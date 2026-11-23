Aleksandar Stanojević nije uspeo da izvuče ekipu iz krize, crno-beli su vezali dva poraza u prvenstvu, pa u ovom trenutku zaostaje za Crvenom zvezdom čak 29 bodova.

Što se tiče Crvene zvezde, Darjanov stav je bilo to da je srpskom šampionu potrebna pobeda u Gentu da bi vratio poverenje navijača. Takođe, dao je i svoje viđenje predstojećeg prelaznog roka, uz opasku da bi klub mogao da upadne u zamku ako bi ispunjavao želje Albertu Rijeri, kao što je činio Vladanu Milojeviću i Dejanu Stankoviću, što mu se kasnije često obijalo o glavu.

Španac je pre nekoliko dana otvoreno poručio čelnicima kluba da je zimski prelazni rok ključan za stvaranje tima koji će izneti letnje kvalifikacije, tako da već u januaru želi da anažuje sve igrače za koje smatra da odgovaraju njegovom sistemu i da mogu da podignu nivo igre Crvene zvezde.

Kad su u pitanju ostali klubovi, pohvale je dobio IMT, koji je pod kormilom Zorana Popovića drugi put u sezoni dobio Partizan. Železničar je vezao čak sedam pobeda u Mozzart Bet Superligi i ozbiljno ugrozio drugo mesto novosadske Vojvodine, Darjan je konstatovao da uticaj Radomira Kokovića na igru Pančevaca podseća na Mikelanđelov umetnički rad. Čukarički je na krilima nezaustavljivog Uroša Miladonovića napravio preokret u Kragujevcu, a Vujadin poručuje da bi za desetku Brđana, posle sjajnih partija ove jeseni, bilo odlično ako ne bi, poput brata, pogrešio u izboru narednog kluba.

Kako je to izgledalo i o kojim se sve temema se govorilo u najnovijoj epizodi podkasta „2x45“ možete videti na Mozzart TV-u.

Uživajte!