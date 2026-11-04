ZVEZDA – TIM ZA INTER: Povratak Veljkovića, verovatno i Ivanića

Vreme čitanja: 2min | sre. 04.11.26. | 19:35
Bukari čeka šansu sa klupe, šansi se nadaju veterani Katai i Arnautović
Da je u pitanju onaj pravi milanski Inter, atmosfera u Beogradu bi bila karnevalska. Međutim, Crvena zvezda morta da “kusa” ono što je skuvala tokom teškog leta, i dovela sebe u situaciju da igra Ligu Konferencija protiv tamo nekih Andoraca. Nadamo se da će ovaj Inter prvi I poslednji put gostovati na najvećem srpskom stadionu tokom jeseni na međunardonoj sceni.
Međutim, očekuje se da ekipa Alberta Rijere profesionalno odradi posao u vrlo neinspirativnoj atmosferi. Jer je za navijače Crvene zvezde ovaj sutrašnji meč u rangu Mozzart Bet Superlige.
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Pokušao je Albert Rijera da pojača borbenu gotovost tima standardnim rečima da nema lakih rivala, i da Zvezda mora da pobedi u svakom meču.
Biće važna režija, odnosno način na koji će Crvena zvezda doći do trijumfa. Jer bilo bi poželjno da srpski šampion pokaže ozbiljan autoritet i ubedljivom pobedom usmeri se ka gornjem delu tabele.
Neće računati Albert Rijera na suspendovanog Gudelja, odnosno I dalje rovitog Lukasena. Crta se sve za povratak nekadašnjeg reprezentativca Srbije Miloša Veljkovića, koji je u poslednje vreme igrao uglavnom u Mozzart Bet Superligi.
On će uz Nakajamu biti jedini izvorni štoper, dok će se u poslednju liniju spuštati Rade Krunić I Matej Gaštarov. Sve ukazuje da ćemo i jednog i drugog videti u centrali.
Siguran u startnoj postavi je Timi Maks Elšnik. A očekuje se da pored Lučića u od prvog minuta konačno vidimo Mirka Ivanića. Kapiten je bio u timu protiv ubskog Jedinstva, ali je zbog manjih bolova u predelu lista pošteđen u Šapcu.
Svestan da ga očekuje derbi u Mozzart Bet Superligi protiv Vojvodine, Albert Rijera će gledati da rasporedi snage. Moguće je da od startta vidimo veteran poput Arnautovića i Kataija.
Šansu sa klupe čekaće Osman Bukari (istekla mu suspenzija), Čam, Handel.
CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus –Veljković, Krunić, Nakajama – Gaštarov, Elšnik – Kostov, Lučić - Ivanić, Ristić – Dijeng (Arnautović).