Partizan u neobičnom škripcu: Zbog večitog derbija ne može da odloži Lučane

Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 11:15
Nije uspela žalba na kaznu bez Grobara na gostovanjima
Plasirao se Partizan u plej-of rundu kvalifikacija za Ligu konferencije, u četvrtak će igrati u Madridu protiv Hetafea, pa prema propozicijama takmičenja u Mozzart Bet Superligi ima pravo da odloži meč protiv Mladosti u Lučanima, koji je zakazan za sledeće kolo. Ali, to se neće dogoditi...
Partizan se našao u neobičnom škripcu zbog navijačkih ispada u prvom kolu protiv Zemuna u Ubu, problem koji su tada napravili Grobari tek sada dolazi na naplatu.
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Kao što se zna, zbog tih ispada Partizan je kažnjen sa utakmicom bez prisustva njegovih navijača na gostujućim utakmicama. Taj meč je trebalo da bude odrađen u Nišu, ali je odložen. I tu je sad ispao veliki problem za crno-bele.
Uprava Partizana našla se u velikoj dilemi: svakako bi timu prijalo da se posle puta u Madrid i utakmice sa Hetafeom u četvrtak veče, ne putuje u nedelju za Lučane. Ali, problem je sledeći: ako bi crno-beli odložili meč protiv Mladosti, onda bi morali da igraju večiti derbi bez Grobara na jugu! Zato što je to prva sledeća utakmica u gostima.
Probali su u Humskoj da kaznu ublaže ili odlože, pisali su Komisiji za žalbe Fudbalskog saveza Srbije, ali ona je taj njihov zahtev odbila.
Onda je pred čelnicima Partizana ostala jasna dilema: odložiti Lučane, pa ići na derbi bez Grobara ili ipak igrati u nedelju protiv Mladosti. I jasno je kakva je odluka: Partizan će u nedelju u 21 čas gostovati u Lučanima.