Veliki južnoamerički klasik pod svetlima Bombonjere

Sa druge strane čeka Sao Paulo, ekipa koja u međunarodnim okvirima deluje mnogo sigurnije nego u domaćem prvenstvu. Trikolori su grupnu fazu završili kao prvi u grupi C sa 12 bodova, bez poraza, a zatim su u osmini finala eliminisali Bolivar ukupnim rezultatom 4:2, pošto su posle 1:1 u La Pazu slavili sa 3:1 na Morumbiju. U Brazilu je slika znatno manje blistava. Sao Paulo je posle 25 kola tek deseti sa 33 boda, ali je pred dolazak u Buenos Ajres vezao dve pobede. Posebno je odjeknuo trijumf nad Atletiko Mineirom, ekipom koja je prethodno imala čak 14 utakmica bez poraza.

Ipak, jedna statistika posebno ide u prilog Boki. Sao Paulo već 12 utakmica ne zna za pobedu na gostovanjima. Poslednji put slavio je 7. aprila protiv Boston Rivera u Urugvaju. Od tada je prošlo gotovo pet meseci, promenjen je i trener, ali Dorival Žunior još nije uspeo da prekine taj crni niz.

02.30: (1,95) Boka Juniors (3,10) Sao Paulo (4,60) - MR

Najveća opasnost po domaćina biće čovek koji Bombonjeru poznaje bolje od većine gostujućih igrača – Džonatan Kaljeri. Nekadašnji napadač Boke danas je kapiten Sao Paula, za koji je odigrao 262 utakmice i postigao 92 gola. Posle više od decenije vratiće se na stadion na kojem je nekada nosio plavo-zlatni dres, a ovog puta kao protivnik. Kaljeri je zbog povrede skočnog zgloba bio pod znakom pitanja, ali je u subotu dobio minute i spreman je da predvodi napad Sao Paula.

Uz njega, Sao Paulo ima još nekoliko zvučnih imena – Argentinca Enca Dijaza, iskusne Roberta Arboledu i Rafaela Toloija, kao i Vendela i Lukasa Mouru, koji zajedno imaju više od 50 nastupa za Brazil. Tu je i Sedrik Soareš, nekadašnji fudbaler Intera i Arsenala i evropski šampion sa Portugalijom.

Istorija je na strani Boke: dva tima odigrala su 12 međusobnih susreta, a Đenovljani vode sa pet pobeda, uz tri remija i četiri poraza. Poslednji duel na Bombonjeri odigran je 2007. godine, takođe u Kopa Sudamerikani, kada je Boka slavila 2:1 uz dva gola legendarnog Martina Palerma.

Sada, skoro dve decenije kasnije, Sao Paulo se vraća pod svetla jedne od najpoznatijih fudbalskih pozornica na svetu. Na konferenciji za medije trener gostiju Dorival Žunior nazvao ga je „južnoameričkim klasikom“. I zaista jeste, jer kada se ugase svetla, ostaju samo huk tribina, 90 minuta fudbala i borba za mesto među četiri najbolja.

Piše: Đorđe RADONJIĆ

*****

IGRAJ MOZZART RELAX NA LIGI ŠAMPIONA

****

KOPA SUDAMERIKANA – ČETVRTFINALE (PRVI MEČEVI)

Utorak

23.55: (2,25) Santa Fe (3,10) Vasko da Gama (3,50)

Sreda

02.30: (1,95) Boka Juniors (3,10) Sao Paulo (4,60) - MR

23.55: (2,30) Santos (3,30) Atletiko Mineiro (3,20)

Četvrtak

02.30: (1,62) Sijensijano (3,80) Montevideo Siti (5,80)

***Kvote su podložne promenama