Murinjov kompliment Nikoliću: Ako bih morao da izdvojim nekoga iz AEK-a, onda je to trener

Utakmicu je izgubio, ali je dobio poštovanje ne samo fudbalskog sveta već i jednog od najboljih trenera današnjice. Trener Reala Žoze Murinjo pohvalio je AEK za sinoćnji nastup uz poseban kompliment na račun njegovog trenera Marka Nikolića.

Grčki šampion pružio je snažan otpor španskom velikanu u sredu uveče. Otpor koji u madridskom timu očigledno nisu očekivali u toj meri, pošto su dva puta morali da se vraćaju iz rezultatskog minuta i tek u nadoknadi došli do pobede. Marko Nikolić je pristupom poprilično iznenadio portugalskog stratega koji ga je na konferenciji za medije istakao kao centralnu figuru domaće ekipe.