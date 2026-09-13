Efes savladao Kluž, Džavonte Smart opet među najefikasnijima; Fener ubedljiv protiv Balkana

Ekipa Pabla Lasa tokom prvih 20 minuta nije uspevala da nametne ritam, ali je slika utakmice potpuno promenjena po povratku iz svlačionice. Treća četvrtina donela je potpuni zaokret energije i rezultata. Efes ju je dobio sa 32:20, odbrana je bila znatno agresivnija, a razlika u kvalitetu počela je da dolazi do izražaja. Turski tim je zatim u poslednjih deset minuta dodao još 25 poena, primio samo 15 i mirno priveo utakmicu kraju.

Efes je do pobede došao uz prilično ravnomerno raspoređen napadački učinak. Džordan Lojd i Majk Džejms ubacili su po 13 poena, Dario Šarić i Fets Rasel završili su sa po 11 poena, dok su Santjago Justa i Kolin Malkolm dodali po deset. Posebno je značajno što je Lasov tim imao 20 asistencija i 12 ukradenih lopti, a iz izgubljenih lopti Kluža stigao je čak do 24 poena. Kod rumunskog tima najbolji je bio Kristijan Kulamae sa 20 poena, Džavonte Smart je dodao 15 za nešto manje od 24 minuta, uz 6/10 iz igre (1/5 za tri). Imao je tri asistencije, dva skoka, ali i šest izgubljenih lopti. Malkolm Hil dopisao je 13 poena.

Mnogo manje neizvesnosti bilo je u Istanbulu, gde je Fenerbahče praktično od početka pokazao ogromnu razliku u kvalitetu u odnosu na Balkan iz Botevgrada. Ekipa Šarunasa Jasikevičijusa pokazala je klasu, a već tokom prve četvrtine bilo je jasno u kom smeru će utakmica otići. Fener je kontrolisao ritam i bez većih oscilacija povećavao prednost do konačnih 36 poena razlike.

Vil Klajburn i Vejd Boldvin bili su najefikasniji sa po 16 poena, Markus Bingam dodao je 13, dok je Ševon Šilds završio sa 11 poena. Naredni ozbiljniji test za Jasikevičijusovu ekipu dolazi 18. septembra, kada će u polufinalu Superkupa Evrolige igrati protiv Olimpijakosa.