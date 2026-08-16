Luis Enrike i Brejdijeva filozofija - “najdraži trofej je sledeći”

Moćni Pari Sen Žermen je već osvojio prvi trofej ove sezone, u Superkupu Evrope je pobeđena Aston Vila sa 2:1 pre pet dana, a danas (20.45) je prilika za novi pehar i ulepšavanja vitrina na Parku prinčeva – Superkup Francuske. Izazivač je odlični prošlosezonski Lans, koji je dugo pretio šampionu, na kraju bio drugi i osvojio Kup Francuske. Meč se igra u Lansu na Bolaru, pa će domaćin da ima veliku podršku s tribina.

20.45: (4,80) Lans (4,20) PSŽ (1,70)

Enrike je ove sezone napravio još jači PSŽ. “Promešao” je malo šampionski tim, doveo mlađe igrače gladne trofeja, pojačao konkurenciju u već paklenom timu iz Grada svetlosti. Klub je poslovao u plusu, skupo prodao igrače koji su bili rezervisti na Parku prinčeva ili na pozajmicama, kao što su portugalski napadač Gonsalo Ramos (Milan, 75.000.000), Randal Kolo Muani (Juventus, 41.200.000), Korejac Kang In Li (Atletiko Madrid, 40.000.000)... Dovedene su zvezde za mnogo manje novca. Poslednje akvizicije su napadači Feran Tores iz Barselone i Mika Godts iz Ajaksa za po 55.000.000, kao i kapitalac iz Monaka Magnes Aklijuš za 50.000.000. Pojačan je svakako pakleni napad sa Usmanom Dembeleom, Hvičom Kvarachelijom, Dezireom Dueom, Bredlijem Barkolom (na izlaznim vratima)… Poslednja linija je ojačana sa francuskim reprezentativcem na levom beku Lukasom Dinjom iz Aston Vile. Grmi u svim delovima terena.

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S druge strane, Lans je ostao bez stratega Pjera Saža koji je otišao u Kristal Palas kao zamena za Olivera Glasnera. Stigao je mladi nemački stručnjak koji gaji lepršav stil igre, Dino Topmeler. On je do januara bio na kormilu Ajntrahta kada ga je neuspešno zamenio novi trener Crvene zvezde Albert Rijera.