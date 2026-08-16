Golmana kome su bahati agenti upropastili transfer života hoće Aston Vila

Navodno su zahtevi Suzukijevih zastupnika jako naljutili čelne ljude Parižana, pre svega Luisa Kamposa i njegove najbliže saradnike, zbog čega je na kraju i prekinut svaki dalji kontakt. Suzuki je ostavljen na cedilu, a Parma bez obeštećenja od čak 35.000.000 evra, koje je takođe bilo već dogovoreno.

Sve je do tog momenta bilo utanačeno, svi detalji, čak je i Suzuki imao rezervisan let za nedelju ujutru, kako bi stigao u Pariz i obavio lekarske preglede pre nego što stavi paraf na višegodišnji ugovor. Onog trenutka kada su agenti počeli da traže previše novca, PSŽ se samo povukao. Stopirao je sve pregovore i transfer, posle čega je ceo posao definitivno propao.

PSŽ se vratio na tržište i nastavlja potragu za novim rezervnim golmanom. Rus Matvej Safonov ostaje i dalje "jedinica" Svetaca, dok će Luka Ševalije verovatno do kraja prelaznog roka otići.

A, šta će biti sa Suzukijem? To zasad niko ne zna, ali nije isključeno da na kraju ostane u Parmi. Francuski Ekip piše da je za Japanca zainteresovana Aston Vila, međutim da bi se taj transfer dogodio, pre svega mora da ode Emilijano Martinez.

Suzuki nije novo ime skautima Aston Vile i on se nalazio na listi skautiranih golmana tokom prethodnih meseci. Razlog zašto se sada odjednom priča o njegovom mogućem dolasku na Vila Park je taj što se Martinezov status promenio. Od toga da nije na prodaju ni pod kojim uslovima, sada se na Argentinca gleda kao na nekog ko bi možda mogao da ode do kraja leta. Juventus je ozbiljno zagrizao za temperamentnog čuvara mreže i navodno radi sve kako bi ga doveo u Torino. Aston Vila je već odbila nekoliko ponuda za Martineza, ali ako se dve strane nađu na određenoj sumi, transfer nije isključen. I tu dolazimo do Suzukija, koji sada čeka da vidi šta će se desiti u tom poslu, kako bi mogao da razmišlja o eventualnom odlasku.

Unaj Emeri je ove sezone očigledno rešio da značajno promeni sastav, pošto su već otišli pouzdani prvotimci poput Morgana Rodžersa, Jurija Tilemansa i Luke Dinja. Istina, sve su to transferi u velike evropske klubove i Vila je na tim poslovima zaradila preko 230.000.000 evra. Samo od Rodžersove prodaje u Čelsi 138.000.000 evra!

Tokom leta Vila je platila Johana Manzambija Frajburgu 60.000.000 evra, pa još 40.000.000 evra Vulverhemptonu za Žoaa Gomeša, uz 5.500.000 Lasku za štopera Modua Kebu Sisea. Stigao je i Alehandro Garnačo iz Čelsija na pozajmicu.

Suzuki je privukao pažnju javnosti odličnim izdanjima u dresu Parme, ali i na Mundijalu gde je branio čast Japana.