Murinjov kompliment Nikoliću: Ako bih morao da izdvojim nekoga iz AEK-a, onda je to trener
Vreme čitanja: 2min | čet. 05.11.26. | 11:10
"Imali su drugačiju formaciju na terenu. Dobro su se branili, pokretali dobre kontranapade i igrali bez straha", kaže trener Reala
Utakmicu je izgubio, ali je dobio poštovanje ne samo fudbalskog sveta već i jednog od najboljih trenera današnjice. Trener Reala Žoze Murinjo pohvalio je AEK za sinoćnji nastup uz poseban kompliment na račun njegovog trenera Marka Nikolića.
Grčki šampion pružio je snažan otpor španskom velikanu u sredu uveče. Otpor koji u madridskom timu očigledno nisu očekivali u toj meri, pošto su dva puta morali da se vraćaju iz rezultatskog minuta i tek u nadoknadi došli do pobede. Marko Nikolić je pristupom poprilično iznenadio portugalskog stratega koji ga je na konferenciji za medije istakao kao centralnu figuru domaće ekipe.
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Govoreći o koji je na njega ostavio stadion Aja Sofija i njegova publika, Murinjo se vrlo brzo prešaltao na Nikolića, koji je postavkom na terenu pokvario Realove planove u pripremi utakmice.
"Atmosfera je bila sjajna. Stadioni poput ovog predstavljaju silu na koju se mora računati i zato su nam pružili tako dobru utakmicu. Iskreno, nisam imao vremena da se tokom meča fokusiram na AEK-ove igrače, ali ako bih morao nekoga da izdvojim, bio bi to trener, pošto je tim igrao drugačije nego obično. Imali su drugačiju formaciju na terenu. Dobro su se branili, pokretali dobre kontranapade i igrali bez straha. Ako bih morao nekoga da izaberem, to bi bio on", rekao je Murinjo na konferenciji za medije.
Prethodno je pred televizijskim kamerama sipao hvalospeve na račun kompletnog protivničkog tima.
"AEK je bio sjajan. Rekao sam Nikoliću i direktoru Ribalti da ću biti iskren. AEK je odigrao izuzetno veliku utakmicu. Mučili smo se i to ne zato što nismo igrali dobro, već zato što je AEK odigrao sjajan meč. AEK nam je otežao posao u svim fazama igre”, rekao je Murinjo.
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Govorio je Portugalac i o još jednoj utakmici dobijenoj posle preokreta.
"Ove utakmice koje se rešavaju u poslednjim minutima… niko ne može da ih dobije tako osim nas. Samo mi imamo ono što je potrebno da to uradimo. Igrači veruju u svoje sposobnosti i smatram se srećnim što treniram takvu grupu", zaključio je Murinjo.