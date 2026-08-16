Pauzi je kraj, Arsenal i Siti u klinču za prvi trofej sezone
Vreme čitanja: 6min | ned. 16.08.26. | 10:24
Meč za pehar Komjuniti Šilda u Kardifu otvara novu sezonu engleskog fudbala gde su izabranici Mikela Artete i Enca Mareske prvi favoriti za titulu
Tradicionalan uvod u novu sezonu Premijer lige, meč za trofej Komjuniti Šilda, odigraće se po 104. put, a na Prinsipaliti stadionu u Kardifu od 16.00 snage će odmeriti šampion Arsenal i pobednik FA Kupa, fudbaleri Mančester Sitija.
Glavni akteri u prošlosezonskoj borbi za trofeje na Ostrvu pokazaće na sedam dana pre početka sezone ko je u boljoj formi i odlučiće kome će pripasti prvi trofej. Arsenal se bori za 18. pehar u ovom takmičenju koje se održava od 1908. godine, a Građani će pokušati da po osmi put budu najbolji.
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Nema dileme da nas očekuje izuzetno zanimljiv meč, mada je pitanje koliko će dva menadžera, Mikel Arteta s jedne i Enco Mareska s druge strane, otvoriti karte već na startu. Jasno je da bi mogle da izostanu velike zvezde, Deklan Rajs, koji je tek nedavno počeo da trenira, te super pojačanje Sitija, Eliot Anderson, za kog se pretpostavlja da će meč početi na klupi. Isto važi i za prvog strelca Erlinga Halanda.
U svakom slučaju, i jedni i drugi su željni da već na staru istaknu ambicije za novu sezonu. Zanimljivo je da će ovo biti četvrti put kako se dva tima sastaju u borbi za ovaj trofej, a Arsenal je trijumfovao u prethodna tri.
Velika promena u odnosu na prošlu sezonu je što će na klupi Građana biti Enco Mareska, koji je na toj poziciji nasledio Pepa Gvardiolu. Kako će se Italijan snaći u novoj ulozi, to je posebna priča, ali evidentno je da se Siti neće zadovoljiti da bude drugi na tabeli i da će pokušati da se vrati na tron posle dve godine u kojima je sezonu završavao kao treći, odnosno drugi.
16.00: (2,65) Arsenal (3,40) Mančester Siti (2,75)
Za menadžera Arsenala Mikela Artetu, nema dileme, njegov tim će morati da odigra maksimalno da bi uzeo prvi pehar.
"Jednostavno je, moramo da budemo najbolja verzija Arsenala. To je namera. Najbolja igra, a najbolji način da se počne sezona je da se osvoji prvi trofej. Tako smo se pripremali", kaže Arteta.
Jurijen Timber i Vilijam Saliba su van stroja zbog povreda, dok su se ekipi nedavno priključili Bukajo Saka, Deklan Rajs i Martin Subimendi, koji nisu odigrali ni minut u pripremnim mečevima, pa je malo verovatno da će neko od njih danas biti na terenu.
"Ovo je prilika da se uzme trofej, a zaradili smo je time što smo osvojili Premijer ligu. Igrači su gladni uspeha, što je dobar znak. Dopada mi se kako su reagovali posle povratka, mnogi su došli ranije nego što se očekivalo. Zaista spremni, dobri na testovima. Svi u dobroj kondiciji", dodao je menadžer Arsenala.
SVI OSVAJAČI KOMJUNITI ŠILDA
21 - Mančester Junajted
17 - Arsenal
16 - Liverpul
9 - Everton
7 - Mančester Siti, Totenhem
4 - Čelsi, Vulverhempton, Ingliš Profešnals XI
2 - Ingliš Amaters XI, VBA, Barnli, Lids, Lester
1 - Njukasl, Aston Vila, Blekburn, Vest Hem, Šefild Venzdej, Sanderlend, Portsmut, Notingem Forest, Brajton, Hadersfild, Ingliš Vorld Kup XI, Bolton, Derbi, Kristal Palas
U pauzi između dve sezone, Premijer liga je donela nekoliko novih pravila koja će početi da se primenjuju na ovom meču, pa će biti zaista interesantno videti kako će sve delovati na terenu. Dosta toga tiče se ubrzavanja igre, ubacivanja lopte, bržih zamena i što je posebno važno, držanja igrača tokom izvođenja prekida. Arsenal je proteklih sezona privukao pažnju svojim agresivnim prekidima, u kojima je imao dosta uspeha, ali sada će i tu biti drugačije.
"Imali smo posetu sudija i sve nam je objašnjeno. Tokom leta imali smo prilike da vidimo kako će se primenjivati. Videćemo kako će se sve odvijati kad sezona počne, šta se može više, a šta manje. Biće nekoliko koje će imati veliki uticaj. To što je zabranjeno korišćenje peškira je već velika stvar. Videćemo šta ćemo uraditi, možda počnemo da nosimo šešire! Nešto će se dogoditi. Svi znamo da se obraća pažnja na detalje, posebno na odbrojavanju i započinjanju igre, sve će to doneti drugačiju dinamiku. Veoma sam radoznao. To su veoma dobra pravila jer ono što radimo je pokušaj da se promoviše više vremena za igru, da ona bude tečnija, što je svakako bolje i nadam se da će to funkcionisati", kaže Mikel.
I njemu je jasno da će Arsenal sada od lovca postati lovina, pa ističe da neće biti lako odbraniti titulu.
"Imaćemo mnogo izazivača ove sezone, tu je mnogo dobrih menadžera, svesni smo toga. Ipak, mi moramo da se fokusiramo na sebe, da se potrudimo da sebi damo najveću moguću šansu. Idemo dan po dan, biće to duga trka. Znamo da je ova liga puna dobrih menadžera, izazov je svake nedelje pripremati se za meč protiv njih. To će podići i naš i moj nivo i siguran sam da ćemo se truditi da budemo još bolji", zaključio je strateg Tobdžija.
Za Enca Maresku ovo će biti početak nove misije. Sa Čelsijem se sve završilo na neslavan način, o tome se dosta pisalo, ali sada je sve u tome da se nastavi sa uspesima, što neće biti jednostavno. Pep Gvardiola je ostavio ogroman trag i ući u njegove cipele biće izazov nad izazovima.
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Mareska se toga ne plaši, želja mu je da odmah na startu osvoji trofej.
"Neko kaže da možda nije toliko bitno, ali ovo je ipak trofej. Kada se igra finale, tu ste da ga osvojite, tako da nema prijateljske utakmice. Daćemo sve da osvojimo pehar. Arsenal je godinama unazad pokazao da je u vrhu i ima fantastičan tim. Dobro vođen od strane Mikela, osvojili su Premijer ligu. Ali mi smo Siti i želimo da smanjimo taj jaz. Predsezona je bila dobra, sada je vreme da se takmičimo, pobeđujemo i osvajamo trofeje. Želim da vidim veliki timski duh i pravi mentalitet", poručio je novi menadžer Građana.
Erling Haland je tek stigao i spreman je, ali je malo verovatno da će zaigrati od starta. Jasno je da neće igrati Rodri, koji je po završetku Svetskog kupa i trijumfa sa Španijom imao manji operativni zahvat na leđima.
"Haland je u redu. Imao je manjih problema. Svi su spremni, ali kao što znamo, neki su tek stigli sa odmora, pre dan ili dva. Rodri ipak neće igrati. Kad bude spreman da počne da trenira, treniraće, on ima poseban program. Zagrlio sam ga po povratku, sada ćemo imati više vremena da se viđamo", dodao je Mareska.
Eliot Anderson je ovog leta doveden kao veliko pojačanje iz redova Notingem Foresta, navijači Sitija su nestrpljivi da ga vide u plavom dresu.
"Vidim ga kao defanzivnog veznog, ali isto tako može da bude i ofanzivan. Dobra stvar sa Eliotom je što je mlad, možete da radite sa njim in pomognete mu da postane osmica, da je više u kaznenom prostoru. U Notingemu je bio uz Sangarea, u timu Engleske uz Rajsa, imao je jake fizičke igrače pored. Ne mislim da mu je to potrebno. U njemu ima mnogo toga dobrog. Sa loptom i bez nje, u smislu ličnosti...Volim kad igrači mogu da igraju na različitim pozicijama, on može i kao šestica i kao osmica", smatra Mareska.
Inače, tokom leta, Arsenal je na pojačanja potrošio 176.500.000 evra. Stigli su Bruno Gimarais iz Njukasla za 87.500.000 evra, zatim Hristos Colis iz Klub Briža za 40.000.000. Golman Ilan Meslije je došao iz Lidsa kao slobodan igrač, dok je od Leverkuzena trajno otkupljen ugovor Pjera Inkapijea za 49.000.000.
Što se tiče Građana, oni su potrošili 135.000.000 na Andersona, 25.000.000 na Matisa Deturbea iz Troa, a 11.700.00 su dali za Džeremija Mongu iz Lestera. Prajs Čarls iz Šefild Venzdija plaćen je 3.500.000 evra, a golman Marselja Heronimo Rulji 2.000.000.
KOMJUNITI ŠILD
ARSENAL - MANČESTER SITI
Početak: 16.00
Stadion: Prinsipaliti (Kardif, 73.931)
Sudija: Sem Berot
ARSENAL (4-3-3): Arisabalaga - Vajt, Moskera, Gabrijel, Kalafjori - Edegor, Gimarais, Luis-Skeli - Dauman, Đekereš, Colis.
MANČESTER SITI (4-2-3-1): Donaruma - Nunješ, Husanov, Dijas, Gvardiol - N. Gonzalez, Kovačić - Savinjo, Foden, Semenjo - Marmuš.
KOMJUNITI ŠILD
Nedelja
16.00: (2,65) Arsenal (3,40) Mančester Siti (2,75)
*** kvote su podložne promenama