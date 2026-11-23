Podkast „2x45“: Ako ima morala - ostavke! Zvezdi se obilo o glavu kada su treneri dovodili pojačanja
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 19:15
Novinari Mozzart Sporta Vujadin Tomković, Aleksandar Joksić i Darjan Nedeljković govorili o aktuelnim temama u srpskom fudbalu
Sezona u domaćem šampionatu ušla je u sam finiš, pa je vreme da se podvlači crta - daju ocene, ali i donose odluke. Otvorenih tema ima na sve strane, a u najnovijoj epizodi podkasta „2x45“ novinari portala Mozzart Sport Vujadin Tomković, Aleksandar Joksić i Darjan Nedeljković debatovali su o velikoj krizi u Partizanu, načinu na koji Zvezda sprema prelazni rok, fenomenu Železničara iz Pančeva, kao i prilikama u ostalim klubovima Mozzart Bet Superlige.
Uvodni deo 76. epzide podkasta „2x45“ bio je posvećen situaciji u Humskoj, uz zaključak Vujadina Tomkovića da bi sa moralnog gledišta i ljubavi prema klubu, na koju se pozivaju, aktuelni čelnici Partizana trebalo da se sklone. Međutim, problem predstavlja to što se ni na horizontu ne vide oni koji bi ih nasledili.
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Aleksandar Stanojević nije uspeo da izvuče ekipu iz krize, crno-beli su vezali dva poraza u prvenstvu, pa u ovom trenutku zaostaje za Crvenom zvezdom čak 29 bodova.
Što se tiče Crvene zvezde, Darjanov stav je bilo to da je srpskom šampionu potrebna pobeda u Gentu da bi vratio poverenje navijača. Takođe, dao je i svoje viđenje predstojećeg prelaznog roka, uz opasku da bi klub mogao da upadne u zamku ako bi ispunjavao želje Albertu Rijeri, kao što je činio Vladanu Milojeviću i Dejanu Stankoviću, što mu se kasnije često obijalo o glavu.
Španac je pre nekoliko dana otvoreno poručio čelnicima kluba da je zimski prelazni rok ključan za stvaranje tima koji će izneti letnje kvalifikacije, tako da već u januaru želi da anažuje sve igrače za koje smatra da odgovaraju njegovom sistemu i da mogu da podignu nivo igre Crvene zvezde.
Kad su u pitanju ostali klubovi, pohvale je dobio IMT, koji je pod kormilom Zorana Popovića drugi put u sezoni dobio Partizan. Železničar je vezao čak sedam pobeda u Mozzart Bet Superligi i ozbiljno ugrozio drugo mesto novosadske Vojvodine, Darjan je konstatovao da uticaj Radomira Kokovića na igru Pančevaca podseća na Mikelanđelov umetnički rad. Čukarički je na krilima nezaustavljivog Uroša Miladonovića napravio preokret u Kragujevcu, a Vujadin poručuje da bi za desetku Brđana, posle sjajnih partija ove jeseni, bilo odlično ako ne bi, poput brata, pogrešio u izboru narednog kluba.
Kako je to izgledalo i o kojim se sve temema se govorilo u najnovijoj epizodi podkasta „2x45“ možete videti na Mozzart TV-u.
Uživajte!