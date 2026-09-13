Rijera: Stvaram nešto lepo, ne sudite pre maja; moram da isprobam igrače

Poput izjave da ga bodovi trenutno ne zanimaju, već to kako igra njegov tim. Da, Rijera je trenutno fokusiran na sastavljanje odbrane i uigravanje defanzivnih akcija, ali ako Zvezda ne bude pobeđivala, neće imati taj mir koji toliko priželjkuje.

“Uvek može bolje, a može i gore. Razumite da želim ovde da kreiram nešto. Jasno mi je da su sada možda najvažniji poeni, pobede. Posle toga možemo da pričamo o terenu. Mislim da nismo isti kao što smo bili pre dve nedelje. Treba nam mir, vreme, utakmice da bismo stvorili nešto lepo. Pobedili smo, sa time smo zadovoljni. Sada moramo da nastavimo da radimo”, kazao je Rijera.

19.00: (3.35) Zemun (3.35) Radnik (2.20)

Potom je Španac pokazao da je čuo i zabrinutost navijača što prečesto igračima menja mesta, pozicije, što još uvek ne može ni da se nagovesti ko je siguran u startnoj postavi i na kom mestu. Diskutovalo se i o njegovim zamislima da desnonogi igrač poput Derika Lukasena igra levog štopera, a levonogi kakav je Juta Nakajama desno. Zvezdin strateg je naglasio da mora tako.

“Želim da svi sačekaju maj, tada ćemo da odlučujemo o tituli i o tome kakav ćemo da budemo tim. Sada nam treba vreme, da budemo zajedno i da radimo. Moram da isprobavam igrače, da vidim ko je dobar levo, ko desno. Sve što radim radim sa razlogom. Nije to ono da isprobavam reda radi, znam dobro koji su to razlozi zašto ovako radimo i šta želimo da postignemo”, poručio je Rijera.

S druge strane, strateg IMT-a Zoran Popović je izneo mišljenje da je tim koji je Španac izveo protiv njegovih izabranika najbolji moguć u ovom trenutku.

“Iskreno, nije lako. Ovo je po meni jedan od najboljih timova Zvezde napravljen, sa ovim igračima je po meni to to. Sve što su imali na raspolaganju. Znali smo da neće biti isti tim iz Surdulice, zbog zamora i svega. Generalno zahtevna utakmica za nas, rizična. Odigrali smo sa četiri bonusa, posle su ušla još dva. Protiv velikih klubova nikad ne znate kad igrate sa decom kako će se utakmica otvoriti. Mnogo dobro su ti momci odigrali, naravno uz pomoć starijih igrača iza. Tako da mogu da budem zadovoljan i da pomalo žalim za ponekom od propuštenih šansi”, istakao je Popović.

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MOZZART BET SUPERLIGA - DEVETO KOLO

petak

Železničar - Mačva 2:0 (0:0)

/Tošić 74, 86/

subota

Čukarički - Novi Pazar 1:1 (1:1)

/Ris-Doten 17 - Stanković 38 ag/

Radnički 1923 - Mladost 5:0 (3:0)

/Ba 6, Sise 10, Glavčić 45, Buhta 65, Živković 84/

nedelja

Radnički Niš - OFK Beograd Mozzart Bet 3:1 (1:0)

/Mustafa 7, Izderić 61, Šestjuk 80 - Penja 52 pen/

Partizan - Vojvodina 2:3 (0:2)

/Kojzek 68, 90+2 - Kolarević 17, 34, Milić ag 78/

IMT - Crvena zvezda 0:1 (0:1)

/Kostov 31/

ponedeljak

19.00: (3.35) Zemun (3.35) Radnik (2.20)

***Kvote su podložne promenama