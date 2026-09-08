Sabalenka preživela, ali ništa više ne zavisi od nje: Ako Ribakina pobedi, postaće prva na svetu

Nije dosadašnji tok 2026. godine bio uspešan za Arinu Sabalenku. Da, možda to zvuči paradoksalno kada se zna da je sve vreme bila prva na WTA listi, ali je na Grend slem turnirima ostajala bez pehara. Na Australijan Openu izgubila je u finalu, na Rolan Garosu u četvrtfinalu, a na Vimbldonu u osmini finala. U utorak je beloruskinja uspela da uđe u polufinale Ju-Es Opena, posle velike borbe i mnogo muka savladala je šampionku Vimbldona Lindu Noskovu 2:1 (7:6, 3:6, 7:6), ali će njen loš prethodni deo godine slemovima izvesno doći na naplatu već u sredu.

Ako Elena Ribakina savlada Kineskinju Ćinven Ženg (sreda, 17.30) i plasira se u polufinale otvorenog prvenstva SAD-a, Kazahstanska teniserka će od sledećeg ponedeljka preuzeti prvo mesto na svetu od Sabalenke, šta god da Arina uradi u nastavku turnira, pa čak i da ga osvoji. Hipotetički, ako Ribakina pobedi Ženg, a zatim ispadne u polufinalu imaće 8.681 poen, dok bi Sabalenka u slučaju osvajanja turnira imala 8.575 poena. Dakle, Ribakina drži sve u svojim rukama, ako sutra popodne trijumfuje, svrgnuće Sabalenku sa prvog mesta posle skoro dve godine, budući da je Beloruskinja neprekidno na tronu još od oktobra 2024. godine.