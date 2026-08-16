Pauzi je kraj, Arsenal i Siti u klinču za prvi trofej sezone

Nema dileme da nas očekuje izuzetno zanimljiv meč, mada je pitanje koliko će dva menadžera, Mikel Arteta s jedne i Enco Mareska s druge strane, otvoriti karte već na startu. Jasno je da bi mogle da izostanu velike zvezde, Deklan Rajs, koji je tek nedavno počeo da trenira, te super pojačanje Sitija, Eliot Anderson, za kog se pretpostavlja da će meč početi na klupi. Isto važi i za prvog strelca Erlinga Halanda.

U svakom slučaju, i jedni i drugi su željni da već na staru istaknu ambicije za novu sezonu. Zanimljivo je da će ovo biti četvrti put kako se dva tima sastaju u borbi za ovaj trofej, a Arsenal je trijumfovao u prethodna tri.

Velika promena u odnosu na prošlu sezonu je što će na klupi Građana biti Enco Mareska, koji je na toj poziciji nasledio Pepa Gvardiolu. Kako će se Italijan snaći u novoj ulozi, to je posebna priča, ali evidentno je da se Siti neće zadovoljiti da bude drugi na tabeli i da će pokušati da se vrati na tron posle dve godine u kojima je sezonu završavao kao treći, odnosno drugi.

16.00: (2,65) Arsenal (3,40) Mančester Siti (2,75)

Za menadžera Arsenala Mikela Artetu, nema dileme, njegov tim će morati da odigra maksimalno da bi uzeo prvi pehar.

"Jednostavno je, moramo da budemo najbolja verzija Arsenala. To je namera. Najbolja igra, a najbolji način da se počne sezona je da se osvoji prvi trofej. Tako smo se pripremali", kaže Arteta.

Jurijen Timber i Vilijam Saliba su van stroja zbog povreda, dok su se ekipi nedavno priključili Bukajo Saka, Deklan Rajs i Martin Subimendi, koji nisu odigrali ni minut u pripremnim mečevima, pa je malo verovatno da će neko od njih danas biti na terenu.

"Ovo je prilika da se uzme trofej, a zaradili smo je time što smo osvojili Premijer ligu. Igrači su gladni uspeha, što je dobar znak. Dopada mi se kako su reagovali posle povratka, mnogi su došli ranije nego što se očekivalo. Zaista spremni, dobri na testovima. Svi u dobroj kondiciji", dodao je menadžer Arsenala.

SVI OSVAJAČI KOMJUNITI ŠILDA

21 - Mančester Junajted

17 - Arsenal

16 - Liverpul

9 - Everton

7 - Mančester Siti, Totenhem

4 - Čelsi, Vulverhempton, Ingliš Profešnals XI

2 - Ingliš Amaters XI, VBA, Barnli, Lids, Lester

1 - Njukasl, Aston Vila, Blekburn, Vest Hem, Šefild Venzdej, Sanderlend, Portsmut, Notingem Forest, Brajton, Hadersfild, Ingliš Vorld Kup XI, Bolton, Derbi, Kristal Palas

U pauzi između dve sezone, Premijer liga je donela nekoliko novih pravila koja će početi da se primenjuju na ovom meču, pa će biti zaista interesantno videti kako će sve delovati na terenu. Dosta toga tiče se ubrzavanja igre, ubacivanja lopte, bržih zamena i što je posebno važno, držanja igrača tokom izvođenja prekida. Arsenal je proteklih sezona privukao pažnju svojim agresivnim prekidima, u kojima je imao dosta uspeha, ali sada će i tu biti drugačije.

"Imali smo posetu sudija i sve nam je objašnjeno. Tokom leta imali smo prilike da vidimo kako će se primenjivati. Videćemo kako će se sve odvijati kad sezona počne, šta se može više, a šta manje. Biće nekoliko koje će imati veliki uticaj. To što je zabranjeno korišćenje peškira je već velika stvar. Videćemo šta ćemo uraditi, možda počnemo da nosimo šešire! Nešto će se dogoditi. Svi znamo da se obraća pažnja na detalje, posebno na odbrojavanju i započinjanju igre, sve će to doneti drugačiju dinamiku. Veoma sam radoznao. To su veoma dobra pravila jer ono što radimo je pokušaj da se promoviše više vremena za igru, da ona bude tečnija, što je svakako bolje i nadam se da će to funkcionisati", kaže Mikel.