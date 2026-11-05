Jokić zapušio usta kritičarima! Rajaković gledao magiju i tripl-dabl za pola sata

Srpski reprezentativac i najbolji košarkaš planete pružio je novu napadačku i organizacionu kliniku jer je za svega 30 minuta provedenih na parketu upisao je 32 poena (13/19 šut iz igre), 10 skokova i 11 asistencija, a čitavu četvrtu deonicu proveo je na klupi jer je pitanje pobednika već bilo rutinski rešeno.

Priče o navodnom padu forme i usporavanju trostrukog najkorisnijeg igrača sveta pale su u vodu za manje od pola sata čiste magije u „Bol Areni”! Nakon što se danima u američkim medijima sumnjičavo polemisalo da li je sporiji uvod u sezonu znak da je zlatno doba srpskog asa pri kraju, Nikola Jokić pružio je surovi, brutalni odgovor na parketu i predvodio Denver Nagetse do ubedljive pobede nad Toronto Reptorsima rezultatom 128:109.

Bila je to Jokićeva 201. tripl-dabl predstava u karijeri u regularnom delu sezone, ali i čak 90. meč na kom je stigao do tripl-dabl učinka pre početka poslednje četvrtine — što je apsolutni, nestvarni rekord NBA lige u poslednjih 40 godina! Na pitanje novinara da li je u meč ušao sa namerom da od samog starta bude znatno agresivniji prema protivničkom košu, Somborac je u svom prepoznatljivom stilu samo slegnuo ramenima.

„Nikada ne ulazim u utakmicu s mislima 'oh, uradiću ovo ili ono'. Jednostavno se namestilo da bude takva utakmica”, poručio je Jokić odmah nakon meča.

Ipak, sve je počelo njegovim silovitim ulazom na samom otvaranju meča. Džoker je već u uvodnoj četvrtini ubacio 13 poena uz pet skokova i pet asistencija, odbijajući da se zadovolji šutevima sa distance i napadajući direktno i beskompromisno reket protivnika. Ipak, Toronto našeg Darka Rajakovića je u prvom poluvremenu pružao žestok otpor, koristeći 10 izgubljenih lopti Denvera da na odmor ode sa prednošću 67:64. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan A onda je usledila treća deonica o kojoj će se dugo pričati širom Kolorada. Nagetsi su prosto oduvali rivala sa parketa napravivši neverovatnu seriju i dobivši treći kvartal rezultatom 41:15! Pobeda u toj deonici sa čak 26 poena razlike je tek deveti put u bogatoj istoriji franšize iz Denvera da su dobili jednu četvrtinu sa tolikom razlikom (peti put u Jokićevoj eri), a Nagetsi su dobili svih devet takvih okršaja. Jokić je u toj četvrtini ubacio 15 poena, a njegov odbojkaški pogodak na 1,4 sekunde pre kraja trećeg kvartala zvanično je kompletirao istorijski tripl-dabl i doneo Denveru nedostižnih 105:82.