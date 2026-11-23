“Momci, došao sam da vas vidim i da vam poželim sreću. Postigli ste nešto što nije niko pre vas. Nešto veliko za vas i za našu zemlju. Niko od vas ovde nije slučajno, zaslužujete da budete na najvećem takmičenju kao pojedinci i kao tim. Vi ste ono najbolje u vašem uzrastu što Srbija ima i vi ste naša budućnost. Mnogi od vas imaće velike, lepe karijere, a ovo je tek početak. Bio sam u vašoj situaciji, najvažnije je da uživate i da se takmičite bez straha, sa verom u sebe i tim. Ovde ste jer ste se žrtvovali, vi, vaše porodice, roditelji, svi koji su verovali u vas. Dres koji nosite, danas u ovom uzrastu, jednog dana kao A reprezentativci, je velika čast, privilegija. Nema većeg ponosa nego kad predstavljate svoj narod, kad vidite koju radost možete da mu donesete. Ne postoji veće zadovoljstvo. Stariji sam od vas mnogo, ali verujte mi na reč da ćete najlepše trenutke u karijeri doživeti u ovom dresu sa ovim grbom. Igraćete za razne klubove, ali zapamtite, ništa lepše neće biti od radosti u dresu Srbije. Bio sam u vašim kopačkama, najlepše i neću reći ružne, već samo, prolazne teške trenutke, doživeo sam u tom dresu”, poručio je Mitar, dočekan ovacijama od strane aktuelnih kadetskih reprezentativaca Srbije, koji su takmičenje na Mundijalitu započeli pobedom nad Hondurasom od 2:0.

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Mitrović je u dresu upravo katarskog Al Rajana u prethodnom kolu postigao het-trik i najavio povratak u formu, posle oporavka od povrede.

“Ništa lepše i ništa čistije ne postoji nego kad predstavljate svoju državu. To se najbolje vidi kad posle dobrih rezultata dođete u zemlju i vidite koliko sreće ste doneli narodu. Kad sam igrao za U19 možda niko nije verovao u nas, ali postali smo prvaci Evrope. U tom trenutku to je bilo nešto nezamislivo. Posle se jedna druga generacija popela stepenik više, postala prvak sveta. Sve je dakle moguće. Verujte u sebe, svoj talenat, ne postoji granica, niste svesni koliko možete. Želim vam da ostanete što duže u Kataru i da se još družimo”, zaključio je 32-godišnji napadač Orlova.