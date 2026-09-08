Da ga čovek lepo pita: Zašto driblaš u petercu? (VIDEO)
Vreme čitanja: 6min | uto. 08.09.26. | 21:52
Neshvatljiva greška golmana Intera
Godinama druga, treća, pa i četvrta opcija. Nije mu bilo lako pored Jana Zomera, niti je bilo realno da brani pored dugogodišnjeg reprezentativca Švajcarske. Tek pred kraj prošle sezone dobio je šansu da brani za Inter, a starter je i na početku ove, jer je Zomer otišao u Klub Briž, ali je Đozep Martines spoznao kakvo je takmičenje Liga šampiona i kako na visokom nivou fudbala ne bi trebalo da se — zabavlja.
A golman nije u timu da dribla, nego da brani. Španac među stativama Nerazura je probao driblingom da nadmudri Federika Valverdea, ali prevejani Urugvajac je toliko toga preturio preko glave u ovom takmičenju da je znao da protiv momka kome je ovo tek drugi put da brani na susretu Lige šampiona ima šansu. I tu priliku je zgrabio, tako što je nanjušio da je Martines nesiguran i neodlučan, da se bez potrebe zabavljao u petercu, pa je tu veliku grešku kaznio pogotkom kojim je omogućio Realu da duplira prednost u utakmici prvog kola.
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I premijerni gol u korist kraljevskog kluba na povratničkom debiju Žozea Murinja je posledica velike greške Interovih pojedinaca. U ovom slučaju novajlije Kurtisa Džonsa, koji je petljao i pod pritiskom izgubio loptu, a kasnije se nije proslavio ni Jan Bisek, spretan je bio Braim Dijas, dodao do Kilijana Embapea, a Francuz pogodio za inicijalnu prednost Reala.
Mada, zbog Martines se u nadoknadi prvog poluvremena makar delimično iskupio za propust kod gola Valverdea, jer je ukrotio zicer Džudu Belingema.