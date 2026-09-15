Ne tretiraš Francuze kao ostale? Evo tebi otkaz… Trener se buni zbog pomoćnika? I on je otpušten
Vreme čitanja: 2min | uto. 15.09.26. | 19:55
Lans se prvo zahvalio Nelsonu Morgadu, a potom i Dinu Topmeleru
Znate već kako to ide. Kada klubu ne krene dobro, neko mora da se optuži za lošije rezultate i u nekoga se upre prstom. Najčešće to bude trener, jer njega je jednostavnije zameniti nego nekoliko igrača, njih je i nemoguće do idućeg prelaznog roka. Dino Topmeler dobio je otkaz u Lansu, ali ova priča se razlikuje od drugih.
Prethodna sezona za Lans je bila kao iz bajke, spada među najbolje u istoriji. Do pred kraj je bio u trci za naslov šampiona sa Pari Sen Žermenom, izborena je Liga šampiona i uzeu Kup Francuske. Pjer Saž bio je tvorac svega toga, otišao je u Kristal Palas, a na njegovom mesto seo je Dino Topmeler. Preko pariskog kluba došao je do pehara Superkupa, a onda su krenuli problemi i nije ih on izazvao…
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Lans je na premijeri u Ligi šampiona tukao prašku Slaviju, dok je u Ligi 1 na četiri utakmice uzeo četiri boda. Nije baš dobro, ali nije ni katastrofalno. Tek šest puta vodio je ekipu, pa šta je onda bio problem, zašto je otpušten?
Francuzi tvrde kako su igrači dovodili u pitanje njegove taktičke zamisli, međutim, Nemci su plasirali sasvim drugačiju priču. Mnogo je sočnija i po njoj je sve krenulo od Nelsona Morgada. Portugalac je dugogodišnji pomoćnik nemačkog stručnjaka Dina Topmelera i tokom kratkog boravka u Lansu se nije jednako ophodio prema svim igračima. Zahtevao je od Francuza da rade napornije.
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Neki od njih su se očigledno požalili klupskom rukovodstvu, a ono je preseklo po kratkom postupku: ne tretiraš Francuze kao ostale? Evo tebi otkaz…
Pobunio se Dino Topmeler zbog toga što je usred sezone ostao bez jednog od najbližih saradnika, čoveka u koga ima ogromno poverenje. Nimalo mu se nije dopalo kako su klupske glavešine postupile, a cela priča završena je tako što je i on morao da spakuje kofere. Obavešten je da će Lans u potpunosti rekonstruisati stručni štab i da mu njegove usluge više nisu potrebne.
Lans i Dino Topmeler sporazumeli su se oko otpremnine, neće sve Nemac dobiti što mu je sledovalo po ugovoru. Deo hoće, ali se ne precizira koliko. Do reprezentativne pauze će ekipu voditi Janik Kahuzak, biće na klupi u prvenstvenom duelu protiv Monaka za vikend.