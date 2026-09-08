Sabalenka preživela, ali ništa više ne zavisi od nje: Ako Ribakina pobedi, postaće prva na svetu
Vreme čitanja: 2min | uto. 08.09.26. | 21:56
Još samo jedan trijumf deli kazahstansku teniserku od ostvarenja svih snova
Nije dosadašnji tok 2026. godine bio uspešan za Arinu Sabalenku. Da, možda to zvuči paradoksalno kada se zna da je sve vreme bila prva na WTA listi, ali je na Grend slem turnirima ostajala bez pehara. Na Australijan Openu izgubila je u finalu, na Rolan Garosu u četvrtfinalu, a na Vimbldonu u osmini finala. U utorak je beloruskinja uspela da uđe u polufinale Ju-Es Opena, posle velike borbe i mnogo muka savladala je šampionku Vimbldona Lindu Noskovu 2:1 (7:6, 3:6, 7:6), ali će njen loš prethodni deo godine slemovima izvesno doći na naplatu već u sredu.
Ako Elena Ribakina savlada Kineskinju Ćinven Ženg (sreda, 17.30) i plasira se u polufinale otvorenog prvenstva SAD-a, Kazahstanska teniserka će od sledećeg ponedeljka preuzeti prvo mesto na svetu od Sabalenke, šta god da Arina uradi u nastavku turnira, pa čak i da ga osvoji. Hipotetički, ako Ribakina pobedi Ženg, a zatim ispadne u polufinalu imaće 8.681 poen, dok bi Sabalenka u slučaju osvajanja turnira imala 8.575 poena. Dakle, Ribakina drži sve u svojim rukama, ako sutra popodne trijumfuje, svrgnuće Sabalenku sa prvog mesta posle skoro dve godine, budući da je Beloruskinja neprekidno na tronu još od oktobra 2024. godine.
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Dok se čeka rasplet srede i sudbonosni meč za prvo mesto, pažnju teniske javnosti privlače i ostali parovi četvrtfinala koji garantuju vrhunski spektakl u Njujorku. U donjem delu ženskog žreba gledaćemo takođe u sredu okršaj glavne domaće uzdanice Kori Gof i aktuelne šampionke Pariza, 19-godišnje Ruskinje Mire Andrejeve. Američka publika se potajno nada da bi Gof mogla da ponovi uspeh iz 2023. godine, ali je ruska tinejdžerka ove sezone pokazala da se ne plaši ni najvećih autoriteta na turu.
Pored njih, u sveameričkom derbiju, treća nostiljka Džesika Pegula boriće se za polufinale protiv iznenađenja turnira Eme Navaro, što znači da će domaća publika sigurno imati bar jednu predstavnicu među četiri najbolje. Taj duel igraće se u noći između utorka i srede od 01.00 po srednjoevropskom vremenu.
US OPEN - ČETVRTFINALE
Arina Sabalenka - Linda Noskova 2:1 (7:6, 3:6, 7:6)
utorak/sreda 01.00; Džesika Pegula - Ema Navaro
sreda 17.30, Elena Ribakina - Ćinven Ženg
sreda, 19.00 Kori Gof - Mira Andrejeva