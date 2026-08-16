Partizan u neobičnom škripcu: Zbog večitog derbija ne može da odloži Lučane

Kao što se zna, zbog tih ispada Partizan je kažnjen sa utakmicom bez prisustva njegovih navijača na gostujućim utakmicama. Taj meč je trebalo da bude odrađen u Nišu, ali je odložen. I tu je sad ispao veliki problem za crno-bele.

Uprava Partizana našla se u velikoj dilemi: svakako bi timu prijalo da se posle puta u Madrid i utakmice sa Hetafeom u četvrtak veče, ne putuje u nedelju za Lučane. Ali, problem je sledeći: ako bi crno-beli odložili meč protiv Mladosti, onda bi morali da igraju večiti derbi bez Grobara na jugu! Zato što je to prva sledeća utakmica u gostima.

Probali su u Humskoj da kaznu ublaže ili odlože, pisali su Komisiji za žalbe Fudbalskog saveza Srbije, ali ona je taj njihov zahtev odbila.

Onda je pred čelnicima Partizana ostala jasna dilema: odložiti Lučane, pa ići na derbi bez Grobara ili ipak igrati u nedelju protiv Mladosti. I jasno je kakva je odluka: Partizan će u nedelju u 21 čas gostovati u Lučanima.