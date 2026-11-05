Novi potresi u Makabiju pred Partizan! Razmatra se rastanak sa centrom

Iza kulisa, međutim, tinja ozbiljna bura u izraelskom velikanu. Iako iz kluba zvanično poručuju da se prema Tajsu odnose profesionalno i kao prema svim ostalim članovima tima, ugledni portal Walla Sport saznaje da u upravi Makabija naveliko razmatraju opciju opcije jednostranog raskida saradnje ili ekspresnog trejda ukoliko se pojavi tim spreman da preuzme njegova izuzetno visoka primanja.

„Ovo za sada ne daje očekivane rezultate. Kako vreme prolazi, sve je izvesnije da bi za obe strane najbolje rešenje bio raniji rastanak”, navode izvori bliski „Ponosu Izraela”.

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Prema informacijama pomenutog portala, nekoliko evropskih klubova i evroligaša već se raspitivalo za Tajsove usluge i status, ali zvanični pregovori još uvek nisu otvoreni. Podsećanja radi, nemački as je ovog leta potpisao bogat dvogodišnji ugovor sa Makabijem vredan ukupno 4,5 miliona dolara.

Tajs do sada uopšte nije ni registrovan za utakmice domaćeg šampionata Izraela, dok je u Evroligi na sedam odigranih mečeva beležio skromnih 7,4 poena, 3,4 skoka i dve asistencije za oko 18 minuta provedenih na parketu.

Predstojeći duel u Beogradskoj areni jasno će pokazati da li Kataš i dalje ozbiljno računa na Tajsa u kriznim momentima ili je konačni razlaz između nemačkog centra i Makabija samo pitanje dana.