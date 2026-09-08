Vezenkov o Vokapu: Mogao je da me pronađe žmureći, ima svoje savetnike i profesionalac je...

Za njih će od krucijalne važnosti biti da nauče navike Saše Vezenkova na košarkaškom terenu. Gde voli loptu, kada mu dodatu od parket, kada gleda da utrči, a kada da se otvori na šut...

Upravo je Bugarin bio gost Floor Generals podkasta u kome je pričao o odlasku Vokapa koji mu je teško pao.

"Gledajte, da počnemo od te košarkaške strane. Istina je da je Tomas praktično mogao da me pronađe žmureći. Razvili smo takvu hemiju da smo bili najproduktivniji tandem kada je reč o njegovim asistencijama za moje poene. Mislim da sve što smo Tomas i ja prošli tokom tih pet godina, emocije, prelepi trenuci, neuspesi, uspesi, to je nešto što ti niko nikada ne može oduzeti. To su osećanja i uspomene koje uvek ostaju negde u sećanju".

Vezenkov nije hteo da komentariše Vokapov odlazak.

"Svaki sportista je profesionalac i želi ono što je najbolje za njegovu karijeru. On ima svoju porodicu, svoje savetnike, tako da ne mislim da sam ja prava osoba da komentarišem bilo šta u vezi sa tom situacijom".