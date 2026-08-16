Že u napadu Partizana, Baba prvi put pred Grobarima

Sve to znatno smanjuje opcije stručnom štabu Partizana, pre svega na krilnim i manevarskim pozicijama. Kako sada stvari stoje, desno krilo bi trebalo da bude Šaka Traore , iako mu je osnovno polje delovanja leva strana terena. Tamo će, ipak, dejstvovati Ibrahim Zubairu , a upravo su njih dvojica bili među protagonistima duela u Kostanaju, kada je Traore postigao gol za pobedu, a momak iz Gane drastično ubrzao napade crno-belih.

Izostaće igrači i iz drugog razloga: Ognjen Ugrešić još nije sanirao povredu zarađenu nekoliko dana pred prvi meč sa Tobolom, dok je Nemanja Trifunović dobio snažan udarac u Kazahstanu i takođe mora na pauzu. Čak je i Milan Aleksić rovit, mada je Ilić nagovestio da će dobiti minute.

Na zatvaranju nedeljnog programa petog kola prvenstva Srbije, Saša Ilić ne može da se osloni na Dembu Seka i Aleksa Zekovića . Senegalac mora da odradi drugu utakmicu kazne usled isključenja u Šapcu, dok je novajlija iz mladog tima Fajenorda pocrveneo protiv IMT-a. Kako posle toga crno-beli nisu imali obaveze u borbi za bodove (gostovanje u Nišu je odloženo), centralni vezista sigurno propušta ovaj duel.

Po već oprobanom receptu, Milan Vukotić će se spustiti na mesto zadnjeg veznog kako bi popunio prazninu nastalu isključenjem Zekovića. Parnjak će mu biti Idrisu Baba, koji će debitovati u opremi Partizana. Od doskorašnjeg člana Almerije očekuje se da stabilizuje vezni red i spreči protivnika da kreira šanse, pošto je to bila jedna od najvećih boljki ekipe od početka sezone.

Ispred Babe i Vukotića trebalo bi da se pojavi Bogdan Kostić, sa zadatkom da distribuira lopte na krila (Traoreu ili Zubairuu) ili ka centralnom napadaču, a to će protiv Radničkog biti Že! Dosad je Brazilac uglavnom imao epizodnu ulogu, mučila ga je i povreda, ali je načinom na koji je odgovorio obavezama u Kazahstanu ubedio stručni štab da je spreman. Posebno što će njegova korpulentnost, mišići i fizička snaga biti od velike koristi protiv Hetafea, koji igra daleko intenzivnije od svih naših ekipa.

Odbrana Partizana možda pretrpi samo jednu promenu ukoliko Saša Ilić odluči da na teren vrati kapitena Nikolu Simića, u sad već prepoznatljivom rotacionom sistemu. U tom slučaju ostaje dilema koji će se Stefan preseliti na klupu – Milić ili Mitrović. Ipak, oko jednog dileme nema: Stefan Mitrović mora da igra protiv Hetafea i možda im zaprži čorbu...

Dotle, crno-beli moraju dobro da se čuvaju Feđe Dudića, koji je izuzetno motivisan da na listu ekipa koje je savladao sa Radničkim 1923 dopiše i jedini preostali tim iz srpske elite – Partizan.

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Subota

Radnik - Mačva 2:1 (1:0)

/A. Pejović 25, Kvarši 48 - L. Pejović 79/

Čukarički - OFK Beograd Mozzart Bet 2:0 (1:0)

/Miladinović 19, Nikolić 77/

Nedelja

19.00 (2.25) IMT (3.10) Radnički Niš (3.60)

21.00 (1.65) Partizan (3.90) Radnički Kragujevac (5.00)

21.00 (4.10) Zemun (3.40) Mladost Lučani (1.95)

Ponedeljak

20.00 (3.70) Novi Pazar (3.50) Vojvodina (2.00)

Odloženo

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