Novi potresi u Makabiju pred Partizan! Razmatra se rastanak sa centrom
Vreme čitanja: 2min | čet. 05.11.26. | 10:44
Danijel Tajs bi mogao da napusti klub iz Tel Aviva
Ekipa Makabija iz Tel Aviva doputovaće danas u Beograd, po svemu sudeći poslednji put ove sezone u ulozi gosta, gde ih u petak od 20.45 očekuje paklen okršaj protiv Partizana Mozzart Bet u okviru Evrolige. Izabranici Odeda Kataša stižu u glavni grad Srbije pod ogromnim pritiskom i u očajničkom nastojanju da prekinu crni niz od čak pet uzastopnih poraza u svim takmičenjima, a na raspolaganju bi trebalo da budu gotovo svi igrači iz sastava, izuzev povređenog Ifea Lundberga.
Posebna pažnja javnosti i skauta usmerena je na nemačkog reprezentativnog centra Danijela Tajsa. Iskusni visoki igrač nije ulazio u igru još od duela protiv Crvene zvezde, kada je presedeo kompletno drugo poluvreme na klupi. Iako je prethodnih dana trenirao u punom ritmu i sa lekarske strane je potpuno spreman za napore, i dalje je pod velikim znakom pitanja hoće li uopšte dobiti minutažu protiv crno-belih.
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Iza kulisa, međutim, tinja ozbiljna bura u izraelskom velikanu. Iako iz kluba zvanično poručuju da se prema Tajsu odnose profesionalno i kao prema svim ostalim članovima tima, ugledni portal Walla Sport saznaje da u upravi Makabija naveliko razmatraju opciju opcije jednostranog raskida saradnje ili ekspresnog trejda ukoliko se pojavi tim spreman da preuzme njegova izuzetno visoka primanja.
„Ovo za sada ne daje očekivane rezultate. Kako vreme prolazi, sve je izvesnije da bi za obe strane najbolje rešenje bio raniji rastanak”, navode izvori bliski „Ponosu Izraela”.
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Prema informacijama pomenutog portala, nekoliko evropskih klubova i evroligaša već se raspitivalo za Tajsove usluge i status, ali zvanični pregovori još uvek nisu otvoreni. Podsećanja radi, nemački as je ovog leta potpisao bogat dvogodišnji ugovor sa Makabijem vredan ukupno 4,5 miliona dolara.
Tajs do sada uopšte nije ni registrovan za utakmice domaćeg šampionata Izraela, dok je u Evroligi na sedam odigranih mečeva beležio skromnih 7,4 poena, 3,4 skoka i dve asistencije za oko 18 minuta provedenih na parketu.
Predstojeći duel u Beogradskoj areni jasno će pokazati da li Kataš i dalje ozbiljno računa na Tajsa u kriznim momentima ili je konačni razlaz između nemačkog centra i Makabija samo pitanje dana.