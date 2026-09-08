Da ga čovek lepo pita: Zašto driblaš u petercu? (VIDEO)

Godinama druga, treća, pa i četvrta opcija. Nije mu bilo lako pored Jana Zomera, niti je bilo realno da brani pored dugogodišnjeg reprezentativca Švajcarske. Tek pred kraj prošle sezone dobio je šansu da brani za Inter, a starter je i na početku ove, jer je Zomer otišao u Klub Briž, ali je Đozep Martines spoznao kakvo je takmičenje Liga šampiona i kako na visokom nivou fudbala ne bi trebalo da se — zabavlja.

A golman nije u timu da dribla, nego da brani. Španac među stativama Nerazura je probao driblingom da nadmudri Federika Valverdea, ali prevejani Urugvajac je toliko toga preturio preko glave u ovom takmičenju da je znao da protiv momka kome je ovo tek drugi put da brani na susretu Lige šampiona ima šansu. I tu priliku je zgrabio, tako što je nanjušio da je Martines nesiguran i neodlučan, da se bez potrebe zabavljao u petercu, pa je tu veliku grešku kaznio pogotkom kojim je omogućio Realu da duplira prednost u utakmici prvog kola.