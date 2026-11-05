PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Andorci su statisti u Zvezdinoj predstavi

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

FIKSEVI DANA

1165841: CRVENA ZVEZDA - INTER ESKALDES, 18:45, tip 1&4+ (1,65)

Crvena zvezda je osvojila svega jedan bod u prva dva kola LK, što je učinak ispod svih očekivanja, tako da ekipa Alberta Rijere protiv Inter Eskaldesa ima pritisak da ostvari pobedu kako bi napravila važan korak ka prolazu u narednu fazu takmičenja. Keca kombinujte sa 4+ i opustite se uz Mozzart RELAX.

1165842: MILAN - FERENCVAROŠ, 18:45, tip 1 (1,30)

Navijači Milana nipošto ne mogu da budu zadovoljni dosadašnjim ostvarenjima u ovom takmičenju (pobeda i dva poraza). U slučaju Fradija situacija je idealna zbog maksimalnog učinka, ali na San Siru će se prevashodno pitati Rosoneri. Osim keca realno je da dođe i puno golova, a i jedno i drugo brže dolazi uz Mozzart RELAX.

1165848: KRISTAL PALAS - HOFENHAJM, 18:45, tip 1X&GG (1,72)

Hofenhajm je sve bolji, dok je Kristal Palas na drugom kraju skale koja meri formu. Međutim, ne usuđujemo se da vam predložimo dvojku, ipak su Orlovi aktuelni osvajači Lige konferencije i nisu zaboravili da igraju. Jedan od tipova je GG, ali naš savet vam je kombinacija 1X&GG.

1165839: LEVERKUZEN - MARSELJ, 21:00, tip 1 (1,35)

Svih devet bodova posle tri kola ima pet ekipa, dok neslavno društvo sa nulom na “računu” čine četiri kluba. Leverkuzen je u prvoj, a Marselj u drugoj grupi i to je dovoljno dobar razlog da poverenje poklonite Nemcima, a ukoliko želite da pojačate kvotu kombinujte sa 3+.

VREDI PROBATI

1165862: AZ ALKMAR - JUVENTUS, 21:00, tip 2 (2,00)

Ovde su u “opticaju” sva tri ishoda, ne toliko zbog AZ-a i njegovih partija, koje protiv zvučnijih rivala u poslednje vreme nisu bile baš spektakularne, koliko zbog Juventusove iritirajuće nepredvidivosti. Možda su GG3+ i I1-3&II1-3 dobre opcije za one koji sumnjaju u dvojku.

1165849: SELTIK - BEŠIKTAŠ, 21:00, tip X2&3+ (2,15)

Ovo je još jedan od parova koji nagoveštavaju i GG3+ i pogotke u oba poluvremena. Seltik naprosto ne ume drugačije, s tim da se češće trese njegova mreža, ali i Bešiktašova odbrana je darežljiva, a napad je prilično ubojit. Mi bismo ipak rizikovali sa kombinacijom X2&3+.

1165865: MJELBI - BORAC BANJALUKA, 18:45, tip 1X&3+ (3,00)

Mjelbi je zvanični prvak Švedske, ali trenutno je tik iznad opasne zone i strah od ispadanja mogao bi ili da ga sputa protiv Banjalučana ili natera da po svaku cenu ide na pobedu zarad podizanja morala. Kad sve sagledamo KMB 1X&3+ deluje veoma opipljivo, ujedno i isplativo.

ZA IZBEGAVANJE

1165856: SOSIJEDAD - LION, 18:45, tip 1 (1,70)

Do utakmice sa Hofenhajmom Lion je radio kao sat, ali težak poraz u Zinshajmu (3:0) ogolio je brojne slabosti Klinaca, koje će Sosijedad probati da iskoristi i približi se vodećima. Očekujemo pogotke na obe strane i u oba poluvremena, ali je ishod preporučljivo da obiđete.