je ostalo do isteka kazne. Ovako kad se kaže još pet, deluje kao da je još malo, ali nije, no šta da se radi.”
Dudiću su posebno imponovale pohvale Saše Ilića na račun ekipe Radničkog i njene potentnosti u napadu, u najavi večerašnjeg duela:
“Hvala kolegi na tim rečima, sigurno da godi kada to kaže legenda kluba i srpskog fudbala, a što se tiče potentnosti, ne treba to vezivati samo za utakmicu protiv Zemuna kad smo pobedili. Stil Radničkog je prepoznatljiv. Pokušaćemo da ubrzamo igru koliko god budemo mogli, nadamo se malo i umoru protivnika i da će malo i mislima odlutati ka četvrtku i utakmici protiv Hetafea. Što se tiče napadačke linije, jesam malo na slatkim mukama. Naš prevashodni cilj nam je da damo gol, pa ćemo videti dalje, jer dugo čekamo i na gol u gostima, a kamoli nešto više.”
Miks dobrih i loših vesti na Čika Dači, kada je kadrovska situacija u pitanju. Dudić ističe da, osim već neko vreme odsutnog Nemanje Miletića, ima još nekih povreda, ali ima i fudbalera koji će prvi put biti u konkurenciji za nastup:
“Imamo nekih povređenih igrača, u ovoj sedmici smo ostali bez nekih koji bi sigurno bili u startnih 11, ali o tom potom, ne bih sve karte ni da otkrivam sada. Verujem u igrače koje imam na raspolaganju i nadam se da će dati svoj maksimum. Videćemo za Moa, trenirao je sa nama, biće u konkurenciji, ne znam da li će dobiti minutažu, ali je za Hasana Hilua vreme da dobije minutažu i dobiće je. On je jako dobar igrač i nadam se da će se predstaviti u jako dobrom svetlu. Sigurno će nam doneti ono što smo mi videli kod njega i zbog čega smo ga angažovali, ali moram da kažem da je fizički došao u jako lošem stanju. Znate ono kad igrač kaže da je individualno trenirao. On je poslednju utakmicu igrao pred kraj maja i posle toga individualno trenirao, pa su mu teško pali treninzi. I tek sad, posle mesec dana timskog treninga, može da konkuriše za utakmicu. Toliko o individualnom radu igrača, još jednom se potvrdilo da je individualni rad samo podloga, a bez timskog treninga nema tog igrača na svetu koji može da konkuriše ravnopravno”, zaključio je Feđa Dudić.
MOZZART BET SUPERLIGA, 5. KOLO
Subota
Radnik - Mačva 2:1 (1:0)
/A. Pejović 25, Kvarši 48 - L. Pejović 79/
Čukarički - OFK Beograd Mozzart Bet 2:0 (1:0)
/Miladinović 19, Nikolić 77/
Nedelja
19.00 (2.25) IMT (3.10) Radnički Niš (3.60)
21.00 (1.65) Partizan (3.90) Radnički Kragujevac (5.00)
21.00 (4.10) Zemun (3.40) Mladost Lučani (1.95)
Ponedeljak
20.00 (3.70) Novi Pazar (3.50) Vojvodina (2.00)
Odloženo
Železničar - Crvena zvezda
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