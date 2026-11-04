ZVEZDA – TIM ZA INTER: Povratak Veljkovića, verovatno i Ivanića

Pokušao je Albert Rijera da pojača borbenu gotovost tima standardnim rečima da nema lakih rivala, i da Zvezda mora da pobedi u svakom meču.

Biće važna režija, odnosno način na koji će Crvena zvezda doći do trijumfa. Jer bilo bi poželjno da srpski šampion pokaže ozbiljan autoritet i ubedljivom pobedom usmeri se ka gornjem delu tabele.

Neće računati Albert Rijera na suspendovanog Gudelja, odnosno I dalje rovitog Lukasena. Crta se sve za povratak nekadašnjeg reprezentativca Srbije Miloša Veljkovića, koji je u poslednje vreme igrao uglavnom u Mozzart Bet Superligi.

On će uz Nakajamu biti jedini izvorni štoper, dok će se u poslednju liniju spuštati Rade Krunić I Matej Gaštarov. Sve ukazuje da ćemo i jednog i drugog videti u centrali.

Siguran u startnoj postavi je Timi Maks Elšnik. A očekuje se da pored Lučića u od prvog minuta konačno vidimo Mirka Ivanića. Kapiten je bio u timu protiv ubskog Jedinstva, ali je zbog manjih bolova u predelu lista pošteđen u Šapcu.

Svestan da ga očekuje derbi u Mozzart Bet Superligi protiv Vojvodine, Albert Rijera će gledati da rasporedi snage. Moguće je da od startta vidimo veteran poput Arnautovića i Kataija.

Šansu sa klupe čekaće Osman Bukari (istekla mu suspenzija), Čam, Handel.

CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus –Veljković, Krunić, Nakajama – Gaštarov, Elšnik – Kostov, Lučić - Ivanić, Ristić – Dijeng (Arnautović).