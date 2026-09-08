Marko Nikolić: Ova pobeda zaslužuje da bude zapisana zlatnim slovima

„ Čak i na ovom nivou, želimo da budemo konkurentni. Ne želimo da budemo samo posmatrači. Osvojili smo tri boda. Dug je put pred nama, imamo još sedam utakmica, ali je svakako veoma dobro što posle premijere imamo tri boda .“

Uveren je Srbin da će ova pobeda biti ogroman podsticaj žuto-crnima za nastavak Lige šampiona, jer slede mečevi sa znatno jačim rivalima.

„Hvala navijačima na atmosferi, a čestitke igračima na pobedi. Mogli smo da postignemo bar još jedan gol. Prikazali smo veoma zrelu igru. Još jedan gol bi nam pomogao da „ubijemo“ utakmicu. Osvojili smo tri boda i nastavljamo dalje. Veoma sam zadovoljan startom. Ovaj meč ulazi u istoriju, jer je u pitanju prva pobeda AEK-a na ovom stadionu u Ligi šampiona. Zaslužuje da bude zapisana zlatnim slovima. Igrači su odigrali savršenu utakmicu, sa intenzitetom, sa kretanjem. Zaslužili smo slavlje, jer smo kontrolisali dešavanja tokom cele utakmice. Trebalo je da postignemo i drugi gol, na osnovu šansi koje smo imali. U završnici smo se malo povukli, što je razumljivo kada igrači ulaze sa klupe. Čak i tada smo stvarali prilike. Atmosfera je bila sjajna i ponosno uživamo u svakoj večeri na našem domaćem terenu“ , u dahu je posle meča govorio Nikolić .

Nikolić je bio prinuđen da menja golmana, jer se Tomas Strakoša povredio i među stative je morao Italijan Alberto Brinjoli, koji je uspeo da ostane nesavladan.

„Imam potpuno poverenje u Brinjolija. Odličan je golman. Morate imati dva golmana visokog nivoa. Brinjoli poseduje snažnu ličnost i iskustvo, dosledan je i doprinosi timu. Zaslužio je ovo što mu se desilo. Nije lako imati 33-34 godine i gledati utakmice sa klupe, a kada uđete u igru morate da pomognete. Očajnički je želeo da igra u Ligi šampiona i sudbina mu je to donela, pa je bio nagrađen. Što se tiče povrede Strakoše, izgleda da nije ništa ozbiljno. Propustiće naredne tri utakmice i biće u dobroj formi posle reprezentativne pauze. U jednom trenutku protiv Arisa nije pravilno stavio ruku i ima pukotinu, ali deluje da neće na dugo bolovanje.“

Sve do 82. minuta, kad je povukao sa terena Luku Jovića, nije Nikolić menjao startere. Grčke novinare je interesovalo zbog čega.

„Zato što su se stvari odvijale onako kako smo želeli. Ponekad menjamo igrače ranije ili kasnije. Ne pravite izmene samo da biste ih napravili. Stvari su išle dobro, ali ova utakmica je bila zahtevna. Oni koji su redovno bili na terenu dobro su se pokazali. Kada neko uđe sa klupe, mora da odgovori na pritisak, a ako to ne učini, ceo tim je u problemu“, pojasnio je trener AEK-a.