Posle dva meseca Baba konačno Partizanov: Svestan sam situacije i raspoložen da pomognem

On je otkrio da su pregovori sa Afrikancem trajali gotovo dva meseca. „ Idrisu je reprezentativac Gane, ima veliko iskustvo igranja u Španiji. Igrao sam protiv njega, dobro ga poznajem. Reč je o profilu veziste kakav nam je neophodan. Tražili smo ga dva meseca. Pričali smo čim sam došao, ali tad nismo mogli da se dogovorimo. Međutim, stvari su se u međuvremenu promenile i za to moramo da se zahvalimo našim prijateljima iz Almerije što su nam izašli u susret. Probali smo sve da ga registrujemo za ovo kolo kvalifikacija, leteo je iz Lisabona, preko Španije za Srbiju. Napravili smo veliku gimnastiku, ali zbog zabrane nismo uspeli da ga registrujemo za dvomeč sa Tobolom. Sigurni smo da će napraviti dobre stvari za Partizan “, kazao je Petrović .

Sportski direktor crno-belih je istakao da će Baba odmah moći da se stavi treneru Saši Iliću na raspolaganje.

„Odradio je kompletne pripreme i odigrao nekoliko prijateljskih utakmica. Dobili smo informacije da je u dobroj fizičkoj formi i sigurni smo da će moći da doprinese. Neću da prejudiciram, ali sam siguran da će biti pojačanje za nas. Nemam sumnje u to“, dodao je Petrović.

Prve utiske izneo je i momak sa 18 nastupa za selekciju Gane.

„Počastvovan sam što sam ovde. Tek sam stigao iz tržnog centra, bio sam na ručku odmah posle treninga. Sviđa mi se ovde“, rekao je Baba.

Upitan je i koliko je upoznat sa istorijom i situacijom u klubu.

„Dosta sam istraživao čim sam dobio nagoveštaje. Svestan sam da je klub velike istorije, situacije u kojoj se nalazi, ali sam raspoložen da pomognem i doprinesem ekipi. Mogu navijači da očekuju najbolje od mene. Potrudiću se da doprinesem rezultatima, iako sam video da ekipi dobro ide i ovako, naročito u evropskim mečevima“.

Svojevremeno je Baba delio svlačionicu sa još jednim bivšim igračem Partizana, Matijom Nastasićem.

„Nastasića se sećam iz Majorke, sjajan je tip. Prošlo je malo vremena, ali su to uglavnom bili prijateljski razgovori. Nije mnogo pričao o Partizanu kao klubu i o srpskom fudbalu, ali smo imali prijateljski odnos“, prisetio se Baba.

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