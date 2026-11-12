Navaro: Ako smo pametni, ovo će biti dobra lekcija
Vreme čitanja: 2min | čet. 12.11.26. | 23:23
"Nismo odradili dobar posao", kratak je bio Španac
Ne može mnogo više da se kaže od toga da je Crvena zvezda razbijena u Madridu. Real je bez ikakve neizvesnosti došao do pobede od 105:84. Bilo je i 31 razlike i generalno ovaj meč Ibon Navaro i njegovi izabranici treba što pre da zaborave.
Upravo je Španac posle utakmice govorio na konferenciji za medije.
"Dobro veče svima, hteo bih da čestitam Real Madridu na pobedi i igri koju si prikazali. Naš pristup je bio veoma loš. Falilo nam je agresivnosti, govor tela je bio užasan. Igrači sa klupe nisu uspeli da okrenu stvari, nisam našao pravu petorku. Igrali smo okej u drugoj četvrtini, ali u prva nas je mnogo koštala. Nismo pogađali šuteve, probali smo da se vratimo, ali Real je bio fizički moćniji. Zato se vidi razlika u slobodnim bacanjima, Real je napadao reket, a mi smo mnogo šutirali s polja. Ako smo pametni, ovo će biti dobra lekcija".
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Zvezda je prošle nedelje pobedila Olimpijakos, aktuelnog evropskog prvaka. Zašto je večeras izgledala ovako?
"Ako pogledate drugo poluvreme protiv Olimpijakosa i ovaj meč, nema mnogo razlike. Imali smo problema sa Kolokom koji je stigao u poslednjem minutu. Moramo da nađemo razlog za loš početak i možda smo njega mogli drugačije da iskoristimo".
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Kako Vam se čini Real Madrid?
"Mislim da je Real odličan. Imaju igrače koji ne odustaju. Neki igrači su povređeni, ali ovi momci su veoma talentovani. Igraju brzo, donose odluke u sekundi, dobro dele loptu i šutiraju. Dobro igraju u odbrani, dobru skaču i muče protivnika. Na poluvremenu su uhvatili 50% ofanzivnih skokova i s tim brojevima ne možete da se takmičite sa Real Madridom. Nismo odradili dobar posao", podvukao je Navaro.