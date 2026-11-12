Da li bi on bio “taj” desni bek kojeg tražimo? Srdanović: Odbio sam Srbiju zbog Švajcarske

Lounova majka je iz Kameruna, a otac poseduje srpsko, hrvatsko i nemačko državljanstvo. Teoretski, mogao bi da nastupa za pet različitih reprezentacija. Blik piše da ga je Srbija zvala na jedan od trening kampova seniorske reprezentacije, ali da je Srdanović odbio.

„Želim da igram za Švajcarsku, to mi je sasvim jasno. Još odmalena sam želeo da igram za reprezentaciju. Od samog početka sam bio deo švajcarskih mlađih selekcija. Srbija me je kontaktirala sa željom da se priključim njihovom seniorskom timu, ali za mene tu nikada nije bilo dileme”, istakao je momak rođen 2006. godine u Ženevi.

Ipak, i do seniorske reprezentacije Švajcarske, njega čeka dug put, pun krivina. Najpre je viđen kao jedan od lidera novog talasa u U21 selekciji, nakon što ona nije uspela da se kroz kvalifikacije plasira na Evropsko prvenstvo čiji će domaćini naredne godine biti Srbija i Albanija. Ali, da bi čak i tamo bio od koristi, moraće da počne da igra. To kaže i selektor Aleks Fraj:

„On poseduje veliki potencijal, ali da bi se taj potencijal razvio, neophodna je minutaža. Dugoročno gledano, to predstavlja problem. Ne bih da sudim da li je prelazak u Lil bio pravi potez. Nivo treninga je svakako viši, ali na kraju krajeva, ništa ne može da zameni vreme provedeno na terenu.”

Srdanović se afirmisao u dresu Serveta i za samo 19 utakmica zaslužio da francuski velikan izbroji tri miliona evropskih novčanica, ali je za sada odigrao samo tri utakmice za rezervni tim Lila. Zvao ga je i Jang Bojs, mnogi su verovali da je to pravilniji iskorak, ali ne i on sam...

„Bila je to sjajna prilika za mene. Želeo sam da iskoristim šansu i zaigram za klub iz jedne od pet najjačih liga u Evropi. Fudbaleru nikada nije lako kada ne igra. Ipak, fokusiram se na stvari na koje mogu da utičem, poput rada na treninzima”, zaključio je u razgovoru za Blik.

Srbija ozbiljno pati za kvalitetnim bekovima, posebno po desnoj strani. Da li bi ovo bilo jedno od rešenja za budućnost, saznaćemo baš tamo – u bliskoj ili nešto daljoj budućnosti...