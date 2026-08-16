PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Golovi u Komjuniti Šildu, Ajaks pre za izbegavanje

FIKSEVI DANA

16.00: ARSENAL - MANČESTER SITI (tip GG, kvota 1,63)

Svi preduslovi su ispunjeni da danas gledamo dobar fudbal u Komjuniti Šildu, kao uvod u novu sezonu Premijer lige. Obe ekipe su značajno pojačane i spremne da napadnu novi trofej. Pritom, njihovi susreti uvek obiluju golovima i to gotovo stalno na obe strane makar po jedan. Verujemo u GG.

21.15: LACIO - MANTOVA (tip 1&2+, kvota 1,42)

Iako će Nebeskoplavi igrati u promešanom sastavu, ovde ne bi smelo da bude ništa manje od efikasnog keca. Mantovi svaka čast, ali Lacio ima kvalitet da ovo odradi sa pola gasa, što je pokazao i tokom dosadašnjih priprema. Zato smo uvereni u 1&2+, minimum.

20.45: LANS - PSŽ (tip 2, kvota 1,70)

Kvota na dvojku jeste solidno visoka, ali nama se pobeda Parižana ne dovodi u pitanje. Iako će biti prvi takmičarski meč sezone, ne sumnjamo u pobedu evropskog šampiona i novi domaći pehar u klupskim vitrinama. Lans je znao da bude tvrd orah kad naleti na Svece, ali je PSŽ mahom sve susrete rutinski rešavao. Poslednja dva sa po dva gola u mreži protivnika.

VREDI PROBATI

17.00: RASING SANTANDER - VILJAREAL (tip 2, kvota 2,10)

Viljareal je pripreme odradio gotovo perfektno, dok se Rasing nije baš proveo na najbolji način. Dvojka jeste rizična, ali bi mogla lepo da se isplati. To što je Rasing slavio u njihovom prošlom okršaju, krajem 2025. u Kupu kralja ne znači ništa, pre toga je Viljareal redovno listio protivnika, gde god bi se sreli. Opet, početak je sezone, ali dvojku bi trebalo probati.

19.00: ESPANJOL - LEVANTE (tip X, kvota 3,30)

Keca bismo preskočili, jer Katalonci nisu baš ostavili dobar utisak tokom priprema, a opet ni dvojka nam nije bliska, pa nam je nerešen ishod ovde nekako realniji od svega drugog. Espanjol je tokom uigravanja za novu sezonu igrao prilično efikasne mečeve i to tako da su četiri gola bila minimum, pa i to treba uzeti u obzir. Istorijski, remi ovih rivala je najčešće prolazio.

14.30: VOTFORD - SAUTEMPTON (tip 2, kvota 2,10)

Sautempton je kroz pripreme napumpao mišiće i pripremio se za novu sezonu, Votford je znao da "štuca", ali sve to ništa ne znači. Sautemptonu je na strani i tradicija i znao je često da savlada Votford, čak i kao gost. Doduše, poslednji susret im se završio rezultatom 2:2, u Čempionšipu prošlog leta. Ipak, verujemo da su Sveci bliži pobedi.

ZA IZBEGAVANJE

16.45: AJAKS - HERENVEN (tip 1, kvota 1,43)

Jeste Ajaks veliki favorit na papiru, ali mi bismo bili oprezni sa gađanjem "keca". Kopljanici su tek ostali bez najboljeg igrača Mike Godtsa i veliko je pitanje na šta će ekipa ličiti sada, kad nema Belgijanca. Herenven je, pritom, takođe sezonu otvorio pobedom, a poslednja dva okršaja ovih timova završena su remijem. Pazite s kecom.