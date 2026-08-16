Luis Enrike i Brejdijeva filozofija - “najdraži trofej je sledeći”
Vreme čitanja: 3min | ned. 16.08.26. | 10:50
Sezona u Francuskoj kreće večeras (20.45) iz Lansa gde stiže dvostruki uzastopni šampion Evrope Pari Sen Žermen u borbi za Superkup
Kada su legendarnog kvoterbeka Nju Ingland Petriotsa Toma Brejdija posle petog trofeja Vinsa Lombardija (završio karijeru sa sedam šampionskih pehara) pitali koja mu je najdraža titula u Superboulu šeretski je odgovorio: “Sledeća”.
Kao da se tom logikom rukovodi i Luis Enrike. Osvajao je sve moguće trofeje sa Barselonom, nije se proslavio na klupi Španije, a najveći trag i pečat ostavio je u Parizu. Od Pari Sen Žermena je napravio mašinu koja melje, koja štancuje trofeje i koja, kada igra onako lepršavo kao recimo u polufinalu Lige šampiona protiv Bajerna, ne može da se savlada. Poslednje dve godine, retko koje takmičenje koje igra Pari Sen Žermen i ne osvoji. Prošle je bio izuzetak Kup Fransuske koji je otišao na sever zemlje, u rudarski i siromašni Lans.
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Moćni Pari Sen Žermen je već osvojio prvi trofej ove sezone, u Superkupu Evrope je pobeđena Aston Vila sa 2:1 pre pet dana, a danas (20.45) je prilika za novi pehar i ulepšavanja vitrina na Parku prinčeva – Superkup Francuske. Izazivač je odlični prošlosezonski Lans, koji je dugo pretio šampionu, na kraju bio drugi i osvojio Kup Francuske. Meč se igra u Lansu na Bolaru, pa će domaćin da ima veliku podršku s tribina.
20.45: (4,80) Lans (4,20) PSŽ (1,70)
Enrike je ove sezone napravio još jači PSŽ. “Promešao” je malo šampionski tim, doveo mlađe igrače gladne trofeja, pojačao konkurenciju u već paklenom timu iz Grada svetlosti. Klub je poslovao u plusu, skupo prodao igrače koji su bili rezervisti na Parku prinčeva ili na pozajmicama, kao što su portugalski napadač Gonsalo Ramos (Milan, 75.000.000), Randal Kolo Muani (Juventus, 41.200.000), Korejac Kang In Li (Atletiko Madrid, 40.000.000)... Dovedene su zvezde za mnogo manje novca. Poslednje akvizicije su napadači Feran Tores iz Barselone i Mika Godts iz Ajaksa za po 55.000.000, kao i kapitalac iz Monaka Magnes Aklijuš za 50.000.000. Pojačan je svakako pakleni napad sa Usmanom Dembeleom, Hvičom Kvarachelijom, Dezireom Dueom, Bredlijem Barkolom (na izlaznim vratima)… Poslednja linija je ojačana sa francuskim reprezentativcem na levom beku Lukasom Dinjom iz Aston Vile. Grmi u svim delovima terena.
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S druge strane, Lans je ostao bez stratega Pjera Saža koji je otišao u Kristal Palas kao zamena za Olivera Glasnera. Stigao je mladi nemački stručnjak koji gaji lepršav stil igre, Dino Topmeler. On je do januara bio na kormilu Ajntrahta kada ga je neuspešno zamenio novi trener Crvene zvezde Albert Rijera.
Zlatna koka je bio vezista Mamadu Sangare koji je za 48.000.000 evra pojačao Brentford u Premijer ligi, dok je štoper Fakundo Medina za 18.000.000 prešao u Marselj. Iskusni igrači koji su oživeli karijere u Lansu su ostali, osim Alana San Maksimana koji je pojačao Šarlot u MLS-u. Ostali su Odson Eduar i kapiten Florijan Tovan. Zanimljiva su pojačanja, pre svega iskusni Belgijanac Torgan Azar i Hrvat Franjo Ivanović koji je stigao na pozajmicu iz Benfike.
Dok će Lans na Pari Sen Žermen da udari sa starim snagama, u špicu sa Eduarom i Tovanom, Enrike ima slatke muke, veliki izbor napadača, pa će biti zanimljivo za koju "trojku" će se odlučiti. Pre pet dana je Aklijuš bio najistureniji, dok su sa krila pretili Dezire Due i Hviča Kvarachelija. Parizijen najavljuje da bi Zlatna lopta za 2025. gidinu Dembele mogao da dobije šansu od početka. Feran Tores i Mika Godts su tek stigli u klub i nisu u konkurenciji za tim.
Prošle sezone je Pari Sen Žermen u oba meča u Ligi 1 dobio Lansa, i to sa 2:0.
SUPERKUP FRANCUSKE (JEDAN MEČ - LANS)
Nedelja
20.45: (4,80) Lans (4,20) PSŽ (1,70)
***kvote su podložne promenama